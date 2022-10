Meta semble avoir perdu la confiance de certains investisseurs en augmentant ses dépenses et en s'orientant vers le métavers. L'entreprise de Mark Zuckerberg a radicalement changé de vision en octobre de l'année dernière pour concentrer ses principaux efforts sur le développement d'un métavers. Meta considère le métavers comme la prochaine frontière numérique, expliquant qu'il s'agit du futur des interactions humaines sur les plateformes de médias sociaux qui s'appuiera sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. L'entreprise a dépensé des milliards et embauché des milliers d'employés dans le monde entier pour construire le métavers.Cela dit, tout le monde n'est pas aussi emballé que Zuckerberg et l'actionnaire Altimeter Capital Management veut se montrer prudent sur la question. Dans une lettre virulente adressée à Zuckerberg, l'actionnaire a exhorté Meta à "se mettre en forme et à se concentrer". Il a déclaré que le flux de trésorerie disponible annuel pouvait être doublé pour atteindre 40 milliards de dollars. Pour cela, Meta doit réduire ses effectifs d'au moins 20 %, diminuer ses investissements d'au moins 5 milliards de dollars à 25 milliards de dollars par an et limiter ses investissements annuels dans le métavers à 5 milliards de dollars au lieu des 10 milliards de dollars actuels.Brad Gerstner, fondateur et PDG d'Altimeter, a rédigé la lettre au nom de sa société - qui détient une participation de 0,1 % dans Meta - et ne se prive pas de critiquer l'empire de Zuckerberg à la suite de ses piètres performances cette année. « Au cours des 18 derniers mois, l'action Meta a perdu 55 %. Votre ratio cours/bénéfices [price-to-earnings ratio] a chuté de 23x à 12x et se négocie maintenant à moins de la moitié du ratio moyen de vos pairs. Cette baisse du cours de l'action reflète la perte de confiance dans l'entreprise, et pas seulement la mauvaise humeur du marché », a écrit Gerstner dans la lettre adressée à Zuckerberg.Une grande partie de ce qu'Altimeter reproche à Meta revient à un gonflement normal de l'entreprise. « Comme beaucoup d'autres entreprises dans un monde à taux zéro - Meta a dérivé dans le pays de l'excès - trop de gens, trop d'idées, trop peu d'urgence », a déclaré Altimeter. Selon l'investisseur, au cours des quatre dernières années, le nombre d'employés de Meta a été multiplié par plus de trois, passant de 25 000 à 85 000. La suppression de 20 % du personnel ne ramènerait Meta qu'à des niveaux d'effectifs de mi-2021, une mesure qui, selon Altimeter, n'affecterait probablement pas les revenus de l'entreprise.Au contraire, Altimeter suggère qu'elle pourrait même aider Meta à "fonctionner encore mieux et plus efficacement sans les couches et la léthargie qui accompagnent ce taux extrême d'expansion des employés". En juin, l'entreprise de médias sociaux a réduit d'au moins 30 % ses projets d'embauche d'ingénieurs, Zuckerberg ayant averti les employés de se préparer à un ralentissement économique. Il a demandé aux employés qui ne se sentaient pas à leur place au sein de Meta de demander à partir d'eux-mêmes. Il a déclaré lors d'un entretien avec les employés qu'il y a "un tas de gens dans l'entreprise qui ne devraient pas être là".« Je pense que certains d'entre vous peuvent décider que cet endroit n'est pas pour eux, et cette autosélection me convient. De manière réaliste, il y a probablement un tas de personnes dans l'entreprise qui ne devraient pas être là. Il y a de réelles préoccupations quant au fait que notre productivité dans son ensemble n'est pas là où elle devrait être pour le nombre de personnes que nous avons. Nous devons créer une culture plus axée sur la mission, plus axée sur nos produits et plus axée sur le client », a-t-il déclaré. Cela intervient à un moment où la plupart des entreprises du secteur de la technologie resserrent leur porte-monnaie.Zuckerberg a déclaré qu'il était de plus en plus difficile de faire participer tous les employés à une réunion, car ils prenaient parfois du temps dans la journée pour des travaux personnels. Il a déclaré que ces choses ne devraient pas se répéter à l'avenir. En ce qui concerne les dépenses en matière d'investissement, Altimeter fait une déclaration surprenante : "si l'on exclut les investissements dans le métavers, Meta dépense toujours plus en dépenses d'investissement qu'Apple, Tesla, Twitter, Snap et Uber réunis", une grande partie de la croissance ayant apparemment eu lieu au cours des trois dernières années.Altimeter suggère que ces dépenses annuelles devraient être réduites de 5 milliards de dollars et maintenues ainsi jusqu'à ce que les revenus rebondissent. Encore une fois, cela n'inclut pas les investissements de Meta dans le métavers, qui semblent être le principal point de friction pour Altimeter. Ainsi, le fonds spéculatif a déclaré que l'investissement de 10 milliards de dollars de Meta dans sa filiale Reality Labs l'année dernière, en plus des déclarations de Zuckerberg selon lesquelles il faudrait une décennie pour que le métavers soit rentable, est absurde. Reality Labs n'a cessé d'enregistrer des pertes vertigineuses.Le métavers de Meta est censé être un ensemble de mondes de réalité virtuelle en 3D interconnectés, accessibles par le biais des casques de réalité virtuelle, dans lesquels les gens sont censés interagir, jouer, travailler, regarder des publicités et dépenser. Jusqu'à présent, cette expérience ressemble beaucoup plus à une déception déconcertante, et relève un peu plus que du marketing. Cette situation survient alors que, entre autres facteurs, Apple entrave la publicité ciblée de Facebook avec la protection du suivi sous iOS, et va de l'avant avec son propre réseau publicitaire Apple. Pendant ce temps, Facebook est également fortement concurrencé par TikTok.Reality Labs aurait perdu 5,8 milliards de dollars au cours des six premiers mois de l'année. Gerstner a écrit dans sa lettre : « un investissement estimé à plus de 100 milliards de dollars dans un avenir inconnu est gigantesque et terrifiant, même selon les normes de la Silicon Valley ». Altimeter a également exhorté Meta à adopter "des objectifs et des mesures de réussite plus discrets" pour le métavers, ce qui, selon lui, contribuerait grandement à satisfaire les investisseurs. Meta a refusé de commenter la lettre de Gerstner. L'entreprise doit publier ses résultats du troisième trimestre mercredi, et les analystes s'attendent à une nouvelle déception.Ainsi, l'on ignore si les suggestions d'Altimeter seront mises en œuvre. Pour sa part, Altimeter a déclaré qu'il avait toujours confiance dans l'équipe de Meta et pense que le réseau social - qui est utilisé par 1,6 milliard de personnes par jour et génère environ 40 milliards de dollars de bénéfices par an - devrait se pencher davantage sur l'IA, qui, selon Altimeter, représente "l'avenir". Selon Gerstner, ce plan en trois points, en revanche, n'est qu'une suggestion. « Nous voulions simplement nous engager davantage et continuer à partager nos réflexions en tant qu'actionnaires intéressés ».Source : Brad Gerstner Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des commentaires de Brad Gerstner ?Pensez-vous que Meta devrait se concentrer sur l'IA plutôt que sur le métavers ?