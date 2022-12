Envoyé par Google Envoyé par Nous lançons une nouvelle fonctionnalité qui avertit les utilisateurs lorsque nous avons détecté et supprimé certains de leurs commentaires pour violation de nos directives communautaires. En outre, si un utilisateur continue à laisser plusieurs commentaires abusifs, il peut recevoir un délai d'attente et être temporairement incapable de commenter pendant une période pouvant aller jusqu'à 24 heures. Nos tests ont montré que ces avertissements/arrêts temporaires réduisent la probabilité que les utilisateurs laissent à nouveau des commentaires abusifs.



Actuellement, cette notification n'est disponible que pour les commentaires en anglais, mais nous espérons l'étendre à d'autres langues dans les mois à venir.



Notre objectif est à la fois de protéger les créateurs des utilisateurs qui tentent d'avoir un impact négatif sur la communauté par le biais de commentaires, et d'offrir plus de transparence aux utilisateurs dont les commentaires ont été supprimés en raison de violations de la politique et, espérons-le, de les aider à comprendre nos directives communautaires. Bien entendu, nos systèmes ne sont pas toujours performants. Les utilisateurs qui reçoivent ces avertissements peuvent donc donner leur avis pour nous aider à savoir si nous nous sommes trompés.

Distribution du trafic internet

en 2019, le trafic bot global a augmenté de 24 % par rapport à 2018 ;

le mauvais trafic bot a représenté 24,5 % du trafic total ;

au quatrième trimestre, lorsque les achats en ligne ont connu un pic, le trafic des mauvais bot a bondi à 29,3 % de l'ensemble du trafic internet.

Médias sociaux ;

Le commerce électronique ;

Les services financiers.

Les environnements sont désormais mécanisés et favorisent les machines aux humains. Les machines ne prendront pas le dessus sous la forme de Skynet, mais sous la forme d'une automatisation quotidienne, et ce monde à l'échelle de la machine, c’est ce que Google annonce pour sa plateforme YouTube. « Nous avons entendu que le spam et l'abus de commentaires sont des préoccupations majeures pour les créateurs. Nous voulions donc partager certaines des choses sur lesquelles nous avons travaillé pour améliorer l'expérience des commentaires pour tout le monde », ont déclaré les responsables en charge de YouTube.La modération des commentaires sur YouTube semble souvent être une tâche impossible, au point que de nombreuses pages désactivent complètement les commentaires parce qu'elles ne veulent pas s'en occuper. La modération de la diffusion en direct est particulièrement difficile, car même si un message offensant est rapidement repéré après sa publication, la nature défilante et en direct de la diffusion signifie que le mal est probablement déjà fait.Les antécédents de Google en matière de modération automatisée sur YouTube sont assez difficiles. Pour les responsables de YouTube, les bots constituent un moyen évolutif de s'attaquer à ce problème. Aujourd'hui, on estime qu'environ la moitié du trafic internet est générée par des bots ( des logiciels qui automatisent des tâches ou simulent une activité humaine ). Les « bad bots », qui volent des données et perturbent le réseau et les applications, représentent 24,5 % du trafic et connaissent une croissance annuelle de 20 %, selon Cisco.Comme les bots s'attaquent à tous les canaux - y compris les sites web, les applications mobiles et les API - ils ont un impact majeur sur l'expérience utilisateur numérique. Pour envenimer les choses, 80 % des organisations ne peuvent pas distinguer les bons bots des mauvais/malveillants, ce qui expose les organisations à des risques de sécurité inutiles et inacceptables.Les plateformes de médias sociaux ont de plus en plus d'influence dans l'économie numérique, permettant aux utilisateurs de se connecter avec d'autres, de partager des informations et des opinions personnelles, de prendre des décisions d'achat, d'écrire des critiques et de partager des points de vue. Les plateformes de médias sociaux sont confrontées à une variété d'attaques de bots ainsi que d'êtres humains malveillants. Cependant, plus de 75 % des attaques sur les médias sociaux sont des attaques de bots.Les bots sont également populaires pour leur capacité à faire participer les utilisateurs finaux et à interagir avec les systèmes dorsaux des entreprises au moyen de messages courts. Des bots bien conçus permettent aux employés des entreprises d'être plus productifs. Et pour Google, il permettra de protéger les créateurs des utilisateurs qui tentent d'avoir un impact négatif sur la communauté par le biais de commentaires, et d'offrir plus de transparence aux utilisateurs dont les commentaires ont été supprimés en raison de violations de la politique.« Pendant les fêtes de fin d'année, je me suis retrouvé dans la même situation en essayant d'obtenir la nouvelle PlayStation 5 (PS5) par tous les moyens possibles. À chaque fois, je me suis heurté à des machines qui m'ont devancé », déclare TK Keanini du Security Business Group. La vente au détail en ligne n'est plus une offre à l'échelle humaine, mais plutôt une occasion pour les robots et les machines de déjouer et de surpasser l'acheteur moyen et d'aider une personne aux mœurs souvent peu scrupuleuses à gagner de l'argent rapidement en profitant de la peur de manquer quelque chose (FOMO) des gens.Les industries les plus souvent visées par les mauvais bots :La motivation de YouTube de modérer les commentaires avec les bots viendrait de son échec à vouloir le faire de manière traditionnelle. Pour expliquer la ruée des entreprises vers l’utilisation des bots, imaginons un internaute se rendant sur un site Web à une certaine heure et effectuant des transactions avec son navigateur jusqu'à ce que la commande soit complète. C'est l'ancienne méthode.La nouvelle méthode consiste à utiliser les bots en votre nom afin que vos achats se fassent à l'échelle de la machine et non de l'homme. Quelle que soit la rapidité avec laquelle vous mettez cet article dans votre panier et passez à la caisse, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas plus rapide qu'une série de bots faisant la même chose en masse. Dans certains pays, comme les États-Unis, les services d'achat par bot ne sont pas (encore) illégaux.En améliorant sa détection des spambots pour les empêcher de commenter des diffusions en direct, YouTube déclare avoir supprimé plus de 1,1 milliard de commentaires spammy au cours des six premiers mois de 2022.Source : Google Que pensez-vous de la décision de YouTube de faire remplacer ses modérateurs humains par les bots ?Êtes-vous pour ou contre une modération par bot sur les plateformes de média sociaux ou sur les forums ?