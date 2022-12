Pour commencer, il s'agit d'être constamment interrogé sur ses allées et venues, sur les activités auxquelles il se livre et sur les personnes qu'il accompagne.Ensuite, ils peuvent admettre que des contenus explicites ont été partagés en ligne sans aucune forme de permission. Elles pourraient également confirmer qu'elles ont été traitées de manière injurieuse ou qu'elles ont reçu des menaces de nature physique alarmante.Obtenir des images explicites qui n'ont peut-être pas été demandées et même répandre les plus fausses rumeurs à leur sujet.S'il y a une caractéristique qui arrive en tête de liste en termes de comportement, c'est bien les injures. En effet, 30 % des personnes interrogées ont indiqué qu'il leur arrivait fréquemment d'être traitées de manière désobligeante en ligne ou sur leur smartphone.Viennent ensuite les fausses rumeurs, les photos explicites, le harcèlement par quelqu'un qui n'est pas un parent, les menaces physiques et le partage d'images. Il est étonnant de constater que beaucoup d'adolescents sont affectés par plusieurs de ces comportements en ligne qui caractérisent vraiment l'intensité de la cyberintimidation.Les adolescents âgés de 15 à 17 ans ont été les plus touchés par une forme de cyberintimidation. Par ailleurs, l'étude de Pew montre que les femmes plus âgées sont plus souvent victimes de cyberintimidation que les autres. Cela a été clairement constaté par rapport à leurs homologues masculins de la même tranche d'âge.Dans le même temps, les jeunes femmes étaient également au centre de l'attention pour de fausses rumeurs ou pour avoir été surveillées par des personnes qui n'étaient pas leurs véritables tuteurs ou parents. Et lorsque ces personnes étaient interrogées sur la raison pour laquelle elles étaient ciblées, la réponse était simple. Ils pensaient que c'était dû à leur apparence ou à leur comportement, et certains invoquaient leur race ou leur origine ethnique.Les femmes noires étaient plus nombreuses que les autres à être ciblées en raison de leur race et par rapport aux personnes d'origine hispanique ou blanche.L'intimidation n'a rien de nouveau dans ce monde. Elle existait avant même que le terme et le concept d'Internet ou de World Wide Web n'apparaissent. Mais cette recherche particulière menée par les experts de Pew a clairement indiqué qu'elle génère une plus grande prise de conscience sur le sujet et a prouvé que les brimades ont réellement augmenté depuis l'arrivée de l'internet, des smartphones et du monde des médias sociaux.Il est prouvé que le harcèlement a réellement augmenté depuis l'arrivée d'Internet, des smartphones et des médias sociaux. C'est juste que ces facteurs ont mis en avant un nouveau terrain très public pour que le problème prenne une nouvelle forme et ait un impact négatif sur de nombreux utilisateurs en ligne dans le monde.Source : Pew Research Center Qu'en pensez-vous ?Selon vous, quelles pourraient être les raisons d'une telle hausse du nombre d'adolescents victimes de cyberintimidation ?