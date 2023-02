Un homme qui évalue les résultats de recherche Google a déclaré qu'il gagnait 3 $ de moins par heure que sa fille qui travaille dans la restauration rapide

Envoyé par Google Envoyé par Amélioration des résultats de recherche grâce à nos évaluateurs



Chez Google, nous recherchons en permanence des moyens d'améliorer votre expérience de recherche.



Nous testons constamment des idées visant à optimiser les résultats qui vous sont proposés. L'une des manières d'évaluer ces tests consiste à recueillir les commentaires d'évaluateurs tiers de la qualité de l'outil de recherche. Ces évaluateurs sont répartis dans le monde entier et sont très bien formés grâce à nos consignes détaillées. Leurs commentaires nous permettent d'identifier les modifications qui rendent la recherche plus utile.



Les évaluateurs nous aident également à catégoriser les informations afin d'améliorer nos systèmes. Par exemple, nous pouvons leur demander de nous indiquer la langue d'une page ou ses éléments importants.



Nous utilisons leurs réponses afin d'évaluer les changements apportés, mais elles n'ont pas d'incidence directe sur le classement de nos résultats de recherche.

La plupart des évaluateurs ne perçoivent pas le minimum promis par Google

Au nom de l'Alphabet Workers Union, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que certains de nos membres (et plus généralement des évaluateurs) sont actuellement exclus des valeurs déclarées et des normes étendues en matière de main-d'œuvre de Google. Ce sont des travailleurs qui travaillent exclusivement pour améliorer Google. Beaucoup reçoivent actuellement des salaires de misère sans aucun avantage pour les soins de santé, les congés familiaux ou les congés payés.



Nous sommes tous conscients que la principale source de revenus d'Alphabet et une grande partie de son avenir reste la recherche. Nous pensons que l'intégrité et la qualité de Search dépendent en fin de compte du travail invisible de ces travailleurs. Si ces travailleurs eux-mêmes ne reflètent pas un utilisateur de recherche typique (en raison de leur pauvreté), la recherche elle-même ne sera pas représentative de notre utilisateur typique. En fin de compte, cela ne fera que nuire au résultat net d'Alphabet.



Nous faisons respectueusement appel à votre leadership et à Alphabet plus largement pour veiller à ce que ces travailleurs et tous les travailleurs qui font partie de notre main-d'œuvre élargie soient inclus dans les normes d'Alphabet, et que ces normes elles-mêmes soient justes.



Nous savons que cela correspond à vos moyens et à votre capacité d'exécution. Nous nous attendons respectueusement à une action rapide et aimerions nous rencontrer pour en discuter plus avant.

« C'est comme si nous étions des fantômes »

