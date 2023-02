Raters provide an invisible service to Google, rating the quality of Google search & Google ads—products that make billions for the company.



Yet, Google has denied these workers access to the company's own "minimum standard" of pay and benefits for "extended workforce workers." — Alphabet Workers Union (AWU-CWA) (@AlphabetWorkers) February 1, 2023

Les évaluateurs de la qualité du moteur de recherche de Google sont des personnes qui participent à l'évaluation des résultats de recherche de Google. Mais ils ne font pas partie des travailleurs temporaires et entrepreneurs de Google, un groupe d'effectifs appelé TVC (travailleurs temporaires, vendeurs et contractuels) par la société. Plus de la moitié des travailleurs de Google seraient classés comme TVC. Cette main-d'œuvre de l'ombre ne bénéficie pas de la plupart des avantages sociaux qui ont fait la réputation du géant de l'Internet comme l'un des meilleurs lieux de travail au monde. Cela a déclenché ces dernières années une série de protestations.Mercredi, les évaluateurs ont protesté contre un salaire inférieur à 15 dollars par heure. Par exemple, Michelle Curtis a participé à l'évaluation du moteur de recherche de Google pendant huit ans - en formant, testant et évaluant les algorithmes du moteur de recherche dominant de Google - tout en gagnant 13,50 dollars par heure. Les évaluateurs sont employés par des entreprises tierces pour former et tester les algorithmes du moteur de recherche de Google. Selon le récit de Curtis, le 1er janvier, Curtis a été augmentée à 14,50 dollars par heure, ce qui reste inférieur au salaire horaire minimum de 15 dollars qu'Alphabet a fixé pour sa main-d'œuvre TVC.Malgré cette augmentation, qui a été accordée après que les évaluateurs ont uni leurs forces et se sont entretenus avec leur employeur direct, Appen Ltd, ses heures de travail sont plafonnées à 26 par semaine. C'est moins que les 30 heures hebdomadaires requises pour être considéré comme un TVC de Google. « Nous sommes les travailleurs les moins bien payés de Google. Mais nous jouons un rôle essentiel dans sa source croissante de revenus », a déclaré Curtis dans une interview accordée à MarketWatch avant la protestation de mercredi. L'on estime que Google emploie jusqu'à 16 000 évaluateurs, dont environ 5 000 sont basés aux États-Unis.Des dizaines d'évaluateurs de Google, en quête d'augmentations et d'avantages sociaux, se sont rassemblés mercredi au Googleplex de Mountain View, dans le but de mettre un terme aux "salaires de misère". Les évaluateurs membres du syndicat se sont joints aux dirigeants syndicaux pour remettre au siège de Google une pétition contenant leurs revendications, dont une demande de rencontre entre le syndicat et Prabhakar Raghavan, vice-président senior de Google. Selon certaines sources, à la mi-journée mercredi, la pétition comptait près de 1 000 signatures, dont 703 signatures de correcteurs et 180 d'employés de Google ou de TVC.Notons que les évaluateurs de Google n'ont pas droit aux soins de santé, au remboursement des frais de scolarité et aux autres avantages que Google accorde à ses TVC, ainsi qu'au salaire minimum de 15 dollars. En tant que groupe, les évaluateurs de la qualité du moteur de recherche de Google contribuent à garantir l'utilité, la qualité et la pertinence des résultats de recherche en identifiant les résultats potentiellement dangereux, le spam, les informations obsolètes et tous les autres éléments qui entrent dans ce que le géant technologique de Mountain View appelle désormais E-E-A-T (Experience ; Expertise ; Authoritativeness ; Trustworthiness).E-E-A-T est un concept utilisé par les algorithmes de recherche de Google pour évaluer la qualité et la crédibilité d'un site Web. Google utilise E-E-A-T pour évaluer l'expérience, l'expertise, l'autorité et la fiabilité d'un site Web, d'une page Web et de son contenu. L'entreprise prend en compte divers facteurs pour déterminer l'E-E-A-T d'un site Web, notamment le contenu du site, les qualifications des personnes qui créent et publient le contenu et la réputation du site. Selon Google, l'E-E-A-T est particulièrement important pour les sites qui informent sur des sujets susceptibles d'avoir un impact sur la santé, la richesse ou le bien-être d'une personne.Curtis, qui vit dans la région de Cœur d'Alene, dans l'Idaho, a expliqué que, malgré le faible salaire et l'absence d'avantages sociaux, elle travaille comme évaluatrice depuis huit ans parce qu'elle est mère au foyer de deux enfants et que cet emploi lui permet de travailler à distance. « Nous sommes très instruits et bien qualifiés pour ce travail », a-t-elle déclaré, ajoutant qu'à l'époque où elle s'est engagée, les évaluateurs devaient être titulaires d'une licence et passer des examens de qualification. Étant donné que différents employeurs engagent des évaluateurs, il est difficile de déterminer si les mêmes exigences s'appliquent à tous les évaluateurs.Quelques autres évaluateurs ont partagé leur histoire mercredi lors de la manifestation, qui était retransmise en direct. Ils ont parlé non seulement des bas salaires et du manque d'avantages sociaux, mais aussi d'un système qui, selon eux, les empêche parfois de faire leur travail. Dans un fil de discussion sur Twitter, le syndicat Alphabet Workers Union a présenté ses arguments en faveur des évaluateurs, déclarant que "ces travailleurs sont responsables de la formation, des tests et de l'évaluation des algorithmes de recherche. « Leur travail rapporte des milliards à Google alors qu'ils sont payés au centime près », a déclaré le syndicat.Megan Abell, directrice principale de TechEquity Collaborative, une organisation de la région de la baie de San Francisco qui encourage les employés et les entreprises du secteur de la technologie à aborder les questions d'équité dans ce domaine, était également présente lors de la manifestation de mercredi. Selon Abell, Google emploie 102 000 salariés directs et 121 000 contractuels. « Les histoires que nous avons entendues aujourd'hui sur la pauvreté des avantages sociaux, les salaires terribles et l'absence de voix au travail ne sont malheureusement pas l'exception. Elles sont la règle pour la technologie », a-t-elle déclaré.Roberto Clack, directeur général du groupe Temp Worker Justice, partage cet avis. « La sous-traitance a systématiquement fait baisser les normes de travail à travers l'Amérique. Ces travailleurs se battent contre cette structure de travail abusive partout dans le monde », a déclaré Clack. Une porte-parole de Google a déclaré que l'entreprise n'avait aucun commentaire à faire sur cette action et sur les raisons pour lesquelles elle ne considère pas les évaluateurs comme des TVC. Elle n'a pas voulu confirmer le nombre d'évaluateurs ni le nombre de TVC que Google emploie. Cette nouvelle rappelle le récent rapport du Time sur OpenAI.L'enquête a révélé qu'OpenAI s'est appuyée sur des travailleurs kényans externalisés, dont beaucoup auraient été payés moins de 2 dollars par heure, pour passer au crible certains des coins les plus sombres d'Internet afin de créer un système de filtre d'IA qui serait intégré à ChatGPT. Le filtre devrait permettre de scanner le chatbot à la recherche de signes des pires horreurs de l'humanité. OpenAI est vivement critiqué et accusé de s'engager sur la même voie que les géants de la Silicon Valley comme Apple, Amazon et Meta.Quel est votre avis sur le sujet ?