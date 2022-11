Le géant des moteurs de recherche a mentionné l'acquisition jeudi, mais il n'a pas donné de détails sur la date réelle et le prix de l'achat. Le directeur de l'exploitation d'Alter a également ajouté de nouvelles données biographiques sur son nouveau rôle chez Google, où il prendra part à la division Avatars.Ces dernières années, Google a investi massivement dans le centre de divers produits d'IA.Prenons en considération la fonction de recherche de Google : l'entreprise n'utilise pas seulement l'IA pour filtrer les résultats étranges ou mauvais, mais elle s'efforce également d'aider ceux qui luttent contre leur propre crise personnelle. D'autre part, le matériel qui appartient à Google intègre le monde du traitement de l'IA et ses cœurs dans le processeur de l'appareil pour traiter les images et même pour permettre la traduction vocale.En 2018, Google n'a peut-être pas aimé où il en était en ce qui concerne son élan dans le monde des médias sociaux. Mais les choses s'accélèrent certainement avec l'introduction de ses YouTube Shorts, qui montrent comment les vidéos courtes règnent en maître actuellement. Il s'agit d'une concurrence de taille pour des sites comme TikTok. Il se pourrait que l'on assiste bientôt à une collaboration entre les courts métrages et les avatars.Le siège social d'Alter se trouve aux États-Unis et en République tchèque. L'entreprise a de grands projets pour produire des avatars alimentés par l'IA, non seulement pour des individus, mais aussi pour des éléments tels que des garde-robes et même des accessoires.Par exemple, les consommateurs pourront uniquement acheter des sacs de marque en NFT et, à la fin, ils accessoiriseront également leurs avatars. Cette forme de technologie finira par être intégrée dans les jeux vidéo et dans le métavers. Comme il l'a récemment mentionné dans une interview accordée à TechCrunch, le PDG de la société a expliqué que tout se résume généralement à l'ego et à la façon dont il est mis en valeur, comme la possession de sacs Birkin.Source : GoogleQu'en pensez-vous ?