Le rapport Consumer Insight de Statista a révélé qu'il y a trois ans, en 2019, près de 69 % des citoyens américains se tourneraient vers un moteur de recherche pour en savoir plus sur le produit, et qu'en 2022, les chiffres étaient descendus à 54 %. Cela signifie que 15 % des personnes ont cessé d'utiliser Google ou toute autre plateforme de ce type pour faire des recherches sur le produit.Cependant, d'un autre côté, les plateformes de médias sociaux, y compris les sites web et les applications, ont commencé à gagner en popularité car elles ont commencé à avoir plus d'influence en tant que plateforme offrant des recherches sur les articles désirés. L'année dernière, le nombre de personnes se tournant vers les réseaux sociaux pour obtenir des informations sur les produits a augmenté de 4 %. Une analyse plus approfondie a permis d'observer que les personnes âgées de 18 à 64 ans ont commencé à utiliser ces plateformes aux mêmes fins que les moteurs de recherche.De même, les médias électroniques et imprimés tels que les magazines et les journaux, ainsi que les sites Web en ligne pour ces articles, ont également observé une augmentation de 2019 à 2022, car davantage de personnes ont commencé à s'y référer pour connaître les produits. Les maisons de presse écrite proposant des sections sur les consommateurs, telles que Consumer Reports, figurent également parmi les sources les plus fiables pour les consommateurs. En outre, Wirecutter, un site web d'évaluation appartenant au New York Times, a également travaillé activement pour fournir des informations sur différents produits depuis son rachat par la société New York Times il y a sept ans, en 2016.Selon le graphique, les moteurs de recherche n'ont pas été les seules plateformes à subir des pertes. Les avis des clients ont également diminué, passant de 46 % en 2019 à 34 % en 2022. De même, les magasins en ligne ont également subi une perte de portée, car les chiffres ont chuté de 40 % en 2019 à 33 % l'année dernière.Source : Statista Qu'en pensez-vous ? Trouvez-vous que ce rapport de Statista est pertinent ?Utilisez-vous habituellement les moteurs de recherche pour se documenter sur un produit avant de l'acheter ?Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer ce changement de comportement auprès des consommateurs ?