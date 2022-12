À 9 h 52 GMT, plus de 16 millions d'utilisateurs avaient participé au sondage, et 57,5 % d'entre eux ont voté en faveur de son départ, une heure avant la clôture du scrutin lundi.Le milliardaire n'a pas donné de détails sur le moment où il quitterait ses fonctions si les résultats du sondage le recommandaient. Répondant au commentaire d'un utilisateur de Twitter sur un éventuel changement de PDG, M. Musk a déclaré : "".", a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush.Le sondage intervient après la mise à jour de la politique de Twitter dimanche, qui a interdit les comptes créés uniquement dans le but de promouvoir d'autres entreprises de médias sociaux et le contenu qui contient des liens ou des noms d'utilisateur pour les plateformes rivales.Quelques minutes avant ce sondage, Musk s'est excusé et a tweeté : "."Quelques heures plus tard, un compte Twitter officiel a lancé un autre sondage demandant aux utilisateurs si la plateforme devait avoir une politique empêchant les comptes qui font de la publicité pour d'autres plateformes de médias sociaux sur Twitter.La mise à jour de la politique aurait un impact sur le contenu des plateformes de médias sociaux comme Facebook et Instagram de Meta Platforms (META.O), ainsi que Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr et Post, tout en autorisant la publication de contenus croisés, a indiqué le support Twitter dans un tweet.L'ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, qui a récemment investi dans la plateforme de médias sociaux Nostr, a répondu au message de soutien de Twitter par un seul mot : "?". Dans une réponse à un autre utilisateur postant sur l'interdiction de la promotion de Nostr, Dorsey a déclaré : "".La plateforme de vidéos courtes TikTok, détenue par la société chinoise ByteDance Ltd, ne figurait pas dans la liste.La semaine dernière, Twitter a dissous son Conseil de confiance et de sécurité, un groupe de bénévoles formé en 2016 pour conseiller la plateforme de médias sociaux sur les décisions relatives aux sites.Ce changement de politique fait suite à d'autres actions chaotiques chez Twitter depuis que M. Musk, qui est également le PDG de Tesla, a racheté le réseau social au milieu d'un exode d'annonceurs. Il a licencié des cadres supérieurs et mis à pied près de la moitié des effectifs, tout en hésitant sur le prix à facturer pour le service d'abonnement Twitter Blue.Les actions de Tesla étaient en hausse de plus de 4 % dans les échanges pré-marché aux États-Unis lundi, les investisseurs suivant de près les résultats du sondage.Les actions du constructeur de voitures électriques ont chuté de près de 60 % cette année, les investisseurs étant de plus en plus préoccupés par la distraction de Musk et par le ralentissement de l'économie mondiale.Il a également encaissé près de 40 milliards de dollars de ses actions Tesla au cours de l'année écoulée, y compris de fortes quantités d'actions depuis l'achat de Twitter en octobre."Étant donné que le mandat de Musk sur Twitter est devenu une source de distraction, les actionnaires du constructeur de véhicules électriques pousseront un grand soupir de soulagement s'il se retire de Twitter et retourne à son travail quotidien chez Tesla", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.Samedi, Musk a rétabli les comptes Twitter de plusieurs journalistes qui avaient été suspendus pendant une journée suite à une controverse sur la publication de données publiques concernant l'avion du milliardaire.Sa décision de lever cette suspension faisait suite aux résultats d'un sondage qu'il avait lancé sur Twitter, dans lequel la majorité des personnes interrogées avaient voté pour le rétablissement immédiat des comptes des journalistes.La suspension initiale de ces comptes a été vivement critiquée par des responsables gouvernementaux, des groupes de défense et plusieurs organisations de journalistes, certains affirmant que Twitter mettait en péril la liberté de la presse.À la suite d'un immense tollé contre cette politique, Twitter a supprimé l'article de blog qui décrivait les sites rivaux vers lesquels il serait interdit aux utilisateurs de tweeter des liens, notamment Facebook, Instagram, Mastodon et Truth Social.Il a également supprimé un fil de tweet de son compte @TwitterSupport qui avait annoncé la politique plus tôt dans la journée.Un autre compte Twitter de l'entreprise, @TwitterSafety, organise actuellement un sondage demandant aux utilisateurs si la plateforme devrait "."Ce sondage doit se terminer lundi à 21 heures, heure de l'Est.Sources : Twitter Qu'en pensez-vous ?