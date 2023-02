Google et Microsoft en course pour l’avenir de l’IA

Microsoft innove son moteur de recherche avec ChatGPT

Microsoft annonce que le nouveau Bing fonctionne avec un nouveau modèle OpenAI de nouvelle génération, plus puissant que ChatGPT et spécialement conçu pour la recherche. Il reprend les principaux enseignements et avancées de ChatGPT et GPT-3.5 et il est encore plus rapide, plus précis et plus performant ; Le modèle Prometheus de Microsoft : Microsoft développe une méthode de travail propriétaire avec le modèle OpenAI qui permet d'exploiter au mieux sa puissance. Elle appelle cet ensemble de capacités et de techniques le modèle Prometheus. Cette combinaison donne des résultats plus pertinents, opportuns et ciblés, avec une sécurité accrue ;

Microsoft a également appliqué le modèle d'IA à notre principal moteur de classement des recherches Bing, ce qui a entraîné le plus grand bond en avant de la pertinence en vingt ans. Grâce à ce modèle d'IA, même les requêtes de recherche de base sont plus précises et plus pertinentes ; Nouvelle expérience utilisateur : Microsoft repense la façon dont les utilisateurs interagissent avec la recherche, le navigateur et le chat en les regroupant en une expérience unifiée. Cela pourrait débloquer une toute nouvelle manière d'interagir avec le web.

