La désinformation liée aux antivaccins a été un problème majeur pour les gouvernements du monde entier au plus fort de la pandémie de Covid-19. Sur les plateformes de médias sociaux comme Facebook et Twitter, les groupes antivaccins sont utilisés pour partager des allégations non vérifiées de personnes blessées ou tuées par des vaccins contre la Covid-19. Mais alors que les choses commencent à retrouver leur cours normal, les plateformes de médias sociaux ont toujours du mal à contenir la propagation des contenus publiés par les antivaccins. Dernièrement, ils ont commencé à coder leurs messages, de sorte qu'ils soient plus difficiles à modérer.Plusieurs sources ont rapporté que les modérateurs de Facebook n'ont pas réussi à supprimer des messages partagés dans des groupes et sur des pages antivaccins qui seraient normalement considérés comme des contenus illicites, si ce n'était le langage codé. Parfois, les utilisateurs affirment que leurs proches ont pris quatre ou cinq "tranches" des vaccins Pfizer ou Moderna, en utilisant des émojis représentant des pizzas, de petits gâteaux et divers fruits pour exprimer leur point de vue. L'un des groupes examinés, appelé "Died Suddenly", est un lieu où les militants antivaccins peuvent pleurer un être cher décédé après avoir reçu des vaccins.Les membres du groupe Died Suddenly utilisent l'expression "manger le gâteau" pour parler de l'inoculation d'un vaccin. Dans ce groupe, le fait de "manger le gâteau" est la cause supposée de tout, des mystérieux bleus violets au cancer. Un message parle d'un choc anaphylactique cinq minutes après avoir reçu l'"émoji hamburger", tandis qu'un autre raconte que la bouche de son ami a cessé de fonctionner après avoir reçu trop d'"émoji pêche". (Dans chaque cas, il s'agit de vaccins.) Selon des rapports, la plupart des groupes antivaccins ont été créés au cours de l'année dernière, et certains des plus importants ont changé de nom plusieurs fois.Les normes communautaires de Facebook interdisent aux utilisateurs de diffuser de fausses affirmations sur la Covid-19, notamment des messages qui minimisent la gravité de la maladie ou qui affirment à tort que la vaccination est plus susceptible d'être fatale que la Covid-19. Meta, la société mère de Facebook, a déclaré qu'il a supprimé plus de 27 millions de contenus pour avoir violé sa politique de désinformation sur la Covid-19, mais a refusé de dire si les posts reposant sur des émojis et le langage codé étaient considérés comme une violation de la politique. Toutefois, les efforts de modération de Facebook semblent avoir prouvé leur efficacité.En effet, la nécessité pour les groupes antivaccins d'utiliser des mots de code et des émojis est une indication de la portée de ces efforts. Ces nouveaux groupes antivaccins ont vu le jour alors que les contenus des antivaccins connaissent une résurgence plus large en ligne. Bien qu'ils ne soient pas comparables à l'apogée de la pandémie de Covid-19, lorsque les influenceurs étaient capables d'accumuler des centaines de milliers d'abonnés simplement en s'opposant au consensus scientifique, ils rappellent la force de la communauté des antivaccins en ligne. La nature évolutive de ce langage est un autre exemple de la difficulté à le combattre.La politique de Facebook reste vague en ce qui concerne l'utilisation quotidienne des émojis et des mots codés. La seule politique dont Facebook semble disposer et qui traite directement de l'utilisation inappropriée des émojis en tant que langage codé concerne les normes communautaires relatives à la sollicitation sexuelle. Outre les militants antivaccins, d'autres utilisateurs en ligne ont utilisé des émojis pour créer un langage codé et éviter d'être repérés, non seulement par les modérateurs, mais aussi par les forces de l'ordre. Des acteurs, comme les trafiquants de drogue, utilisent également régulièrement le langage des émojis.La "US Drug Enforcement Administration" publie sur son site Web un guide des émojis utilisés pour faire référence aux échanges de drogues, notamment une barre de chocolat pour le Xanax, une couronne pour désigner un dealer, ou une fusée pour indiquer une puissance élevée. Cet été, il a été rapporté que les utilisateurs en ligne s'appuyaient de plus en plus sur les émojis pour occulter les discussions sur l'avortement, l'accès à l'avortement devenant plus restreint. À l'instar des réseaux sociaux, les forces de l'ordre et les tribunaux ne sauraient pas non plus comment évaluer le langage des émojis en tant que preuve lors d'enquêtes sur des violations.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du langage des émojis utilisé par les antivaccins ?Selon vous, comment les réseaux sociaux peuvent-ils modérer ce type de contenu ?