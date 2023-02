Yahoo is planning to "relaunch" search. Is there a chance to revive it? — Greg Sterling 🇺🇦 (@gsterling) January 30, 2023

Depuis janvier 2023, la plateforme fait allusion à l'annonce de son retour. La société a déjà commencé à chercher une personne à embaucher en tant que chef de produit principal pour la plateforme. La description du poste indique que l'entreprise recherche des personnes capables d'influencer la façon dont les autres utilisent la recherche. Le poste leur permettra non seulement de diriger l'ensemble de l'opération, mais aussi de participer à la formulation de stratégies pour le projet. Ils ne seront pas seulement chargés d'établir des priorités en fonction des attentes de leur public, mais s'efforceront également de répondre à ces demandes.Greg Sterling, cofondateur de Near Media, a publié un sondage sur son profil Twitter le 31 janvier. Le sondage portait sur la capacité de Yahoo à relancer la recherche. Au total, 631 utilisateurs ont participé à l'enquête. 43,7 % d'entre eux pensent que la recherche sera morte à l'arrivée, tandis que 29,6 % d'entre eux pensent que c'est le moment. Et 26,6 % d'entre eux pensent que la renaissance dépend de l'interface utilisateur.Jim a répondu au sondage en disant que l'entreprise est prête à explorer les moyens de relancer le projet.Un autre signe significatif est la renaissance du compte Twitter du moteur de recherche. Depuis le 20 janvier 2023, le profil a tweeté des allusions à un possible retour. Brian Provost, vice-président senior de Yahoo, a indiqué sur LinkedIn que le moteur de recherche allait se transformer. S'il sera difficile de laisser une grande marque, l'entreprise trouve néanmoins des personnes intéressées par la transformation de Search.Depuis que le géant technologique Google s'est imposé comme le géant de ce domaine, l'ère de Yahoo a commencé à toucher à sa fin et la plateforme a connu une chute. Mais avec les dernières mises à jour, il sera intéressant de voir comment Yahoo sera à nouveau compétitif sous le commandement de Jim. On peut s'attendre à ce que la société propose de nouvelles idées innovantes ainsi qu'une nouvelle interface pour attirer davantage d'utilisateurs vers elle.Yahoo Search a fait ses débuts en 1995, un an avant Google. La plate-forme a eu plusieurs occasions de se racheter, mais elle a perdu sa chance à cause de mauvaises décisions prises par le passé.Source : Greg SterlingTrouvez-vous ce sondage pertinent ?Pensez-vous également que le retour de Yahoo Search est voué à l'échec ?