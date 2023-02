Envoyé par Mozilla Envoyé par un bogue dans l'outil populaire X-Mouse Button Control (XMBC) peut entraîner l'arrêt du défilement de la molette de la souris. Les auteurs travaillent sur une mise à jour. Pendant ce temps, le défilement peut être restauré en reconfigurant XMBC*: soit en désactivant l'option Faire défiler la fenêtre de défilement sous le curseur dans les paramètres globaux, soit en activant l'option Désactiver la fenêtre de défilement sous le curseur si vous utilisez un profil personnalisé pour Firefox.

cliquer sur le bouton de menu en hamburger pour ouvrir le panneau de menu. Cliquer sur Marque-pages puis sur la barre Organiser les marque-pages située au bas du menu.

située au bas du menu. dans la fenêtre « Bibliothèque », cliquez sur Importation et sauvegarde puis choisissez Importer des données d’un autre navigateur…





une autre méthode pour importer depuis un autre navigateur consiste à activer la barre de menu (appuyez sur la touche Alt de votre clavier pour l’activer temporairement), puis cliquer sur Fichier dans la barre de menu située en haut de la fenêtre Firefox et sélectionner Importer depuis un autre navigateur…

puis choisissez Suivez les instructions de l’assistant d’importation qui s’ouvre.

Cliquez sur le bouton de menu en hamburger pour ouvrir le panneau de menu. Cliquez sur Marque-pages puis sur la barre Organiser les marque-pages située au bas du menu.

puis sur la barre située au bas du menu. Dans la fenêtre « Bibliothèque », cliquez sur Importation et sauvegarde et choisissez Importer les marque-pages au format HTML… La fenêtre des marque-pages s’ouvre.

et choisissez La fenêtre des marque-pages s’ouvre. Sélectionnez le fichier qui contient les données que vous voulez importer et puis continuez en suivant les indications données.

Canvas2D accéléré par GPU est activé par défaut sur macOS et Linux.

Cette version de Firefox permet la superposition de vidéo décodée par matériel avec des GPU non Intel sur Windows 10/11, améliorant les performances de lecture vidéo et la qualité de mise à l'échelle vidéo.

Mozilla annonce également l'amélioration des performances WebGL sur Windows, MacOS et Linux.

OpenGL, une API multiplateforme pour la conception d'applications générant des images 3D (mais également 2D) ;

Vulkan, la nouvelle génération d'API 3D (anciennement appelé OpenGL-Next) ;

WebGL, un standard pour les éléments 3D en basse résolution, basé sur OpenGL ES, via HTML5.

