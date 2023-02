La première chose que l'enquête a révélée, c'est que les expériences en ligne toxiques les plus courantes pour les enfants peuvent finir par se ressembler. 34 % des enfants ayant répondu à l'enquête ont déclaré avoir été victimes d'un comportement grossier. 31 % ont dit qu'ils avaient vu une vidéo qui les avait effrayés et 26 % ont dit la même chose à propos d'images effrayantes.Les parents semblent avoir une idée très différente du type d'expériences négatives que les enfants vivent en ligne. 59 % des parents estiment que le harcèlement en ligne est une interaction toxique courante, mais malgré cela, il arrive en quatrième position pour les enfants, 22 % seulement déclarant y avoir été confrontés.Quant aux plateformes les plus toxiques en ligne, YouTube a été choisi par 43 % des enfants. YouTube est à égalité avec Roblox pour la première place au Royaume-Uni, les deux étant choisis par 34 % des enfants qui ont participé à cette enquête.Les enfants de plus de 13 ans utilisant régulièrement l'internet pendant au moins 45 minutes par jour, l'exposition à ce type de comportement peut devenir plus fréquente. Ce n'est peut-être pas beaucoup de temps, mais c'est clairement suffisant pour exposer les enfants à un large éventail de comportements qui peuvent finir par avoir un impact plutôt négatif sur eux.Les parents doivent concilier leurs hypothèses avec ce que vivent réellement leurs enfants. L'intimidation n'est pas un problème aussi important que les parents le pensent, et il y a d'autres choses qui pourraient être beaucoup plus courantes.Source : ExpressVPN Que pensez-vous de cette enquête d'ExpressVPN ? Trouvez-vous qu'elle est utile et pertinente ?Selon vous, limiter le temps passé sur Internet peut-il réduire l'exposition des enfants à ces types de contenus toxiques ?D'après vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer la différence de perception entre les parents et les enfants concernant les expériences négatives en ligne ?