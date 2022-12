Kagi : quelles sont les caractéristiques du moteur de recherche ?





Lenses

Discussions

Résultats de la recherche

Personnalisation de l'apparence

Comment Kagi se compare-t-il à Google et à DuckDuckGo ?

Le modèle payant de Kagi est-il avantageux pour les utilisateurs ?

Kagi, l'entreprise à l'origine du moteur de recherche du même nom, affirme qu'elle a créé Kagi pour harmoniser le Web. « Notre objectif est d'amplifier la toile de la connaissance humaine, de la créativité et de l'expression personnelle et de fournir aux utilisateurs des outils pour lutter contre la toile de l'avidité, de la publicité et du suivi des utilisateurs », a-t-elle déclaré. Principalement, il s'agit d'un modèle entièrement premium, avec des modèles de paiement mensuel et annuel. Par conséquent, l'entreprise pense que son moteur de recherche est en mesure de tenir sa promesse d'être exempt de publicité et de ne pas suivre les utilisateurs.Alors, en quoi Kagi est-il différent de Google et des autres moteurs de recherche ? À bien des égards, Kagi est similaire à Google. Les deux moteurs de recherche sont rapides et présentent un design minimaliste et accrocheur. La différence essentielle découle de ce qui a été mentionné ci-dessus. Le modèle payant permet à Kagi de se débarrasser des publicités et de structurer son moteur de recherche de manière objective. Pour de nombreux utilisateurs de Google, la première étape de l'utilisation du moteur de recherche consiste à désactiver les annonces personnalisées, ce qui vous permet de mieux rationaliser vos résultats de recherche.Si vous naviguez en mode incognito, vous constaterez souvent que ce que vous voyez est différent de la version non privée. En comparaison, Kagi dispose d'une large sélection d'index non commerciaux et d'une personnalisation contrôlée par l'utilisateur. Le moteur de recherche se concentre sur l'obtention rapide des résultats idéaux pour votre requête. Plutôt que de proposer un service gratuit, Kagi a été développé dès le départ comme un produit haut de gamme. Vous l'achetez, et vous profitez d'une expérience de moteur de recherche raffinée. Voici certains des principaux outils qui permettent au moteur de recherche d'offrir une telle expérience.Lenses (qui peut être par filtres en français) est l'un des outils les plus faciles à comprendre et potentiellement les plus utiles de Kagi. Avec Lenses, l'utilisateur a la possibilité de filtrer les résultats de recherche sur un sujet donné. La programmation et l'actualité en sont deux exemples ; il peut même rechercher directement des fichiers PDF. Lenses est en fait une fonctionnalité inédite. D'autres moteurs de recherche sont capables d'obtenir des résultats similaires, mais Kagi va plus loin en vous permettant de créer vos propres filtres. Une extension de la fonction Lenses est la possibilité de changer rapidement de région pour vos recherches.Vous pouvez rechercher des résultats dans votre propre pays et dans d'autres pays. Si vous effectuez des projets de recherche et des devoirs, cette fonction peut s'avérer particulièrement utile.Avec cette fonctionnalité, Kagi donnera la priorité aux discussions organiques sur Internet dans vos résultats de recherche. En utilisant les filtres mentionnés précédemment, vous pouvez faire en sorte que Kagi n'affiche que les discussions provenant de messages de forums et d'autres sites de discussion. Avec l'outil Discussions, vous pouvez vraiment filtrer les déchets et trouver de vraies personnes discutant de sujets pertinents.Kagi dispose d'une large gamme d'outils généraux plus petits qui vous permettent d'ajuster la façon dont vous souhaitez personnellement voir différents sites Web dans vos résultats. Le classement est l'un de ces outils, qui vous permet d'ajouter une préférence douce pour le degré de priorité d'un site Web dans votre recherche. Vous pouvez aussi, bien sûr, supprimer complètement ces sites Web ou garantir qu'ils apparaîtront chaque fois. Kagi trie aussi automatiquement les résultats, une fonction qui est également personnalisable. Kagi regroupera les articles commerciaux, tout en mettant en évidence les résultats plus naturels.Bien entendu, Kagi propose également des outils de recherche classiques. La fameuse fonction Bangs de DuckDuckGo fait son apparition dans l'ensemble des outils de Kagi. Les bangs de DuckDuckGo sont des raccourcis qui vous permettent de ne pas utiliser le moteur de recherche. Chaque bang représente un site Web, et lorsque vous en utilisez un, vous effectuez une recherche directe sur ce site. Par exemple, si vous voulez essayer Google au lieu de DuckDuckGo, vous devez taper "!g" suivi de votre requête. L'ajout du bang vous amène directement aux résultats que donnerait Google, ce qui vous évite d'avoir à vous rendre sur Google.Bien que cela ne fasse pas la plus grande différence dans vos résultats de recherche, une interface robuste et personnalisable est très appréciable. Kagi ne se contente pas de proposer les éléments de base auxquels vous vous attendez, tels que le mode sombre et la personnalisation des polices, il propose également un éditeur CSS personnalisé, autorisant jusqu'à 10 000 caractères dans le script. Cet éditeur CSS personnalisé peut potentiellement permettre à Kagi de ressembler à tout ce que vous désirez. Ainsi, si vous n'êtes pas un fan du design, vous pouvez changer un peu les choses.Selon l'équipe Kagi, DuckDuckGo a montré au monde entier qu'un moteur de recherche privilégiant la confidentialité est possible. Mais elle considère que l'innovation de DuckDuckGo a ralenti au cours des dernières années. « De plus, les modèles économiques reposant sur la publicité obligeront toujours une entreprise à faire des compromis et à trouver un équilibre entre le service aux utilisateurs et les annonceurs. Au final, le produit de recherche de DuckDuckGo est juste "assez bon" (selon nos critères, désolé DuckDuckGo !) et a stagné pendant des années sans aucun développement de fonctionnalités révolutionnaires », a-t-elle déclaré.