L'enquête leur a également demandé pourquoi ils voulaient devenir viraux. 39 % ont répondu qu'ils le voulaient pour l'argent, car on peut gagner beaucoup d'argent en étant populaire. Mais certaines personnes (37 %) sont également passionnées par la création de quelque chose pour le public, tandis que 35 % disent qu'elles veulent faire de la création de contenu parce qu'elles ne veulent travailler pour personne. 58 % affirment que tout le monde devrait considérer la création de contenu comme un emploi normal, car il y a trop de travail, de sueur et de larmes dans le travail pour créer un contenu significatif, et c'est la raison pour laquelle 49 % disent qu'ils savent qu'ils gagneront une somme décente en créant du contenu.Dans cette enquête, il a été montré que 43 % de personnes veulent créer leur contenu mais que peu d'entre eux peuvent atteindre ce niveau. La création de contenu semble être une chose simple et facile à faire, mais beaucoup de gens ne savent pas comment tout cela fonctionne. Ainsi, 4 personnes sur 10 pensent que les créateurs de contenu créent n'importe quel type de contenu et deviennent populaires, tandis que 29 % pensent que les créateurs de contenu ont une idée du contenu qu'ils veulent créer et le font ensuite par étapes.Enfin, 10 % des personnes interrogées pensent que les créateurs de contenu créent des vidéos pour le plaisir de le faire. Ce que les gens ne savent pas, c'est la différence entre les créateurs de contenu et les influenceurs. Alors que les créateurs de contenu doivent réfléchir à différentes idées pour leur contenu, les influenceurs deviennent populaires simplement en faisant de la publicité pour des produits de marque. Deux personnes sur trois ont une vague idée de la différence entre les créateurs de contenu et les influenceurs et peuvent les différencier facilement.Les internautes ont également fait part de leur opinion sur la longueur des vidéos. 57 % des personnes interrogées ont déclaré que les vidéos courtes sont préférables pour les créateurs, car elles permettent à un plus grand nombre de personnes d'interagir avec le contenu, tandis que 55 % ont déclaré qu'elles étaient prêtes à regarder de longues vidéos du créateur de contenu si elles aimaient les vidéos courtes. Environ 81 % des personnes interrogées déclarent que la plupart de leurs connaissances sur le contenu des médias sociaux proviennent des personnes qui créent ce contenu. De nombreuses personnes ont également partagé leurs réflexions sur le type de créateurs de contenu qu'elles apprécient et ce qu'elles pensent d'eux.Êtes-vous pour ou contre la prise au sérieux du métier de créateur de contenu ? Au même titre que tous les autres domaines ?Existe-t-il un risque de voir de plus en plus de jeunes abandonner les études pour devenir créateur de contenu ?De nombreuses personnes affirment qu'elles peuvent devenir célèbres en créant du contenu sur les réseaux sociaux, partagez-vous cet avis ?Les créateurs de contenu à caractère éducatif n'ont pas les mêmes succès que leurs homologues orientés vers le divertissement et la distraction, Quelles pourraient être les raisons selon vous ? Comment remédier ?