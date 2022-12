Les avocats du ministère de la Justice des États-Unis ont présenté leur argument dans le cadre du procès très médiatisé intenté par la famille de Nohemi Gonzalez, une citoyenne américaine de 23 ans tuée en 2015 lorsque des militants islamistes ont ouvert le feu sur le bistrot parisien où elle mangeait.La famille a fait valoir que Google était en partie responsable de la mort de Nohemi Gonzalez parce que YouTube, qui appartient au géant de la technologie, recommandait essentiellement des vidéos du groupe État islamique à certains utilisateurs par le biais de ses algorithmes. Google et YouTube font partie d'Alphabet Inc.L'affaire est parvenue jusqu'à la Cour suprême après que la 9e cour d'appel de circuit des États-Unis, basée à San Francisco, s'est rangée du côté de Google, affirmant qu'elle était protégée contre de telles plaintes en vertu de l'article 230 de la loi sur la décence des communications de 1996.L'article 230 stipule que les entreprises de médias sociaux ne peuvent pas être traitées comme l'éditeur ou le locuteur de toute information fournie par d'autres utilisateurs.La loi a été vivement critiquée par l'ensemble du spectre politique. Les démocrates affirment qu'elle permet aux entreprises de médias sociaux de diffuser des discours de haine et des informations erronées.Les républicains affirment qu'elle permet la censure des voix de droite et d'autres opinions politiquement impopulaires, soulignant les décisions de Facebook et Twitter d'interdire la diffusion d'un article du New York Post sur le fils du candidat démocrate de l'époque, Joe Biden, Hunter, en octobre 2020.Dans sa requête à la Cour suprême, l'administration Biden n'a pas soutenu que Google devait être tenu pour responsable dans l'affaire Gonzalez et a exprimé son soutien à la plupart des protections de la section 230 pour les entreprises de médias sociaux.Toutefois, les avocats du ministère de la justice ont déclaré que les algorithmes utilisés par YouTube et d'autres fournisseurs devraient faire l'objet d'un examen différent. Ils ont demandé à la Cour suprême de renvoyer l'affaire devant le 9e circuit pour un nouvel examen.Source : L'administration BidenPensez-vous que les entreprises de médias sociaux devraient être tenus responsables des contenus fournis par les utilisateurs ?