Promulguée en 1996, la section 230 de la loi américaine sur la décence des communications (Communications Decency Act - CDA) contribue à protéger les sociétés en ligne contre toute responsabilité découlant de ce qui est publié sur leurs plateformes. De nombreux experts considèrent la section 230 comme un élément fondamental du fonctionnement actuel d'Internet. Ces dernières années, la section 230 est devenue la cible de la législation, et les entreprises ou les plateformes en ligne affirment qu'un amendement de l'article pourrait avoir des répercussions importantes sur le secteur des technologies. La question divise toutefois les acteurs de l'industrie.Pour l'heure, la section 230 continue de protéger les plateformes en ligne - telles que Facebook, Twitter et Google - contre les poursuites judiciaires liées aux messages de leurs utilisateurs (commentaires, critiques, publicités, etc.). Cependant, la bataille juridique Gonzalez v. Google qui a lieu actuellement aux États-Unis menace de casser cette protection. L'algorithme de recommandation de YouTube, propriété de Google, est en cause et accusé d'avoir promu des vidéos liées au terrorisme. La Cour suprême des États-Unis examine s'il est temps de restreindre cette loi, qui a été rédigée avant qu'Internet ne devienne un élément central de la vie quotidienne.Mais un grand nombre de sociétés, d'internautes, d'universitaires et même d'experts en droits de l'homme ont défendu jeudi le bouclier de la section 230 et demandé à la Cour de couper court à l'affaire. En dehors de Meta et Twitter, le groupe d'entreprises comprenait également Yelp et Microsoft, qui sont généralement les rivaux de Google. Craigslist, Reddit et un ensemble de modérateurs bénévoles de Reddit se sont également impliqués. Même certains des critiques les plus virulents des Big Tech en général, dont l'Electronic Frontier Foundation, se sont également exprimés en amis de la Cour afin de mettre en garde contre les implications d'un tel procès.« Une décision de justice portant atteinte à la loi priverait ces décisions de publication numérique d'une protection essentielle et de longue date contre les poursuites, et ce de manière illogique, en contradiction avec le fonctionnement réel des algorithmes », a déclaré Microsoft dans sa requête. Reddit et ses modérateurs affirment qu'une décision permettant des litiges contre les algorithmes de l'industrie technologique pourrait conduire à de futurs procès contre des formes de recommandation même non algorithmiques, et potentiellement à des procès ciblés contre des internautes individuels. Ils mettent en garde contre un grave précédent.« Toute la plateforme Reddit est construite autour d'utilisateurs qui recommandent du contenu au bénéfice d'autres personnes en prenant des mesures telles que le vote positif et l'épinglage de contenu. Il ne faut pas se méprendre sur les conséquences de la revendication des pétitionnaires dans cette affaire : leur théorie élargirait considérablement le potentiel des internautes à être poursuivis pour leurs interactions en ligne », peut-on lire dans le dépôt de Reddit et ses modérateurs. Yelp, qui est un antagoniste de longue de Google, a déclaré au tribunal que son activité dépend de la diffusion d'avis pertinents et non frauduleux à ses utilisateurs.Ainsi, un jugement créant une responsabilité pour les algorithmes de recommandation pourrait briser les fonctions essentielles de Yelp en le forçant effectivement à cesser de curer tous les avis, même ceux qui peuvent être manipulateurs ou faux. « Si Yelp n'avait pas la possibilité d'analyser et recommander des avis sans engager sa propre responsabilité, ces coûts de soumission d'avis frauduleux disparaîtraient. Si Yelp devait afficher chaque avis soumis, les propriétaires d'entreprises pourraient soumettre des centaines d'avis positifs pour leur propre entreprise avec peu d'efforts ou de risque de pénalité », écrit Yelp, basé à San Francisco.« La section 230 garantit que les plateformes en ligne peuvent modérer le contenu afin de présenter aux utilisateurs les données les plus pertinentes parmi les énormes quantités d'informations qui s'ajoutent à Internet chaque jour. Il faudrait à un utilisateur moyen environ 181 millions d'années pour télécharger toutes les données du Web aujourd'hui », a fait valoir Twitter. « Si le simple fait d'afficher du contenu de tiers dans le flux d'un utilisateur est considéré comme une "recommandation", alors de nombreux services seront potentiellement responsables de la quasi-totalité du contenu de tiers qu'ils hébergent », écrit Meta, propriétaire de Facebook.« Ainsi, presque toutes les décisions concernant la façon de trier, de sélectionner, d'organiser et d'afficher le contenu de tiers pourraient être interprétées comme une "recommandation" de ce contenu », a ajouté Meta. Selon le "Stern Center for Business and Human Rights" de l'Université de New York, il est pratiquement impossible de concevoir une règle qui distingue la recommandation algorithmique comme une catégorie significative de responsabilité, et pourrait même "entraîner la perte ou l'obscurcissement d'une quantité massive de discours de valeur", en particulier les discours appartenant à des groupes marginalisés ou minoritaires.Les entreprises technologiques s'étant présentées comme amies de la Cour ont concentré l'essentiel de leurs dépôts sur des avertissements concernant la manière dont un jugement pourrait nuire à leurs produits. Microsoft a ajouté que son moteur de recherche Bing et son réseau social professionnel LinkedIn pourraient subir "les effets dévastateurs et déstabilisants d'une décision générale modifiant la section 230". Dans une déclaration, Microsoft a déclaré qu'il valait mieux laisser au Congrès le soin de décider de toute modification de la section 230. Du côté de l'accusation, un certain nombre de défenseurs de la sécurité en ligne des enfants, tels que Fairplay et Common Sense Media, ont soutenu la famille Gonzalez dans l'affaire, en faisant valoir que les entreprises technologiques devraient subir des répercussions pour les façons dont leurs produits peuvent nuire aux enfants. Selon certaines sources, le gouvernement américain s'est partiellement rangé du côté de la famille Gonzalez, arguant que, dans certains cas, les sociétés de médias sociaux devraient être tenues responsables de la promotion de discours nuisibles. Ziprecruiter et Indeed ont également soutenu Google dans cette affaire. 