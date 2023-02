Le géant de la technologie a été accusé de cimenter tous les monopoles par le biais de documents de distribution exclusifs qui permettent de gagner des milliards de dollars en effectuant des recherches sur Google chaque jour.Et en ayant un grand nombre d'utilisateurs sur une base quotidienne, le mécanisme entier fonctionne dans une boucle de rétroaction qui a un impact sur la qualité des résultats de recherche des utilisateurs ainsi que sur le degré de concurrence qui a lieu.Ces documents judiciaires ont été déposés dans le district de Columbia par le juge Amit Mehta en réponse à la demande de résumé du géant technologique. Cela signifie qu'un jugement sera rendu avant qu'un procès puisse commencer dans le cadre des poursuites antitrust engagées par les autorités fédérales et les États.Ces poursuites ont été lancées à la fin de l'année 2020 et accusent le géant des moteurs de recherche d'avoir acquis une position dominante sur le web en s'imposant comme moteur de recherche par défaut dans le navigateur Mozilla Firefox et dans Safari, l'offre d'Apple. Il y est parvenu en installant un autre moteur de recherche préinstallé sur divers appareils intelligents Android.Mais Google ne recule pas sans combattre. Il a fait valoir que tous les documents conclus avec les géants de la technologie Apple et Mozilla n'étaient pas anticoncurrentiels pour un certain nombre de raisons. Et cela signifie que ces accords n'empêchent pas les consommateurs de recourir à différentes options dans le monde de la recherche.Le ministère américain de la Justice a indiqué que, quoi qu'en pense Google, les paramètres par défaut finissent par avoir un impact considérable sur le trafic.En étant le moteur de recherche par défaut, Google touche intelligemment une grande partie de sa base d'utilisateurs, car le navigateur est préinstallé et placé de manière appropriée dans une application. Les utilisateurs qui disposent d'un navigateur par défaut ont tendance à le conserver, même s'ils ont la possibilité de modifier ces paramètres.Par ailleurs, la Cour suprême du pays est sur le point d'entendre une nouvelle affaire qui met en danger l'entreprise la plus attrayante du web. La plainte déposée contre Google vise à déterminer si les géants de la technologie ont le droit de s'approprier le contenu que leurs algorithmes respectifs finissent par recommander à d'autres personnes sur la plateforme.Mais de nombreux grands noms du secteur estiment qu'ils sont protégés par d'énormes boucliers juridiques qui leur donnent le droit de le faire.Cependant, une grande partie de la discussion de l'affaire est liée aux entreprises en ligne et si le tribunal estime qu'elles sont légalement responsables de répondre aux millions de commentaires, de messages et de vidéos émis par les utilisateurs sur une base quotidienne, alors c'est certainement une nouvelle.Ce qui pourrait aussi finir par affecter le principal moyen par lequel les géants de la technologie comme Google gagnent de l'argent, à savoir la publicité en ligne. Tant Google que Meta comptent sur ce moyen pour générer des revenus pour leurs entreprises et nous ne pouvons qu'imaginer l'issue de cette affaire que Google regarde à travers les yeux d'une affaire très menaçante.Le procès est intenté par la famille d'un citoyen américain, Nohemi Gonzalez, qui aurait été tué dans un attentat à Paris en 2015. Ils estiment que Google et son application YouTube doivent être traduits en justice pour avoir fourni des recommandations automatisées pour des vidéos explicites qui font la promotion de telles activités terroristes.Source : Documents judiciaires déposés dans le district de ColumbiaQuel est votre avis sur le sujet ? Trouvez-vous que les actions intentées contre Google sont justifiées ou pertinentes ?Êtes-vous d'accord avec les accusations de pratiques anticoncurrentielles formulées contre Google ?