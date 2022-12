Une enquête menée auprès de plus de 2 500 consommateurs américains par le National Research Group en collaboration avec Toolkits a révélé que plus de la moitié d'entre eux essaient de contourner les barrières de paiement. 53 % des consommateurs ont déclaré le faire, et 69 % ont même dit éviter de cliquer sur des liens s'ils savent que les sites auxquels ils mènent cachent du contenu derrière des barrières de paiement.53 % des consommateurs ont également déclaré qu'ils quittent généralement un site web lorsqu'ils se heurtent à un mur payant, de sorte que l'utilisation de ces mesures restrictives pourrait entraîner une baisse du trafic pour les sites. Cependant, les sites qui publient du contenu pourraient continuer à utiliser cette méthode, car c'est actuellement le seul moyen de générer des revenus à partir de ce contenu.Environ 70 % des consommateurs qui s'inscrivent à un essai gratuit annulent leur abonnement avant l'expiration de la période d'essai. Les consommateurs hésitent manifestement beaucoup à payer pour du contenu, et les éditeurs doivent trouver de nouveaux moyens de générer des revenus qui ne restreignent pas le contenu nécessaire à moins qu'un paiement ne soit effectué. Il existe des moyens de contourner les paywalls, et les consommateurs avisés sont toujours prêts à les rechercher et à les utiliser lorsque c'est possible.Comme de plus en plus de contenu commence à être soumis à un mur payant, les consommateurs pourraient être de plus en plus nombreux à chercher des moyens de les contourner. Cela pourrait donner lieu à l'apparition de nouvelles extensions de navigateur, de la même manière que les publicités en ligne sont bloquées par l'utilisation de bloqueurs de publicité.Source : Toolkits Qu'en pensez-vous ? cette étude est-elle pertinente ?Evitez-vous les sites payants ?