Le groupe qui fait pression sur le tribunal comprend de très grands noms du marché technologique comme Meta, Microsoft et Twitter, ainsi que certains des critiques les plus virulents de la Big Tech, dont Yelp et Electronic Frontier Foundation. Parallèlement, Reddit et certains de ses modérateurs qui se sont portés volontaires se sont également impliqués dans l'affaire.La loi qui pourrait potentiellement faire pencher l'affaire en faveur des Big Tech est la section 230 du Communications Decency Act, qui stipule que tous les sites web sont protégés par cette loi et qu'ils ne peuvent être tenus pour responsables des contenus de tiers qui ont été partagés sur leur site web et qu'ils ne peuvent donc pas faire l'objet de poursuites judiciaires pour ces messages.Mais, la question principale, dans ce cas, est de savoir si Google peut être poursuivi pour son algorithme YouTube recommandant du contenu pro-ISIS aux utilisateurs. Comme nous l'avons déjà dit, la Section 230 peut y remédier. Toutefois, les plaignants, qui sont la famille d'une personne tuée lors d'une attaque d'ISIS à Paris en 2015, ont fait valoir que la recommandation d'un tel contenu les rendait responsables d'une accusation en vertu d'une loi antiterroriste américaine. Mais le problème est que l'algorithme ne fait qu'afficher des recommandations basées sur ce que l'utilisateur a regardé précédemment et que l'algorithme est généré par l'IA qui, techniquement, ne connaît pas les droits et les torts de la société.Reddit, qui s'est également impliqué dans cette affaire, a déclaré dans son dépôt que cette affaire, si elle s'avère être en faveur du plaignant, ouvrira la voie à de futures poursuites contre des formes de recommandations non algorithmiques et pourrait conduire à un procès ciblé contre des internautes individuels.Il convient de mentionner que Reddit est une plateforme entièrement construite autour d'utilisateurs qui se recommandent mutuellement des choses pour leur bénéfice mutuel, ce qui pourrait donner lieu à des procès de propagande contre des individus particuliers.Source : Cour SuprêmeQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, les entreprises technologiques devraient-elles être tenues responsables de l'usage de leurs algorithmes par les utilisateurs ?