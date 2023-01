Un rapport publié par The News Movement et OliverWyman Forum en parle longuement. Mené sur une période de deux ans, ce rapport a cherché à mettre en évidence ce que les entreprises doivent faire pour personnaliser leur contenu.Ce rapport a révélé que les médias sociaux étaient une source d'information primordiale pour les membres de la génération Z. Ils sont 2,7 fois plus susceptibles d'écouter les médias numériques que les médias traditionnels, et seulement 30 % d'entre eux environ se tournent vers les journaux, les magazines et autres sources d'information de ce type.57 % des membres de la génération Z ont déclaré que les médias sociaux étaient leur source d'information habituelle, mais ils semblent aussi leur faire le moins confiance. 60 % d'entre eux déclarent se méfier des formats d'information courts, tels que les vidéos et les petits articles, car c'est le genre d'information qui peut potentiellement ne pas leur fournir le contexte dont ils ont besoin.En outre, 50 % des membres de la génération Z déclarent que les médias sociaux les ont rendus plus sensibles aux "fake news". 50 % d'entre eux sont également conscients que leur désir de personnalisation pourrait les enfermer dans une sorte de bulle idéologique.La génération Z est encore assez jeune, et ses membres sont probablement encore en train de s'habituer au barrage de nouvelles qu'ils reçoivent. Il leur faudra un certain temps pour comprendre comment distinguer les informations légitimes des données de mauvaise provenance, mais leur sensibilisation à la vérification des faits est un signe encourageant, car elle indique qu'il y a de l'espoir pour eux.Source : The News MovementTrouvez-vous ce rapport pertinent ?Selon vous, la génération Z a-t-elle raison de se fier aux médias sociaux comme source d'information principale ? est-ce ce phénomène qui les rend plus sensible aux fausses informations ?