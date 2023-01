Sachez qu’à moins d’être le créateur le plus poli du monde, Youtube nous casse bien les couilles avec sa nouvelle règle de démonétisation de gros mots 👍

I have received another email from YouTube confirming they will not be restoring the status of any of my content or removing the age restrictions on my content. I feel completely let down by @TeamYouTube. I'm absolutely devastated — RTGame Daniel (@RTGameCrowd) December 29, 2022

Le langage blasphématoire a toujours été un sujet de débats dans les directives de YouTube, et dans un passé récent, la plateforme mettait un point d'honneur à punir les créateurs qui utilisaient un argot plus offensif, tel que "merde", dans la première partie d'une vidéo. Mais la mise à jour semble avoir apporté quelques changements cruciaux, notamment en élargissant le pool de mots dignes de diabolisation à presque tous les jurons. Selon les nouvelles conditions de YouTube, les vidéos (anciennes ou nouvelles) contenant des injures seront automatiquement démonétisées si ces mots apparaissent dans les huit premières secondes de la vidéo.Le durcissement de la politique ajoute une certaine clarté à la position précédente de YouTube. Dans une vidéo de 2019 sur la chaîne Creator Insider, les représentants de YouTube ont noté que le contenu était plus susceptible d'être démonétisé si le blasphème apparaissait au "début d'une vidéo". Toutefois, certaines sources indiquent que la fin de ce "début" a été placée de manière nébuleuse "autour de 30 secondes". En théorie, les nouvelles directives en matière de blasphème récemment annoncées par YouTube dissipent la confusion, mais les créateurs ont reproché à la plateforme de ne pas avoir fait savoir qu'un tel changement était en cours.Les créateurs de contenu, tels que Terracid, ont déclaré avoir perdu des années de travail avec l'arrivée des nouvelles règles sur le blasphème et la violence. « Sachez qu’à moins d’être le créateur le plus poli du monde, YouTube nous casse bien les cou*lles avec sa nouvelle règle de démonétisation de gros mots. C’est ridicule, la censure bousille la vidéo, et leur règle est rétroactive. Un simple "oh merde" suffit à démonétiser. Pour que vous vous rendiez compte, entre le claims abusifs, les démonétisations liées au contenu ou aux gros mots c’est l’équivalent de plus de 2 ans de vidéos sorties démonétisées », a-t-il tweeté le 8 janvier.Bien que la mise à jour ait été communiquée il y a plusieurs mois sur le forum communautaire et le centre d'aide de YouTube, de nombreuses personnes concernées affirment n'avoir pas reçu le mémo, et ces messages n'indiquaient pas exactement quand les nouvelles règles entreraient en vigueur. Désormais, tous les jurons sont "traités de la même manière" sur la plateforme, ce qui signifie que des mots comme "merde" ont le même poids que "put*in" en ce qui concerne l'utilisation inappropriée du langage (le site a toutefois assoupli sa position sur "enfer" et "bord*l". Ces mots ne sont plus classés comme des jurons et peuvent être utilisés).YouTube indique que les créateurs peuvent désormais utiliser des blasphèmes après huit secondes de vidéo (mais pas de manière constante tout au long de la vidéo) et continuer à percevoir des revenus publicitaires, mais que tout juron utilisé dans les sept premières secondes de la vidéo, y compris les vignettes et les titres, "ne peut pas faire l'objet de revenus publicitaires". Ces règles s'appliquent aussi à tout contenu violent téléchargé sur le site, la violence des jeux vidéo étant désormais mise en avant par YouTube. Avant cette mise à jour, cette politique s'appliquait aux contenus montrant de la violence dans le monde réel, et non dans les jeux vidéo.Le youtubeur de jeux Daniel Condren de RTGame a contacté YouTube lorsqu'il a remarqué qu'une de ses vidéos avait été limitée en âge sans aucune explication de la part de la société. Son appel pour régler le problème a été rejeté, puis il a remarqué que d'autres de ses vidéos étaient restreintes sans que YouTube lui donne une explication valable. Cependant, le créateur soupçonne que les nouvelles vidéos ont été démonétisées parce qu'il s'est plaint à YouTube. Ce faisant, il venait de faire connaître sa chaîne. Condren a ajouté qu'il a finalement été en mesure de parler de son problème à un représentant de YouTube, et il a reçu la réponse suivante :« Tous les contenus disponibles sur la plateforme doivent respecter ces directives, indépendamment du moment où ils ont été téléchargés ou de la date de mise en œuvre de la politique. Je souhaite également profiter de cette occasion pour vous informer que nos systèmes sont constamment mis à jour, ce qui signifie que les contenus qui violent l'une de nos politiques peuvent être identifiés par notre système à tout moment après leur mise en ligne sur la plateforme. De même, les contenus peuvent être signalés par les spectateurs à tout moment une fois téléchargés sur YouTube, et ils seront examinés par les équipes de YouTube ».Condren a déclaré qu'il devra désormais réévaluer sa relation avec le site. « Mon conseil est le suivant : si vous êtes signalé, ne demandez pas d'aide à YouTube. Vous mettez toute votre chaîne en danger d'être analysée et signalée par l'application rétroactive de nouvelles politiques. Dans mon cas, il s'agissait de jurons légers. Mais parce que j'ai demandé de l'aide, j'ai vu une douzaine de vidéos limitées », a-t-il écrit après ses premières tentatives pour faire appel des restrictions d'âge. YouTube a invité les créateurs à s'abonner au forum communautaire s'ils veulent rester informés des changements de politique imminents.S'il est facile de suggérer à ceux qui téléchargent du contenu sur YouTube d'attendre que sept secondes se soient écoulées avant de commencer à injurier ou à jouer à des jeux violents susceptibles d'enfreindre ces nouvelles règles, plusieurs membres de la communauté ont été piqués au vif par des vidéos signalées et limitées en âge rétrospectivement, ce qui les a laissés sur le carreau puisque leurs anciennes vidéos ne génèrent plus de revenus.Sources : Terracid Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des nouvelles directives de YouTube ?Selon vous, ces nouvelles directives rendent-elles la plateforme meilleure qu'avant ?Pensez-vous que YouTube cherche à nuire aux créateurs en rendant les nouvelles règles rétroactives ?À votre avis, la rétroactivité des nouvelles règles est-elle une stratégie de YouTube pour réduire les revenus des créateurs ?