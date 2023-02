Depuis que les smartphones ont commencé à se perfectionner, les gens s'en servent davantage que les ordinateurs personnels. L'enquête le confirme, puisque 26 % des participants pensent pouvoir passer une année entière sans utiliser de navigateur web. 44 % des participants ont accepté d'utiliser quotidiennement un ordinateur personnel ou un ordinateur portable, tandis qu'à l'inverse, 69 % ont accepté d'utiliser régulièrement un téléphone portable.Les téléphones portables ayant commencé à offrir des services tels que la déclaration d'impôts à partir de l'appareil, près de 42 % des personnes interrogées utilisent leur téléphone portable dans le même but, contre 36 % qui préfèrent déclarer leurs impôts manuellement, tandis que 46 % l'utilisent pour le travail quotidien. Lorsqu'on a demandé aux participants s'ils opteraient pour un téléphone portable ou un ordinateur, 59 % ont choisi le téléphone portable.Les utilisateurs d'iOS d'Apple semblent moins dépendants de leur iPhone, puisque 34 % d'entre eux affirment pouvoir s'en passer pendant une semaine entière, alors que seuls 21 % des utilisateurs d'Android font la même affirmation. Parmi toutes les applications utilisées sur les téléphones mobiles, les applications de divertissement arrivent en tête du classement, suivies des applications destinées à la communication et des applications financières en troisième position.Outre les applications de communication, les smartphones sont surtout utilisés pour faire des achats en ligne (51 %), prendre des photos ou enregistrer des vidéos (51 %), s'aider dans le travail quotidien (46 %), remplir des déclarations d'impôts (42 %), l'utiliser à des fins éducatives (39 %) ou lire des articles ou des magazines en ligne (38 %).Il a également été constaté que parmi ceux qui recevront des déclarations d'impôts, 25 % le feront par l'intermédiaire d'applications financières, 25 % par l'intermédiaire de banques, et 23 % ont l'intention de les utiliser pour investir dans des applications de placement.Selon Tony Mokry, vice-président et directeur marketing de Cricket Wireless, les applications de téléphonie mobile peuvent également être utilisées pour découvrir différents services. Il a ajouté que les gens ont commencé à utiliser des applications dans différents domaines de travail.Source : Cricket WirelessQue pensez-vous de cette enquête menée par OnePoll ? Trouvez-vous qu'elle est pertinente et utile ?Pensez-vous qu'il soit possible d'effectuer une journée entière de travail sur un smartphone ?