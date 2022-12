Envoyé par W3C Envoyé par

Certains agents utilisateurs ont des périphériques musicaux, tels que des synthétiseurs, des claviers et d'autres contrôleurs, et des boîtes à rythmes connectés à leur ordinateur ou périphérique hôte. Le protocole largement adopté Musical Instrument Digital Interface (MIDI) permet aux instruments de musique électroniques, aux contrôleurs et aux ordinateurs de communiquer et de se synchroniser les uns avec les autres. Le MIDI ne transmet pas de signaux audio : à la place, il envoie des messages d'événement sur les notes de musique, des signaux de contrôleur pour des paramètres tels que le volume, le vibrato et le panoramique, des repères et des signaux d'horloge pour régler le tempo, et des communications MIDI spécifiques au système (par exemple, pour stocker à distance le synthétiseur -données de patch spécifiques). Ce même protocole est devenu une norme pour les utilisations non musicales, telles que le contrôle du spectacle, l'éclairage et le contrôle des effets spéciaux.



Cette spécification définit une API prenant en charge le protocole MIDI, permettant aux applications Web d'énumérer et de sélectionner les périphériques d'entrée et de sortie MIDI sur le système client et d'envoyer et de recevoir des messages MIDI. Il est destiné à permettre des applications MIDI non musicales ainsi que des applications musicales, en fournissant un accès de bas niveau aux périphériques MIDI disponibles sur les systèmes des utilisateurs. L'API Web MIDI n'est pas destinée à décrire sémantiquement les entrées de musique ou de contrôleur ; il est conçu pour exposer les mécanismes des interfaces d'entrée et de sortie MIDI, et les aspects pratiques de l'envoi et de la réception de messages MIDI, sans identifier ce que ces actions pourraient signifier sémantiquement (par exemple, en termes de "moduler le vibrato de 20Hz" ou "jouer un accord G#7", autrement qu'en termes de modification d'une valeur de contrôleur ou d'envoi d'un ensemble de messages de note qui se trouvent représenter un accord G#7).