Bypass Paywalls Clean (ou Bypass Paywalls) est une extension de navigateur ou un script conçu pour contourner les restrictions des murs de paiements numériques de certains sites d'information qui limitent l'accès à leur contenu. Bypass Paywalls permet aux utilisateurs d'accéder à ce contenu sans avoir à payer d'abonnement. Il prend en charge les navigateurs Google Chrome et Mozilla Firefox. Mais la semaine dernière, le développeur de l'extension a rapporté sur le dépôt GitLab du projet que Mozilla a retiré Bypass Paywalls de sa boutique d'extensions pour Firefox, empêchant les utilisateurs de le télécharger directement dans le navigateur.La société est ensuite restée silencieuse sur sa décision. « J'ai déjà expliqué la fonctionnalité de l'extension dans la première ligne de cet article. Il est possible que l'un des sites ait envoyé une notification DMCA à l'extension Bypass Paywalls, ce qui aurait pu conduire Mozilla à retirer l'extension de sa boutique. Je n'en suis pas tout à fait sûr, car si tel était le cas, Mozilla n'aurait-elle pas averti le développeur ? Ou peut-être a-t-il enfreint une clause des conditions générales du dépôt. Nous ne pouvons pas en être sûrs, tout ce que nous savons, c'est que vous ne pouvez plus télécharger le plug-in depuis la boutique d'extensions », a écrit le développeur.Au fils des ans, Bypass Paywalls est devenu très populaire auprès de la communauté, des milliers de personnes l'utilisant pour obtenir un accès libre et gratuit au contenu payant. Toutefois, il fait également l'objet de quelques critiques, notamment pour violation des conditions d'utilisation des sites Web et de droits d'auteur. En outre, le contournement des murs de paiement compromet inévitablement les modèles économiques des organismes de presse qui les mettent en place sur leurs sites Web et certains affirment que cela pourrait limiter leur capacité à produire un journalisme de qualité. Ils auraient notamment des difficultés à se financer.En décembre 2018, Bypass Paywalls avait déjà fait l'objet d'une interdiction de la part de Mozilla. L’un des examinateurs de la boutique d'extension de Firefox l’avait retiré au motif de la violation des termes d’utilisation de la plateforme. Mais à l'époque, le développeur avait fait remarquer que les conditions d'utilisation de la plateforme ne mentionnaient pas le mot "paywall" une seule fois. Le développeur avait alors lancé un mouvement pour faire appel contre la décision de Mozilla. Il semble que le mouvement a eu le mérite de forcer Mozilla à rétablir l'extension dans sa boutique d'application avant de la retirer de nouveau la semaine dernière.L'entreprise est tenue de respecter les lois américaines telles que le Digital Millenium Copyright Act (DMCA) et le Computer Fraud And Abuse Act. Le nouveau retrait de l'extension pourrait s'expliquer par le fait que Mozilla a reçu une notification DMCA et s'y est conformée. En effet, la procédure de notification et de retrait DMCA est un outil permettant aux détenteurs de droits d'auteur de faire retirer des sites Web le matériel téléchargé par les utilisateurs qui enfreint leurs droits d'auteur. Des entreprises font régulièrement ce type de demande de retrait, par exemple, dans le cadre de la fuite d'un logiciel avant la date de sortie officielle.En juin 2021, la fuite d'un fichier ISO prétendument du nouveau système d'exploitation Windows 11 de Microsoft, avait mis en rogne Microsoft. Pour riposter, la société a émis une série d'avis de retrait DMCA à l'encontre Google et de divers sites qui, selon elle, distribuaient "une copie secrète de la version inédite de Windows 11". La plainte indiquait que les droits d'auteurs sur l'ISO qui a fuité appartiennent à Microsoft, ce qui semblait confirmer son authenticité et le nom du système d'exploitation. La plainte, déposée le 17 juin 2021 et consultable en ligne, visait Google pour avoir fait figurer un article parlant de l'ISO dans ses résultats de recherche.Le développeur de Bypass Paywalls a indiqué qu'il a mis à jour l'extension à la version 3.5.0. Il se peut que vous ne voyiez pas la mise à jour même si vous avez déjà l'extension, car elle a été retirée de la liste. Vous pouvez toutefois choisir d'installer la version non signée en chargeant l'XPI à partir de la page des versions GitLab du projet. Si vous optez pour cette version, vous devez exporter vos filtres personnalisés avant de changer de version. Peu de gens aiment utiliser des extensions non signées pour des raisons de sécurité. Mais l'auteur de l'extension gère également une liste de filtres que vous pouvez utiliser avec les bloqueurs de publicité.Vous obtiendrez donc la même fonctionnalité sans l'extension, du moins en ce qui concerne les sites populaires. En attendant, Mozilla n'a toujours pas communiqué sur le retrait de Bypass Paywalls de la boutique d'extensions de Firefox et le développeur n'a pas indiqué s'il comptait lancer un mouvement similaire à celui de 2018.Source : Dépôt GitLab du projet Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'extension Bypass Paywalls ?Que pensez-vous de la décision de Mozilla de la retirer de sa boutique d'extension ?Selon vous, ce type de module complémentaire nuit-il au journalisme ? Doivent-ils être interdits ? Pourquoi ?