Stackhouse est ce que Google appelle un « évaluateur ». Lorsque son moteur de recherche n'est pas sûr des résultats qu'il produit pour une recherche donnée, le travail de Stackhouse consiste à décider lequel les gens devraient voir.Voici ce que dit Google des évaluateurs :Les « évaluateurs » aident donc Google à « catégoriser les informations pour améliorer nos systèmes », ce qui signifie que Stackhouse doit parfois examiner des contenus violents ou pornographiques, a-t-il déclaré au Times.Cela peut être un processus long et exigeant en recherche. Cela peut aussi être déchirant, une fenêtre sur les coins les plus sombres de l'expérience humaine. « L'expérience que j'ai eue le plus récemment, ce sont les forums sur le suicide », a-t-il déclaré. « Quelle est la meilleure méthode pour me pendre si je mesure 1,90 m ? » « Quelle longueur de corde dois-je utiliser ? »Il a déclaré que les évaluateurs qui ne veulent pas voir de contenu pornographique « pourraient voir leurs tâches diminuées », donc la plupart d'entre eux ne demandent pas de limiter ce sur quoi ils travaillent.« Il y a des moments où j'ai vu une partie du contenu graphique rejoué dans mes rêves », a déclaré Stackhouse au Times. « C'est pourquoi je ne travaille plus tard le soir. Deux fois en 10 ans, j'ai vu de la pédopornographie, mais Dieu merci, c'est extrêmement rare. J'aurais démissionné sinon ».Une autre chose qu'il a vue au cours des dernières semaines est un nouveau type de résultat de recherche : ce qui semble être des articles générés par l'IA, avec une invite pour les désigner comme exacts ou faux, appropriés ou effrayants, stylistiquement précis ou non ciblés.« Ils ne nous disent pas vraiment que c'est Bard », a déclaré Stackhouse, « mais il y a les empreintes numériques de Bard partout ».Pour mémoire, Bard est l'une des initiatives de Google dans ce qui est considéré comme une course aux armements de l'IA, qui voit les plus grands acteurs de l'industrie technologique se démener pour perfectionner et commercialiser des chatbots qui peuvent converser comme des humains. Son principal rival est Microsoft, qui a présenté une nouvelle version de Bing, son moteur de recherche, alimenté par le chatbot tendance du moment ChatGPT.Les enjeux pourraient s'avérer assez élevés : dans l'état actuel des choses, Google détient un quasi-monopole de la recherche, collectant 40 milliards de dollars de revenus par trimestre grâce à cette partie de son activité. Le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, pense que le passage à la recherche conversationnelle pourrait réinitialiser le tableau de bord : « Je suis ravi que les utilisateurs aient enfin le choix », a-t-il déclaré au Wall Street Journal.Les investisseurs semblent être d'accord : la capitalisation boursière de la société mère de Google, Alphabet, a plongé de plus de 140 milliards de dollars après que Bard ait commis une erreur dans sa démo initiale , offrant un aperçu à la fois des incitations financières en jeu et des coûts d'une erreur.Début février, alors que Google et Microsoft préparaient leurs annonces de chatbot, Stackhouse s'est joint à un groupe d'évaluateurs pour remettre une pétition à Google, exigeant que l'entreprise respecte ses propres normes minimales déclarées. Stackhouse fait partie de l'Alphabet Workers Union (AWU), qui demande actuellement que les évaluateurs (qui, selon le syndicat, « gagnent des salaires de misère, sans avantages sociaux ») soient traités avec « la même dignité, le même respect et la même justice » que les autres travailleurs qui composent la main-d'œuvre de Google.Les évaluateurs gagnent entre 10 et 12 dollars de l'heure, mais après des mois de protestations, certains ont reçu des augmentations en janvier entre 14 et 14,50 dollars de l'heure, soit moins que les 15 $ que Google promet aux sous-traitants. Stackhouse souffre d'une grave maladie cardiaque nécessitant une prise en charge médicale, mais son employeur, Appen - dont le seul client est Google - limite ses heures à 26 heures par semaine, le gardant à temps partiel et inéligible aux prestations. Il s'agit d'une politique standard pour des milliers d'évaluateurs.Google affirme qu'il compte plus de 10 000 évaluateurs dans le monde, mais certains évaluateurs ont déclaré à Forbes qu'ils estimaient que seuls 3 000 à 5 000 évaluateurs avaient obtenu une augmentation, ajoutant qu'ils ne savaient pas combien d'évaluateurs travaillaient chez Appen. L'AWU a déclaré à Forbes qu'elle ne pensait pas que les évaluateurs d'autres entreprises qui avaient des contrats avec Google obtenaient des augmentations.En avril 2019, Google a annoncé un salaire standard minimum de 15 dollars de l'heure ou plus pour sa main-d'œuvre étendue aux États-Unis, ce qui signifie que même avec l'augmentation, les travailleurs ne reçoivent toujours pas la norme. Cependant, les évaluateurs travaillent à temps partiel et n'ont pas accès aux systèmes ou aux badges de Google, ce qui signifie que la politique de l'entreprise en matière de salaires et d'avantages ne s'applique pas à eux.Parul Koul (ingénieur logiciel chez Google et président exécutif de l'Alphabet Workers Union - CWA) a déclaré dans un communiqué que tout employé travaillant pour l'entreprise « ne devrait pas avoir du mal à joindre les deux bouts ».« Nous soutenons les évaluateurs de Google et renforçons leur demande que Google inclue nos membres et collègues dans leurs propres normes minimales d'avantages et rencontre directement les travailleurs pour négocier les conditions de travail équitables qu'ils méritent », a déclaré Koul.« Nous gagnons certains des salaires les plus bas aux États-Unis », a déclaré Stackhouse, qui est évaluateur depuis près d'une décennie. « Personnellement, je gagne 3 $ de moins par heure que ma fille qui travaille dans la restauration rapide ». Stackhouse n'a pas dit au Los Angeles Times combien sa fille gagne ou quel est son rôle dans son travail de restauration rapide.Quoiqu'il en soit, selon son profil LinkedIn, Stackhouse est basé à Asheville, en Caroline du Nord, où le salaire horaire décent pour un adulte avec un enfant est de 39,49 $. Actuellement, le salaire horaire minimum dans le comté de Buncombe, en Caroline du Nord, est de 7,25 $.« C'est comme si nous étions anonymes », dit Stackhouse. « Nous sommes des fantômes ».« Nous ne demandons pas beaucoup, juste un salaire équitable et la possibilité de travailler à distance », déclare Katie Marschher, « juste pour être reconnus en tant qu'êtres humains, pas seulement des chiffres sur une feuille de calcul ». Marschher est actuellement en grève d'un emploi similaire chez Cognizant, un sous-traitant dont le personnel effectue le contrôle de la qualité pour YouTube.« Nous faisons vraiment partie de ce système à deux niveaux », a-t-elle déclaré. « Il y a des employés de Google, et ils obtiennent des options d'achat d'actions et sont très bien payés, et il y a toute cette autre main-d'œuvre ».Marschher et ses collègues ont récemment voté pour former un syndicat avec les Communications Workers of America. Peu de temps après, Cognizant les a informés qu'il mettait en place une politique de travail obligatoire depuis le bureau. Étant donné que de nombreux travailleurs n'ont pas les moyens de déménager, les travailleurs ont considéré cette décision comme des représailles. Quand cela n'avançait pas, les travailleurs de YouTube ont voté pour la grève.« Nous voulons essayer de démanteler ce système ; il exploite les travailleurs et les rend vraiment vulnérables, et nous ne pensons pas que ce soit juste », dit-elle.Sources : Los Angeles Times, Alphabet Workers Union Quelle lecture en faites-vous ?Trouvez-vous la situation surprenante ? Dans quelle mesure ?