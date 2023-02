Réduire les coûts

Les regards tournés vers l'IA

Envoyé par DeepMind Envoyé par Pour créer des agents de dialogue plus sûrs, nous devons être capables d'apprendre de la rétroaction humaine. En appliquant l'apprentissage par renforcement basé sur les commentaires des participants à la recherche, nous explorons de nouvelles méthodes de formation des agents de dialogue qui s'avèrent prometteuses pour un système plus sûr.



Dans notre dernier article, nous présentons Sparrow - un agent de dialogue qui est utile et réduit le risque de réponses dangereuses et inappropriées. Notre agent est conçu pour parler avec un utilisateur, répondre à des questions et effectuer des recherches sur Internet à l'aide de Google lorsqu'il est utile de rechercher des preuves pour éclairer ses réponses.



Sparrow est un modèle de recherche et une preuve de concept, conçu dans le but de former des agents de dialogue pour qu'ils soient plus utiles, corrects et inoffensifs. En apprenant ces qualités dans un cadre de dialogue général, Sparrow fait progresser notre compréhension de la façon dont nous pouvons former des agents pour qu'ils soient plus sûrs et plus utiles - et finalement, pour aider à construire une intelligence artificielle générale (IAG) plus sûre et plus utile.

YouTube et Google Cloud

Google a connu des années de croissance fulgurante alors que les consommateurs passaient plus de temps en ligne et y dépensaient plus d'argent pendant la pandémie de coronavirus, alimentant le marché publicitaire dont dépend l'entreprise. Ces avantages ont commencé à s'estomper l'année dernière, lorsque la hausse des taux d'intérêt et l'inflation ont incité les annonceurs à limiter leurs dépenses.« Nous sommes sur un chemin important pour repenser notre structure de coûts de manière durable et pour construire des entreprises financièrement durables, dynamiques et en croissance à travers Alphabet », a déclaré Sundar Pichai, directeur général de la société, dans un communiqué.Lors d'un appel avec les actionnaires concernant les résultats trimestriels, Pichai a déclaré que la société entreprenait divers efforts pour maîtriser les dépenses, notamment en améliorant les performances financières de sa gamme de téléphones Pixel et d'autres gadgets, en essayant de rentabiliser sa division cloud déficitaire et en renforçant l'activité à sa plateforme vidéo YouTube.Le rapport sur les résultats du quatrième trimestre de la société mère de Google, Alphabet a révélé qu'Alphabet a manqué les objectifs prévus. La nouvelle survient alors que YouTube enregistre une nouvelle baisse de ses revenus d'une année sur l'autre par rapport aux statistiques précédentes.Dans l'ensemble, les chiffres des revenus étaient de 76 milliards de dollars, soit une augmentation de 1% par rapport à un an auparavant. Pendant ce temps, le bénéfice net de la société était d'un peu plus de 13 milliards de dollars, en baisse de 34%. En revanche, les bénéfices de son action s'affichaient à 1,05 $ par action.En ce qui concerne YouTube, les chiffres incluaient des revenus publicitaires de 7,96 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une baisse de 7,8 % par rapport au chiffre de 8,63 milliards de dollars à la même période un an plus tôt.Google a récemment dû se défendre face au gouvernement. Le mois dernier, le ministère de la Justice a poursuivi la société pour la deuxième fois en trois ans, affirmant plus récemment que Google avait abusé de sa position de monopole de la technologie publicitaire. Le ministère de la Justice veut forcer Google à céder une partie de sa suite de produits de technologie publicitaire, qui comprend un logiciel pour acheter et vendre des publicités, un marché pour effectuer les transactions et un service pour présenter les publicités sur Internet.Cette division a généré 8,5 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, en baisse de 9% par rapport à l'année précédente. Les analystes tablaient sur des ventes de 8,8 milliards de dollars.Les revenus du moteur de recherche de Google, sa plus grande activité, ont chuté de plus de 1% à 42,6 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit moins que les estimations des analystes de 43,3 milliards de dollars.L'une des mesures récentes prise par le PDG d'Alphabet pour réduire les coûts s'est concentrée sur sa main-d'œuvre. Après avoir embauché 30 000 employés au cours des neuf premiers mois de l'année dernière, Alphabet a déclaré le mois dernier qu'il se délesterait de 12 000 travailleurs, soit 6% de ses employés. La société a déclaré jeudi qu'elle prévoyait d'engager de 1,9 à 2,3 milliards de dollars en indemnités de départ et charges connexes, dont la plupart seraient comptabilisées au cours du trimestre en cours.Alphabet prévoit également de dépenser 500 millions de dollars pour se débarrasser des biens immobiliers inutiles ce trimestre, dans le cadre de l'effort de réduction des dépenses. Son PDG a déclaré qu'il gérerait également mieux les dépenses des fournisseurs et déploierait davantage d'intelligence artificielle pour automatiser certaines tâches et augmenter la productivité.Alphabet a déclaré qu'il comptait désormais 190 234 employés, contre 186 779 en octobre. Les travailleurs aux États-Unis qui ont été touchés par les licenciements de l'entreprise resteront officiellement employés jusqu'en mars, et le processus de départ pourrait prendre plus de temps pour les travailleurs basés dans d'autres