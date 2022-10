Le métavers est un terme emprunté à la science-fiction, qui fait référence à une version future de l'Internet (ou des plateformes de médias sociaux) accessible par le biais de technologies immersives telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Même si l'idée n'est pas nouvelle et que des plateformes se rapprochant d'une telle description existent depuis quelques années maintenant, elle n'a jamais suscité autant d'enthousiasme qu'aujourd'hui, après que Facebook a remis le concept sur le devant de la scène en octobre 2021. L'entreprise a changé de nom pour devenir Meta et la foi de Mark Zuckerberg dans le métavers reste inébranlable.Cependant, tout le monde ne partage pas sa conviction que cette vision de réalité virtuelle/mixte est l'avenir de la façon dont nous travaillons et jouons en ligne. L'un d'entre eux est l'analyste en chef de Canalys. Il prédit que la plupart des projets commerciaux dans le métavers auront cessé d'exister d'ici 2025. Lors du Channels Forum de la société à Barcelone, Matthew Ball, analyste en chef de la société, a posé la question suivante : « le métavers est-il la prochaine frontière numérique ou un gouffre financier exagéré ? ». Ball est sceptique quant au succès du métavers et prend pour exemple les pertes financières colossales de Meta en un an.« Des dizaines de milliards de dollars ont déjà été investis dans le métavers, mais les coûts et les retards des propres projets de Meta sont une sorte de "baromètre" pour le marché respectif », a-t-il noté. Ball se veut réaliste et a déclaré que le monde entre dans une ère économique difficile et que plusieurs entreprises doivent faire face à des problèmes de la vie réelle au lieu de pouvoir investir dans la réalité virtuelle. Il estime que des millions de personnes ont déjà du mal à couvrir les dépenses quotidiennes comme le loyer, la nourriture et les services publics, de sorte qu'investir dans des objets virtuels ne sera probablement pas une tentation.« Nous traversons une crise du coût de la vie, les gens ont du mal dans le monde réel et encore plus dans le monde virtuel à pouvoir investir dans des biens immobiliers, des objets et autres NFT », a-t-il déclaré. Ball a admis que le jeu est un domaine où le métavers pourrait trouver du succès, tout comme le "divertissement pour adultes", mais que le secteur commercial sera en difficulté. « Je suis amené à croire qu'il y a un public cible pour les divertissements pour adultes, peut-être, mais pour ce qui est du secteur commercial ? Non, pas du tout », a-t-il déclaré. Bell est allé à l'opposé de toutes les prédictions qui ont été faites jusque-là.Microsoft, Meta, Google, Nvidia, Apple, Autodesk et d'autres entreprises technologiques injectent des fonds dans le métavers. Selon les consultants de McKinsey, 177 milliards de dollars ont été investis dans le métavers depuis 2021. Ils pensent que le marché pourrait valoir jusqu'à 5 000 milliards de dollars d'ici 2030. Les analystes de Citi sont plus optimistes et prévoient que l'économie des métavers vaudra entre 8 000 et 13 000 milliards de dollars la même année. Gartner estime que d'ici 2026, un quart de la population mondiale passera au moins une heure par jour dans le métavers à faire des achats, à travailler, à socialiser ou à apprendre.Gartner ajoute que 30 % des entreprises auront des produits ou des services prêts pour le monde numérique. Marty Resnick, vice-président de l'équipe Innovation technologique de Gartner, a déclaré : « les entreprises auront la possibilité d'étendre et d'améliorer leurs modèles commerciaux de manière inédite en passant d'une activité numérique à une activité du métavers ». Il a toutefois averti qu'"il est encore trop tôt pour savoir quels investissements seront viables à long terme, mais les responsables de produits devraient prendre le temps d'apprendre, d'explorer et de se préparer à un métavers afin de se positionner de manière compétitive".D'un autre côté, Reality Labs, la division chargée du matériel et des aspirations de Meta sur le métavers, a perdu environ 16 milliards de dollars depuis le début de l'année dernière et procède à des coupes budgétaires en conséquence, notamment pour la montre intelligente à double caméra. Zuckerberg a déclaré aux actionnaires en mai que "la création du métavers entraînera de grosses pertes d'argent pendant trois à cinq ans". Le PDG de Meta a expliqué que certains produits ne devraient pas être prêts avant 10 ans. Les déclarations de Zuckerberg laissent penser qu'il pourrait s'agir plusieurs dizaines de milliards de dollars de pertes.Néanmoins, il reste convaincu que le métavers rapportera des centaines de milliards, voire des trillions, de dollars au fil du temps. Et ce, malgré le scepticisme partagé par la moitié des adolescents et certains employés de Meta. En outre, selon une enquête de NordVPN, 87 % des utilisateurs potentiels pensent que le métavers va sérieusement compromettre leur vie privée. Le sondage a également révélé que plus de la moitié des Américains (55 %) ne savent même pas ce qu'est le métavers en premier lieu. Seuls 14 % d'entre eux en savent suffisamment pour expliquer à quelqu'un d'autre ce qu'est le métavers.Au début du mois, Meta a dévoilé le Meta Quest Pro, un casque autonome de 1 500 dollars conçu pour travailler dans le métavers. La société a également augmenté le prix de base du Meta Quest 2 à 400 dollars. Le Meta Quest 3 devrait arriver à un prix inférieur l'année prochaine, mais Meta doit encore relever le défi d'intéresser les gens au métavers. Cela dit, des rapports indiquent que Horizon Worlds, l'application phare de Meta pour les métavers, serait trop boguée et que même les employés de la société l'utiliseraient à peine. La plateforme aurait trop de problèmes de qualité et les avatars font régulièrement l'objet de critiques.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des prévisions de Matthew Ball ?Que pensez-vous des prévisions de Gartner, McKinsey et Citi ?Selon vous, quelles sont les prévisions les plus réalistes sur le métavers ?