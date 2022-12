Selon Google, ces deux nouveaux paramètres facultatifs permettront de réduire l'utilisation de la mémoire de Chrome jusqu'à 40 %. Cela se fait en récupérant la mémoire des onglets qui ne sont pas activement utilisés, ce qui permet de créer "l'expérience la plus fluide possible".Pour tous ceux qui sont en déplacement et qui dépendent de la batterie de leur ordinateur portable, il y a d'autres bonnes nouvelles. Avec l'introduction d'Energy Saver, Google cherche à prolonger la durée de vie de la batterie des ordinateurs portables. Lorsque la batterie d'un système atteint 20 %, Chrome commence à limiter l'activité de fond et les effets visuels pour les sites Web contenant des animations et des vidéos.Voici ce que dit Google à propos de ces nouvelles fonctionnalités :Google précise également que les utilisateurs pourront activer et désactiver les fonctionnalités comme ils le souhaitent, et qu'il sera également possible de configurer les sites Web qui seront exclus de l'économiseur de mémoire.La période de déploiement exacte n'a pas été révélée, mais il semble que 2023 pourrait être l'année d'un Chrome allégé.Source : GoogleQu'en pensez-vous ?Cette amélioration permettra-t-elle à Chrome de gagner encore plus de parts de marché ?