pays.La diminution des dépenses publicitaires a coïncidé avec d'autres développements indésirables pour Alphabet. ChatGPT, un chatbot d'intelligence artificielle construit par OpenAI, a fait ses débuts en grande pompe en novembre, laissant supposer qu'il pourrait perturber la domination des moteurs de recherche de Google. Pichai a lancé une « alerte rouge » en réponse , réaffectant les équipes pour donner la priorité aux projets d'IA.En fait, le méga-succès de ChatGPT est tel que beaucoup de personnes l'ont vu comme un autre moyen d'effectuer des recherches en ligne. Il s'agit là d'une menace massive pour des entreprises comme Google et bien d'autres, et c'est pourquoi l'alarme rouge a été déclenchée. C'est un moment que les membres de l'entreprise de la Silicon Valley redoutaient depuis le premier jour (l'arrivée d'un énorme changement technologique qui pourrait vraiment paralyser l'entreprise). Les réunions se sont succédé entre les cadres supérieurs et le PDG sur la marche à suivre et le plan d'action à préparer pour lutter contre de tels changements dans le secteur. La réponse à ChatGPT est Sparrow , développé par sa filiale DeepMind.Jusqu'à présent, l'entreprise n'a pas fait un produit de ses recherches. Selon ses propres déclarations, cela est principalement dû à des problèmes de sécurité, bien que d'autres raisons puissent également jouer un rôle. Mais ChatGPT et surtout la forte implication de Microsoft dans la diffusion d'OpenAI mettent la pression sur Google. L'entreprise doit au moins prouver qu'elle peut être à la hauteur d'OpenAI ou même le surpasser.C'est dans ce contexte que le fondateur et PDG de Deepmind, Demis Hassabis, a annoncé que le chatbot Sparrow de Deepmind passera en « bêta privée » plus tard cette année. Ceci est remarquable car Deepmind a jusqu'à présent fonctionné principalement comme un institut de recherche sur l'IA, développant des technologies que Google intègre ensuite dans des produits destinés aux consommateurs.Deepmind a introduit Sparrow en septembre 2022. Comme ChatGPT, le chatbot est formé avec des commentaires humains, ce qui, selon Deepmind, le rend plus utile, précis et inoffensif. De plus, Sparrow aura accès à Internet via Google, ce qui lui permettra d'intégrer des informations à jour dans ses réponses.Cependant, contrairement à ChatGPT, qui est capable de générer une fausse information sans mentionner son origine, Sparrow pourrait développer des réponses et produire des sources pour les appuyer. L’IA de DeepMind « réduit le risque de réponses dangereuses et inappropriées », indiquait l’entreprise dans un communiqué, en septembre 2022 :Selon les premiers tests, Sparrow fournit une réponse plausible et l'étaye avec des preuves 78% du temps lorsqu'on lui pose une question factuelle : « Pourtant, Sparrow n'est pas à l'abri de faire des erreurs, comme des faits hallucinants et de donner des réponses parfois hors sujet », reconnaît DeepMind.En dehors de Sparrow, Pichai a déclaré que dans les mois à venir, Google permettrait aux utilisateurs d'accéder à une version de son moteur de recherche intégrant des fonctionnalités de chatbot . Il a déclaré que la société incorporerait également plus d'IA dans des applications telles que Gmail et Docs, et son unité cloud vendrait la technologie sous-jacente à d'autres entreprises.Les ventes publicitaires de YouTube ont chuté de près de 8% à 7,96 milliards de dollars, en dessous des 8,2 milliards de dollars attendus par les analystes. En octobre, la société a signalé une baisse des ventes sur YouTube, signalant qu'elle était plus vulnérable aux fluctuations de la publicité numérique que Google.La deuxième baisse annuelle des revenus publicitaires de YouTube n'est certainement pas formidable pour l'entreprise et de nombreux dirigeants considèrent cela comme extrêmement inquiétant pour des raisons évidentes. De plus, cela montre à quel point la popularité des concurrents qui sont tendances sur le marché actuel est en nette augmentation. Les exemples courants incluent TikTok et Reels de Facebook. Le format abrégé est un gagnant clair avec les masses selon l'analyse des expertsPassant à certains aspects plus positifs des performances d'Alphabet, il y a eu de nombreuses discussions liées à la bonne dynamique du segment Cloud de l'entreprise ainsi qu'aux abonnements observés sur YouTube. C'est là que de nombreux bénéfices sont générés, sans oublier les appareils tels que Google Pixel.Dans d'autres bonnes nouvelles, la société a mentionné comment sa musique YouTube et ses abonnements premium sur toute la plate-forme ont réussi à galvaniser jusqu'à 80 millions d'abonnés qui payaient des frais dans leur ensemble.Pichai ajoute que YouTube Shorts, qui est le format vidéo court de la société, fonctionne très bien. En moyenne, ils reçoivent environ 50 milliards de vues par jour et c'est une augmentation massive par rapport aux 30 milliards qui ont été mis en évidence au début de 2022.La société a déclaré qu'à partir de ce mois-ci, les créateurs créant un tel contenu vidéo de style court seraient récompensés en devenant éligibles au partage des revenus publicitaires.Pendant ce temps, les revenus de Google pour son projet Cloud ont augmenté de 32 % et ont atteint un chiffre de plus de 7 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2022. L'entreprise a également réussi à réduire les pertes d'exploitation pour atteindre l'objectif de 480 millions de dollars par rapport aux 890 millions de dollars observés au même trimestre de l'année dernière.Source : Alphabet