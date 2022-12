La décision a été prise en fonction des considérations d'achat qui ont été récemment mesurées, grâce à un ensemble de nombreuses enquêtes de suivi comprenant des milliers d'individus.Comme on peut s'y attendre, il s'agit d'une excellente nouvelle, mais aussi d'une surprise, car on sait tous que Meta n'a pas vraiment reçu les meilleures critiques au cours des derniers mois. Cela implique un plongeon massif de 61% de ses actions au cours de l'année dernière. En outre, la performance de Meta dans cette étude a également montré quelques drapeaux rouges dont les gens doivent être conscients.La croissance était liée à la prise en compte des actions des personnes qui ont décrit leurs achats entre le début et la fin du mois d'octobre de cette année. Il fallait ensuite soustraire cette part de celle observée entre le début et la fin du mois de janvier 2022. Ce n'est pas rien si l'on considère qu'environ 1689 marques ont participé à l'évaluation.L'ensemble du processus de suivi a commencé après janvier. Les chercheurs ont également observé de grandes tendances à la hausse pour les marques vendant des aliments emballés. Mais cette importante intention d'achat a été fortement freinée par l'augmentation des coûts. Il y a eu une exception à la norme et c'était les voyages.Grâce à l'élimination des restrictions liées à la pandémie, la demande a augmenté pour les marques hôtelières qui ont réalisé des gains importants cette année, comme l'indique l'étude. Mais comme le rapportent les analystes, Meta a été une surprise de taille.Certains contre-courants majeurs ont tenté d'intervenir, mais Meta s'est avéré supérieur à tous. Meta se bat réellement contre deux énormes éléments qui tentent de l'abattre. Tout d'abord, le PDG est très controversé et ensuite, il y a sa propre marque Facebook.Ces deux facteurs ne sont pas connus pour faire du bien à l'entreprise et peuvent la faire chuter considérablement. Comme le rapportent les experts, il semble que le grand intérêt pour le métavers est ce qui a vraiment attiré l'attention des gens et a permis de limiter les principaux points négatifs.Un autre facteur souligné par les experts est que Discord a connu un grand succès auprès de la génération Z, tandis que YouTube a obtenu de bons résultats auprès des baby-boomers. Il s'agit peut-être de la même logique que celle qui a permis à Shein de s'imposer auprès de la génération X, car la demande des jeunes consommateurs a augmenté ces derniers temps.Une autre raison pour laquelle la reconnaissance de Meta et l'achat ont pu croître aussi rapidement est liée au fait que l'entreprise n'a été lancée que l'année dernière par Zuckerberg. Une grande partie de la force a pu être due à la génération X et aux baby-boomers plus que quiconque, au lieu des publics plus jeunes habituels.En dehors de Meta, les marques Crocs, Stok et Beats complètent le top 4 de la liste des marques en croissance. Ces marques ont obtenu de bien meilleurs résultats auprès des jeunes individus que Meta.Tout ceci mis à part, il faut mentionner que ce n'était pas une grande année pour les marques en général. Les intentions d'achat ont baissé de 1,4 point de pourcentage pour les marques. Cela s'explique généralement par le fait que les gens ont réduit leurs dépenses en raison de la hausse des prix.Source : Morning Consult Que pensez-vous des résultats de ce rapport ?Avez-vous diminué vos achats au cours de l'année ?