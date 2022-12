Envoyé par Jamie Teh Envoyé par J'ai rejoint Mozilla en 2017 en tant qu'ingénieur en accessibilité et je suis rapidement devenu le responsable technique de l'accessibilité. Mais pendant des années auparavant, j'étais déjà profondément impliqué dans l'entreprise. J'ai co-créé NVDA (NonVisual Desktop Access) en 2006, un lecteur d'écran pour les personnes aveugles et malvoyantes comme moi. Nous voulions faire fonctionner ensemble Firefox et NVDA aussi bien que possible pour fournir à chacun le meilleur accès possible au Web.



Avec NVDA, j'ai aidé à changer le monde pour beaucoup de gens grâce à un lecteur d'écran gratuit et open source. Maintenant, chez Mozilla, je peux faire le travail du côté du navigateur - en veillant à ce que Firefox continue de fonctionner efficacement avec la technologie d'assistance alors qu'Internet évolue constamment et rapidement.



En cette Journée internationale des personnes handicapées, je veux prendre un moment pour partager comment nous travaillons pour rendre Firefox non seulement accessible. Nous voulons nous assurer que le navigateur est également agréable, efficace et facile à utiliser pour tout le monde, y compris les plus d'un milliard de personnes dans le monde qui vivent avec un handicap.

Reconnaissance de texte dans macOS

Rendre le Web plus rapide pour les lecteurs d'écran

Des avancées qui ne font pas nécessairement l'unanimité

Je ne pense pas que la haine soit dirigée vers Firefox, mais plutôt vers Mozilla. Je sais que j'ai perdu confiance en Mozilla lorsqu'ils ont publié une entrée de blog il y a quelques années pour détailler les raisons de leur restructuration et leur objectif renouvelé, et donner l'impression que Firefox était une réflexion après coup.



Citation issue du billet de Mozilla :



>Mozilla existe pour qu'Internet puisse aider le monde à relever collectivement l'éventail de défis que présente un moment comme celui-ci. Firefox en fait partie. Mais nous savons que nous devons également aller au-delà du navigateur pour offrir aux utilisateurs de nouveaux produits et technologies qui les passionnent et représentent leurs intérêts. (c'est moi qui met cette emphase)



Quels autres produits ? L'ensemble de l'organisation devrait être centré sur Firefox afin qu'il puisse concurrencer de manière significative Chrome, car Firefox est la seule alternative véritablement ouverte à Safari/Chrome.



Nouvel accent de Firefox sur les utilisateurs : Afin de recentrer l'organisation Firefox sur la croissance de base du navigateur grâce à des expériences utilisateur différenciées, nous réduisons les investissements dans certains domaines tels que les outils de développement, les outils internes et le développement des fonctionnalités de la plateforme, et la transition des produits de sécurité / confidentialité adjacents vers notre nouvelle Équipe Produits et Opérations. Nouvel accent sur le produit : Nous établissons une nouvelle organisation de produits en dehors de Firefox qui va à la fois livrer de nouveaux produits plus rapidement et développer de nouvelles sources de revenus. Nos investissements initiaux seront sur Pocket, Hubs, VPN, Web Assembly ainsi que des produits de sécurité et de confidentialité. En outre, nous créons une nouvelle équipe de conception et UX pour prendre en charge ces produits et une nouvelle équipe d'apprentissage machine appliquée qui aidera nos produits à inclure des fonctionnalités ML. Nouvel accent sur la technologie : Mozilla est une puissance technique du mouvement activiste Internet. Et nous devons rester ainsi. Nous devons faire preuve de leadership, tester des produits et attirer les entreprises dans des domaines qui ne sont pas des technologies Web traditionnelles. Internet est désormais la plateforme intégrant des technologies Web omniprésentes, mais de vastes nouveaux domaines se développent (comme Wasmtime et la vision des nanoprocédés de l'Alliance Bytecode). Notre vision et nos capacités devraient également jouer dans ces domaines. Nouvel accent sur la communauté : « Réparer » Internet est un objectif énorme. Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons faire seuls. Nous repensons la façon dont nous collaborons, soutenons et développons notre communauté. Cela comprendra un travail continu mais plus léger avec notre communauté sur des sujets tels que le support produit et les relations avec les développeurs. Dans le même temps, notre travail s'élargira pour inclure de nouvelles communautés de personnes qui créent des produits, des technologies, des lois et des institutions qui améliorent Internet de manière réelle et tangible. Connecter et soutenir ces personnes ne peut pas être le travail d'une personne ou d'une équipe - nous développons une approche dans laquelle tout le monde chez Mozilla participe à l'avancement. Nouvel accent sur l'économie. Reconnaître que l'ancien modèle où tout était gratuit a des conséquences, signifie que nous devons explorer une gamme d'opportunités commerciales différentes et des échanges de valeur alternatifs. Comment pouvons-nous nous diriger vers des modèles commerciaux qui honorent et protègent les gens tout en créant des opportunités pour que notre entreprise prospère ? Comment pouvons-nous, ou d'autres qui veulent un meilleur Internet, ou ceux qui pensent qu'un équilibre différent devrait exister entre le bénéfice social et public et le profit privé, offrir une alternative ? Nous devons identifier ces personnes et les rejoindre. Nous devons apprendre et développer différentes façons de subvenir à nos besoins et de bâtir une entreprise qui n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui.

