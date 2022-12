-28

17

+28

37

function

curCSS

(

name

)

{

// .css('filter') (IE 9 only, trac-12537)

// .css('--customProperty) (gh-3144)

if

(

)

{

// Support: IE <=9 - 11+

// IE only supports `"float"` in `getPropertyValue`; in computed styles

// it's only available as `"cssFloat"`. We no longer modify properties

// sent to `.css()` apart from camelCasing, so we need to check both.

// Normally, this would create difference in behavior: if

// `getPropertyValue` returns an empty string, the value returned

// by `.css()` would be `undefined`. This is usually the case for

// disconnected elements. However, in IE even disconnected elements

// with no styles return `"none"` for `getPropertyValue( "float" )`

getPropertyValue

(

name

)

[

name

]

// trim whitespace for custom property (issue gh-4926)

if

(

undefined

)

{

if

(

)

{

// rtrim treats U+000D CARRIAGE RETURN and U+000C FORM FEED

// Support: Firefox 105+, Chrome <=105+

// Spec requires trimming whitespace for custom properties (gh-4926).

// Firefox only trims leading whitespace. Chrome just collapses

// both leading & trailing whitespace to a single space.

//

// Fall back to `undefined` if empty string returned.

// This collapses a missing definition with property defined

// and set to an empty string but there's no standard API

// allowing us to differentiate them without a performance penalty

// and returning `undefined` aligns with older jQuery.

//

// rtrimCSS treats U+000D CARRIAGE RETURN and U+000C FORM FEED

// as whitespace while CSS does not, but this is not a problem

// because CSS preprocessing replaces them with U+000A LINE FEED

// (which *is* CSS whitespace)

// https://www.w3.org/TR/css-syntax-3/#input-preprocessing

replace

(

"$1"

)

replace

(

"$1"

)

undefined

}

if

(

""

isAttached

(

)

)

{