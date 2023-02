Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un plan plus large entre les deux sociétés visant à faire bénéficier les utilisateurs de Windows 10 et 11 des technologies Adobe telles que la signature électronique et l'automatisation de la documentation. Les technologies Adobe PDF et de signature électronique ont déjà fait l’objet d’intégration à Microsoft 365, Teams et SharePoint. Ces technologies seront désormais disponibles dans Edge via le moteur PDF d'Adobe qui remplace la technologie intégrée utilisée par le cœur Chromium du navigateur.La manœuvre permettra en sus d’apporter à Edge un ensemble plus riche de fonctionnalités du moteur Acrobat PDF d'Adobe, notamment une plus grande fidélité pour de meilleures couleurs et graphiques, de meilleures performances, une sécurité renforcée et davantage de capacités d'accessibilité, telles qu'une meilleure sélection de texte et la narration à voix haute. Ces fonctions seront gratuites pour les utilisateurs de Windows 10 et 11.Les utilisateurs désireux de bénéficier de fonctions plus avancées devront débourser de l'argent. Il leur faudra souscrire à un abonnement à Acrobat s'ils veulent pouvoir modifier du texte et des images, convertir des PDF en d'autres formats de fichiers ou combiner des fichiers. Ceux qui disposent déjà de tels abonnements pourront faire usage de l'extension Acrobat dans Edge sans dépenser.Certains utilisateurs sont d’avis que ce changement ne fait pas sens étant donné que les fonctionnalités de l'expérience Acrobat PDF gratuite sont équivalentes à celles de l’actuelle visionneuse de PDF dans Edge.Adobe est un éditeur qui s’est illustré par le passé par des signalements de vulnérabilités logicielles au sein de ses produits comme Acrobat Reader et Flash. C’est ce que n’ont pas manqué de rappeler certains internautes : « Les outils PDF de Microsoft Edge sont excellents, donc je ne vois pas bien ce que ce partenariat pourrait apporter d'autre que plus de vulnérabilités (parce qu'Adobe est terrible). »Redmond va déployer le nouvel outil PDF Edge piloté par Adobe suivant un planning. Les consommateurs et autres personnes utilisant des systèmes Windows 10 ou 11 non administrés verront le changement dès son lancement le mois prochain.Source : Microsoft Comment accueillez-vous cette annonce en tant que développeur web ?Quelles alternatives à Adobe Acrobat proposez-vous ? Quelles sont les raisons de votre choix ?