La Journée mondiale des personnes handicapées est organisée tous les 3 décembre depuis 1992 par les nations unies, afin de soutenir les personnes handicapées. Elle vise à sensibiliser les gens pour des questions relatives à l'incapacité et promouvoir les "Design pour Tous" dans l'intention d'assurer les droits des handicapés, et intégrer les handicapés dans la vie politique, économique et culturelle. Le thème de cette année était. À cette occasion, par le biais de Jamie Teh,, Mozilla a indiqué les progrès qui ont été fait en matière d'accessibilité sur son navigateur :Avec l'essor des médias sociaux, on estime que les internautes partagent environ 3,2 milliards d'images par jour. La nouvelle version de Firefox permet aux utilisateurs de macOS de copier du texte à partir d'images qu'ils voient sur le navigateur. Cela pourrait être un graphique de données, un dépliant d'événement ou même un mème. Faites un clic droit sur l'image et sélectionnez "Copier le texte de l'image".Cette fonctionnalité a des utilisations claires pour tout le monde. Mais c'est particulièrement utile pour les personnes de tous types de handicaps. La reconnaissance de texte sur Firefox est compatible avec VoiceOver, le lecteur d'écran intégré pour macOS. Une personne malvoyante qui ne peut pas lire un petit texte dans une image peut également utiliser la fonctionnalité pour extraire la copie et l'agrandir sur un document texte afin qu'elle soit plus facile à lire.L'une des joies du design inclusif est de créer des produits que beaucoup de gens peuvent utiliser, mais qui peuvent être particulièrement bénéfiques pour certains. La reconnaissance de texte fait partie de nos efforts pour faire de l'accessibilité et de l'inclusion une part encore plus importante de notre processus dans Mozilla. La plate-forme de bureau Firefox et les équipes frontales nous ont impliqués très tôt afin que lorsque la fonctionnalité est livrée, elle soit immédiatement accessible et délicieusement, plutôt que de simplement cocher les cases requises.Actuellement, nos équipes travaillent à rendre la reconnaissance de texte accessible à encore plus d'utilisateurs.Utiliser un lecteur d'écran, c'est comme regarder l'écran à travers une paille. Vous déplacez constamment la paille pour voir différentes parties de l'écran, une petite chose à la fois.Firefox a été formidable avec les lecteurs d'écran, mais ce n'est pas aussi rapide qu'il pourrait l'être. C'est pourquoi en 2021, l'équipe d'accessibilité s'est lancée dans une refonte majeure du moteur d'accessibilité de Firefox, qui fournit aux lecteurs d'écran et aux autres technologies d'assistance les données dont ils ont besoin pour annoncer le contenu Web.Avec ce projet, que nous appelons Cache the World, nous augmentons la vitesse à laquelle les documents et les pages se chargent et se mettent à jour, ce qui le rend considérablement plus rapide sur certaines pages. Même de petites améliorations de vitesse peuvent faire une grande différence pour les gens lorsque vous multipliez ce temps au cours d'une journée. C'est ce que nous entendons lorsque nous parlons de quelque chose d'agréable à utiliser. Il ne nous suffit pas d'avoir des fonctionnalités simplement accessibles. Cela ne devrait pas non plus prendre beaucoup de temps et d'efforts pour les utiliser.Nous espérons que cette amélioration sera bientôt disponible pour tout le monde.Je suis totalement aveugle depuis ma naissance, donc travailler sur l'accessibilité est très personnel pour moi. Mais c'est aussi un espace où je peux avoir un impact direct sur la vie des gens.Nous apportons des modifications et nous corrigeons des choses dans le navigateur, et nous avons des utilisateurs qui disent : "Wow, cela a sérieusement amélioré ma vie quotidienne." C'est ce qui me motive et pourquoi je me sens si passionné par notre travail. Chacun a quelque chose à apporter à la société. Lorsque nous donnons aux gens les bons outils pour atteindre leur potentiel maximum, ils peuvent améliorer non seulement leur propre vie, mais le monde entier.Suite à ce billet, les réactions ont été diverses. Certains ont applaudi l'éditeur pour la direction prise, d'autres ont fait des propositions. Comme cet internaute qui déclare « Firefox a inventé les onglets verticaux mais les a ensuite oubliés. Toujours devoir rechercher le prochain plugin de courte durée m'a fait passer à Edge. Je serais ravi si cela venait à changer », ou cet autre qui réagit à « Nous rendons Firefox accessible et agréable pour tout le monde » par « alors, ne dessinez rien dans la barre de titre et laissez l'utilisateur décider de la taille de la barre de défilement. Pour commencer... ».D'autres en ont simplement profité pour parler de Mozilla, comme cet internaute qui regrette que le choix de l'éditeur n'ait pas fait le choix de se focaliser sur Firefox :Le billet auquel il fait allusion est rédigé le 11 août 2020 par Mitchell Baker , actuelle Présidente du conseil d’administration de la Mozilla Corporation qui exerçait alors en tant que PDG. Elle a défini cinq domaines sur lesquels Mozilla allait se concentrer :Source : Firefox Sur quel navigateur êtes-vous ? En entreprise ? Que pensez-vous des progrès effectués par Mozilla en termes d'accessibilité sur son navigateur ?Qu'est-ce qu'il fait mieux ou moins bien que la concurrence selon vous ?