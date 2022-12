0 0

Bon enfin, je ne suis pas objectif!je suis un vieux à la retraite, mais il y a des années, je trouvais des informations pertinentes, très détaillées sur des sujets divers et pointus. Maintenant tout est marchandisé et on nous "emmerde" continuellement avec ces paramétrages de cookies soit disant pour notre sécurité et qui sont de toute façon contournés par d'autres moyens technologiques, les RSS etc qui envahissent notre consultation sur le net, jusque dans nos messageries...Le partage de connaissance n'est pas souhaité par ces monstres du Net qui sont au service des puissants de la planète et nous ont enfermés en nous rendant totalement dépendant de leurs algorithmes pernicieux... On est obligé de perdre beaucoup de temps pour évacuer des pages d'informations sans rapport avec nos mots clés de recherche...N'oublions pas les conclusions des thèses de René Girard qui dénonce l'hyperspécialisation comme étant un mal aux mains des puissants par la centralisation et la standardisation de l'offre... Car malgré la diversité et la multitude des informations (ne constituant pas de véritables solutions), on brouille les cartes. C'est une des techniques de la manipulation...La preuve en a été faite lors de la gestion de la crise Covid. On a jamais vu autant de censure des conclusions de spécialistes avérés sur le sujet. Ayant moi-même travaillé comme consultant auprès des hôpitaux et laboratoires d'analyses médicales, j'étais fort bien documenté sur les véritables motivations des censeurs... Nombre de vidéos et articles de vrais spécialistes ont été supprimés et déférencés par Facebook entre autres et les medias meanstream...Beaucoup de sites de qualité et indépendant n'apparaissent plus dans les pages de recherches...Bref, je suis très en colère contre ce Hol Up de la connaissance et de la recherche de la vérité des faits.Heureusement, il y a encore de vrais chercheurs qui ne sont pas acheté par le fric!Bien à vous!