« En revanche, Kagi n'a pas besoin de faire de compromis sur l'expérience utilisateur. Tout ce que nous faisons est centré sur l'utilisateur. Kagi Search dispose déjà de nombreuses fonctionnalités uniques, comme les résultats personnalisés et les filtres. Et parce que nous dépendons uniquement de nos utilisateurs pour nos revenus, Kagi peut et veut toujours offrir une expérience de recherche beaucoup plus riche pour l'utilisateur », a-t-elle ajouté. Selon elle, vous devriez payer pour votre moteur de recherche afin de vous assurer que les motivations du fournisseur d'informations sont alignées sur ce qui est le mieux pour vous.En ce qui concerne Google, l'équipe a précisé que Kagi n'est pas un "tueur de Google". « Nous ne voyons pas Kagi comme le tueur de Google. L'échelle et la portée de Google sont énormes et Google sert un but dans le monde. Il a aidé à permettre à la société moderne d'exister, avec toutes ses merveilles et ses défauts. Il permet même à Kagi d'exister. Considérez Kagi comme une petite marque haut de gamme, offrant une expérience de recherche très différente conçue sur mesure aux personnes qui en ont besoin et qui l'apprécient », a-t-elle déclaré à propos Google, très critiqué pour sa collecte massive de données et ses atteintes à la vie privée.Beaucoup ont exprimé leurs préoccupations concernant la confidentialité en ligne et l'utilisation des données. En conséquence, l'on a vu une augmentation significative du nombre de moteurs de recherche axés sur la confidentialité parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir. Le secteur des moteurs de recherche est un marché où la concurrence est plutôt féroce. Des moteurs de recherche gratuits tels que Brave et DuckDuckGo se sont déjà mesurés à Google, mais ce dernier reste toujours le choix numéro de la grande majorité des internautes. Certains sont toutefois capables de trouver du contenu que Google ne peut pas trouver.Selon de nombreux avis sur le sujet, l'absence de télémétrie avec Kagi et sa conception pourrait donner à tout utilisateur préoccupé par la confidentialité une tranquillité d'esprit. Il offre une grande quantité de personnalisation, entièrement entre les mains de l'utilisateur, qui pourrait faire la différence. Cependant, le modèle haut de gamme est un véritable casse-tête. À l'heure actuelle, le modèle de tarification est tout sauf bon marché pour un moteur de recherche. Vous ne pouvez pas acheter une licence à vie, ce qui signifie que votre seule option est de choisir un service d'abonnement continu. Au fil du temps, le prix peut augmenter.Tous les moteurs de recherche ont des coûts de recherche, des coûts de développement et des coûts administratifs. La plupart des moteurs de recherche couvrent ces coûts par la publicité, le suivi et la vente de vos données. De son côté, Kagi essaie de les couvrir avec un abonnement de 10 dollars par mois. Voici ce que l'entreprise explique dans une FAQ sur son site Web : « le prix que nous proposons est dicté par le fait que la recherche elle-même a un coût non nul. En fait, il nous en coûte environ 1 dollar pour traiter 80 recherches (quel que soit l'endroit où vous effectuez votre recherche) ».« Un utilisateur avec 8 recherches par jour effectuerait environ 240 recherches par mois, ce qui nous coûterait 3 $ en frais de recherche. Mais un utilisateur moyen de Kagi effectue en réalité environ 30 recherches par jour. À 10 $/mois, le prix ne couvre même pas nos coûts pour une utilisation moyenne, et nous parions qu'à l'avenir, nous serons en mesure d'améliorer le produit pour réduire le nombre moyen de recherches nécessaires pour trouver quelque chose et réduire le coût de recherche par des optimisations, pour non seulement couvrir le coût de recherche, mais aussi faire de la place pour payer d'autres coûts ».Kagi autorise un certain nombre de recherches gratuites par mois, ce qui vous permettra au moins d'essayer le service. Si vous êtes étudiant, si vous vous investissez dans la recherche ou si, de manière générale, vous n'aimez pas les autres moteurs de recherche, cela vaut au moins la peine de jeter un coup d'œil. Si vous n'êtes pas dans l'un de ces cas, vous aurez peut-être du mal à justifier un abonnement à Kagi.Source : Kagi Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du moteur de recherche Kagi ?Quelles comparaisons faites-vous entre Kagi, Google et DuckDuckGo ?Que dites-vous du modèle payant de Kagi ? Est-il avantageux pour les utilisateurs ?Le modèle payant de Kagi lui permettra-t-il de respecter ses engagements en matière de confidentialité ?