Ainsi, en cas de souci avec la carte graphique, les calculs graphiques sont isolés, comme c'est déjà le cas pour d'autres parties du navigateur. Mozilla souligne cependant la présence d'un bug lié à l'outil X-Mouse Button Control :Des applications tierces (comme des logiciels antivirus, des logiciels d’archivage et d’autres outils) peuvent charger des modules dans Firefox. Il arrive que ces applications chargent des modules nuisibles qui provoquent des plantages de Firefox, des performances dégradées ou des problèmes de compatibilité. Il se peut que vous ne vous rendiez pas compte qu’un module malveillant ou imprévu a été chargé et qu’il puisse poser des problèmes qui semblent provenir de Firefox.La page de Firefox about:third-party donne aux utilisateurs et utilisatrices des informations sur les modules tiers qui ont été injectés dans Firefox.Pour y accéder, il suffit de taper about:third-party dans la barre d’adresse et d'appuyer sur Entrée. Cela vous amène à la page Informations sur les modules tiers. Cette page montre aux utilisateurs et utilisatrices une liste des modules chargés dans le navigateur, les nouveaux modules chargés et les modules lents à charger. Si vous voyez un bouton Recharger avec les infos système en haut de la page, cliquez dessus pour recharger la page et voir davantage d’informations utiles sur les modules installés.Le boutoncopie une version texte de toutes les données affichées dans la liste, au format JSON, dans le presse-papiers. Vous pouvez ensuite coller les données dans un fichier texte pour les analyser ou les ajouter à une question pour l’assistance de Mozilla.La page about:third-party affiche les informations suivantes pour chaque module :Quelques modules tiers peuvent provoquer un plantage de Firefox. Un triangle d’avertissement Warning_icon s’affiche près de leur nom si ces modules ont été identifiés comme cause d’un plantage auparavant. Pour vous assurer qu’un module tiers provoque bien un plantage, essayez de le désactiver temporairement pour voir si cette action règle le problème.Il est désormais possible d'importer des signets, un historique et des mots de passe non seulement depuis Edge, Chrome ou Safari, mais aussi depuis Opera, Opera GX et Vivaldi pour tous ceux qui souhaitent passer à Firefox à la place !Firefox vous permet d’importer facilement les marque-pages d’autres navigateurs installés sur votre ordinateur. Il vous permet également d’importer d’autres données, comme l’historique de navigation et les mots de passe sauvegardés depuis certains de ces navigateurs. Si vous avez des identifiants et mots de passe enregistrés dans un autre navigateur, parfois Firefox vous propose de les importer dans Firefox pour vous faciliter la connexion aux sites web.Pour importer les données d’un autre navigateur, il vous suffit de :L’assistant d’importation ressemble à ceci :Sélectionnez le navigateur qui contient les marque-pages ou les autres données que vous voulez utiliser dans Firefox, puis poursuivez dans les fenêtres suivantes pour faire vos choix et terminer l’importation.Le menu des marque-pages de Firefox ou la barre personnelle contient alors un nouveau dossier comprenant les marque-pages importés depuis un autre navigateur (par exemple, un dossier nommé Importé depuis Microsoft Edge ou Importé depuis Google Chrome). La barre personnelle apparaît automatiquement pour vous aider à retrouver facilement vos marque-pages nouvellement importés.Si l’assistant d’importation ne liste pas votre autre navigateur, vous pouvez toujours importer les marque-pages de ce navigateur, mais vous devrez au préalable exporter et enregistrer ces marque-pages dans un fichier au format HTML :WebGL (Bibliothèque de Graphismes Web) est une API JavaScript pour l'affichage de graphismes 2D et 3D dans n'importe quel navigateur web compatible sans utilisation de modules complémentaires. WebGL réalise cela en introduisant une API qui se conforme de façon très proche à OpenGL ES 3.0 (un sous-ensemble d'OpenGL pour l'embarqué et les mobiles) et qui peut être utilisée dans les éléments canvas d'HTML5.De manière pratique, lorsqu'un élément graphique de type WebGL est inclus dans une page web, le navigateur exécute un programme en JavaScript utilisant l'interface WebGL. La bibliothèque WebGL appelle à son tour le pilote OpenGL ES du système d'exploitation qui se chargera de faire les calculs nécessaires à l'affichage sur l'écran, en exploitant si possible l'accélération matérielle des processeurs graphiques du terminal.Lorsque WebGL 2.0 a été lancé pour la première fois en 2017, il s'agissait d'un énorme pas en avant en termes de capacités graphiques.Même si elle rendait possible la réalisation des animations et des jeux vidéo nativement dans les pages Internet, la précédente version de WebGL (WebGL 1.0), ne répondait toutefois qu’à une partie des attentes des développeurs. En termes de fonctionnalités, WebGL était en effet en retard par rapport au standard 3D. En effet, OpenGL ES 2.0 (sur lequel s'appuie WebGL 1.0) date de 2007 et ce n'est que six ans après que WebGL 1.0 est arrivé. La spécification d'OpenGL ES 3.0, publiée en 2012 avait pour but de mettre la bibliothèque au gout du jour et c'est sur cette dernière que WebGL 2.0 repose.WebGL 2.0 fournit l'ensemble de fonctionnalités OpenGL ES 3.0, ajoutant l'accès aux fonctionnalités clefs, y compris le retour de transformation, le rendu instancié, plusieurs cibles de rendu, des objets tampons uniformes, des requêtes d'occlusion et une prise en charge de texture beaucoup plus large au pipeline graphique programmable original basé sur les shaders WebGL 1.0.En février dernier, le groupe Khronos a annoncé que WebGL 2.0, qui rend les graphiques 2D et 3D interactifs sans utiliser de plug-ins, est désormais pris en charge dans tous les principaux navigateurs. Initialement, il était livré dans Firefox et Chrome, mais il est désormais également disponible dans Safari 15 pour macOS et iOS et Microsoft Edge. WebGL 2.0 a apporté l'ensemble de fonctionnalités OpenGL ES 3.0, ajoutant l'accès au retour de transformation, au rendu instancié, à plusieurs cibles de rendu, à des objets tampons uniformes, à des requêtes d'occlusion et à une prise en charge plus large des textures au pipeline graphique WebGL 1.0 d'origine.Le groupe Khronos est un consortium industriel fondé en 2000, et dont le but est de créer des API dont les spécifications sont rendues publiques et sont utilisables gratuitement, pour « créer et exécuter des applications multimédias sur un grand nombre de plateformes et appareils ». Toutes les entreprises membres peuvent participer au développement des spécifications des API gérées par Khronos. Elles ont également accès aux brouillons des spécifications ainsi qu'aux tests de conformité.Plus de 100 entreprises prennent part au Khronos Group, avec participation aux travaux et droit de vote, entreprises parmi lesquelles Apple, Intel, Mozilla, Google, Samsung ou encore Netflix. Il y a également des partenaires universitaires, des organisations à but non lucratif ou encore des coopérations avec d'autres instances, comme le W3C. Ces partenaires peuvent participer aux travaux, mais n'ont pas le droit de vote.Parmi les standards proposés par le groupe Khronos figurent (sans s'y limiter) :Source : note de version