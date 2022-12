L'équipe de Lokker a analysé plus de 170 000 sites Web pour déterminer l'origine de ces traceurs. Il s'est avéré qu'une grande majorité de ces traceurs en ligne, soit 93,7 % pour être précis, provenaient de trois entreprises seulement, qui sont Google, Meta et Microsoft.Il n'est pas surprenant que ces trois géants de la technologie émettent la plus grande quantité de cookies de suivi tiers, car ils dépendent de cette forme de suivi pour soutenir leurs modèles économiques autrement non viables.Meta, en particulier, a vu ses prévisions de revenus et le cours de ses actions chuter considérablement après la dépréciation des cookies de suivi tiers. Malgré le fait que ce soit le cas, ce n'est pas Meta qui avait la plus grande proportion de traceurs en ligne. Cet honneur douteux revient à Google, qui est responsable d'un peu moins de la moitié de tous les traceurs en ligne qui surveillent les activités de navigation d'utilisateurs peu méfiants.Les deux autres principales sources de traçage sont YouTube (13,8 %) et DoubleClick (8,3 %). Étant donné que ces deux sociétés appartiennent à Google, il serait juste de dire que 72 % de tous les trackers en ligne proviennent en fait de Google.Facebook détient une part de 15,7 % des traceurs en ligne, ce qui est relativement peu dans le grand tableau des choses. Microsoft, quant à lui, détient une part de 6 %, ce qui est dérisoire par rapport à Google et ne représente même pas la moitié de celle de Meta.En effet, la part de Microsoft dans les traceurs en ligne s'est avérée inférieure à celle de Hotjar, qui détenait une part de 6,3 % du total. Cela montre que Google est la force dominante dans le secteur du suivi en ligne et qu'aucune autre entreprise ne s'en approche.Source : Lokker Qu'en pensez-vous ?