ChatGPT est un robot à grand modèle de langage (ils permettent de prédire le mot suivant dans une série de mots) développé par OpenAI et basé sur GPT-3.5. Il a une capacité remarquable à interagir sous forme de dialogue conversationnel et à fournir des réponses qui peuvent sembler étonnamment humaines. Google a déclaré que ChatGPT avait réussi son entretien de codage. L’équipe DEV a envoyé des questions d'entretien de codage à ChatGPT et, sur la base des réponses de l'IA, a déterminé qu'il serait embauché pour un poste d'ingénieur de niveau trois, selon un document interne. L'expérience a été réalisée dans le cadre des récents tests de Google sur plusieurs chatbots IA, qu'il envisageait d'ajouter à son moteur de recherche.L'apprentissage par renforcement avec retour d'information humain (RLHF) est une couche supplémentaire de formation qui utilise le retour d'information humain pour aider ChatGPT à apprendre à suivre des instructions et à générer des réponses satisfaisantes pour les humains. ChatGPT a été créé par OpenAI, une société d'intelligence artificielle basée à San Francisco, connue pour son célèbre DALL-E, un modèle d'apprentissage profond qui génère des images à partir d'instructions textuelles appelées "prompts".Google semble également préoccupé par le maintien de sa domination dans le domaine de la recherche. Le moteur de recherche de Google représentait plus de 91 % du marché mondial de la recherche au cours des 12 derniers mois, tandis que Bing représentait environ 3 %, selon les données de SimilarWeb.En réponse à Microsoft qui serait fermement lié à OpenAI, Google a dévoilé Bard, son alternative à ChatGPT qui a pour objectif d’améliorer son moteur de recherche et surtout de rattraper son retard par rapport à OpenAI. Google pourrait s'être par ailleurs tourné vers une entreprise moins connue du nom d'Anthropic et fondée par d'anciens employés d'OpenAI.Le géant de Mountain View a investi environ 300 millions de dollars dans la startup d'intelligence artificielle Anthropic, ce qui en fait le dernier géant de la technologie à mettre son argent et sa puissance de calcul au service d'une nouvelle génération d'entreprises qui tentent de se faire une place dans le domaine en plein essor de l'"IA générative".« L'IA est la technologie la plus profonde sur laquelle nous travaillons aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'aider les médecins à détecter les maladies plus tôt ou de permettre aux gens d'accéder aux informations dans leur propre langue, l'IA aide les personnes, les entreprises et les communautés à libérer leur potentiel. Et elle ouvre de nouvelles possibilités qui pourraient améliorer considérablement la vie de milliards de personnes. C'est pourquoi nous avons réorienté l'entreprise autour de l'IA il y a six ans, et pourquoi nous la considérons comme le moyen le plus important de remplir notre mission : organiser les informations du monde et les rendre universellement accessibles et utiles.Depuis lors, nous avons continué à investir dans l'IA dans tous les domaines, et Google AI et DeepMind font progresser l'état de l'art. Aujourd'hui, l'échelle des plus grands calculs d'IA double tous les six mois, dépassant de loin la loi de Moore. Dans le même temps, l'IA générative avancée et les grands modèles de langage captent l'imagination des gens dans le monde entier. En fait, notre projet de recherche Transformer et notre article définissant le domaine en 2017, ainsi que nos avancées importantes dans les modèles de diffusion, sont désormais à la base de nombreuses applications d'IA générative que vous commencez à voir aujourd'hui. »Bard cherche à combiner l'étendue des connaissances mondiales avec la puissance, l'intelligence et la créativité des grands modèles linguistiques de Google. Il s'appuie sur des informations provenant du web pour fournir des réponses qui seraient de qualité. Selon Google, Bard peut être un exutoire pour la créativité et une rampe de lancement pour la curiosité, en aidant à « expliquer les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb de la NASA à un enfant de 9 ans », ou à en savoir plus sur les meilleurs attaquants de football du moment, puis à obtenir des exercices pour développer vos compétences. En d’autres termes, Bard fait exactement ce que fait ChatGPT.Un jour après l’annonce de Google, Microsoft présente son nouveau Bing mais qui lui repose sur la technologie de ChatGPT. L’objectif : lancer une nouvelle expérience de recherche qui pourrait permettre à la firme de faire sortir son moteur de recherche de l’ombre de Google. La nouvelle expérience Bing est l'aboutissement de quatre percées techniques :Microsoft en profite également pour intégrer de nouvelles fonctions d’IA à Edge, son navigateur web. Elle a mis à jour le navigateur Edge avec de nouvelles capacités d'IA et un nouveau look, et a ajouté deux nouvelles fonctionnalités : Chat et compose. Grâce à la barre latérale Edge, il est possible de demander un résumé d'un long rapport financier pour en obtenir les principaux éléments, puis utiliser la fonction de chat pour demander une comparaison avec les données financières d'une entreprise concurrente et les placer automatiquement dans un tableau. Il est de plus possible de demander à Edge de l’aide à composer du contenu, comme un post LinkedIn, en lui donnant quelques invites pour commencer.Sam Altman, le PDG d’OpenAI, qui a traité du moteur de recherche de Google dans une interview de « monopole de recherche léthargique » a déclaré qu'il voyait d'énormes avantages à la décision de Microsoft d'intégrer la technologie d'OpenAI dans son moteur de recherche. Toutefois, le PDG d'OpenAI a ajouté qu'il est difficile de dire comment Google s'adaptera à cette technologie.Depuis la sortie de la dernière version de ChatGPT le 30 novembre, Sundar Pichai, le PDG de Google et de sa société mère Alphabet, a participé à plusieurs réunions centrées sur la stratégie de Google en matière d'IA, en réponse à la menace que le chatbot représentait pour la société de moteurs de recherche de Google, The, rapporte le New York Times.La société a également fait appel aux cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, pour l'aider à résoudre le problème, a rapporté The Times en janvier. La semaine dernière, l'inventeur de Gmail, Paul Buchheit, a prévenu que l'activité de recherche de Google n'était qu'à un an ou deux d'une « perturbation totale » par des chatbots IA comme ChatGPT.Plus récemment, lundi, Google a annoncé son intention de lancer son rival ChatGPT, Bard. M. Pichai a déclaré que Bard était ouvert aux "testeurs de confiance" et qu'il serait ouvert au public dans les semaines à venir.Le rival officiel de ChatGPT a déjà connu un raté après son lancement. Mercredi, les actions de Google ont chuté de plus de 8 % après que Bard a commis une erreur factuelle dans sa première vidéo de démonstration. La bataille pour le contrôle de l’IA s’annonce très mouvementée dans les jours à venir.Source : OpenAI CEO Sam Altman during an interviewPensez-vous, comme Paul Buchheit, que l'activité de recherche de Google est proche d'une « perturbation totale » par des chatbots IA comme ChatGPT ?Comment percevez-vous cette forte concurrence exercée par ChatGPT sur le moteur de recherche Google ?Croyez-vous que ChatGPT réussira à offrir au monde un véritable concurrent à Google ?Que pensez-vous de ChatGPT ? L'avez-vous expérimenté ?