L'instance dirigeante de la région a imposé les nouvelles réglementations qui entreront bientôt en vigueur. Cette nouvelle intervient après qu'une enquête sur le nombre d'utilisateurs mensuels de chaque plateforme a été menée après que les entreprises ont été invitées à publier leurs chiffres jeudi. Chacune d'entre elles a dépassé le seuil fixé par l'UE.Ces nouvelles règles, connues sous le nom de " Digital Services Act " (loi sur les services numériques), visent tous les géants de la technologie dont le nombre d'utilisateurs dépasse 45 millions. Ces organisations sont considérées comme de "très grandes" plateformes du monde en ligne et seront donc traitées de manière plus stricte. Cela inclut des obligations plus strictes telles que la gestion des risques et certains audits réalisés en externe et par des organismes indépendants.De même, ces organisations doivent partager les détails avec les autorités ainsi qu'avec les chercheurs respectifs tout en adoptant de nouveaux codes de conduite.Chaque géant de la technologie a eu jusqu'au 17 février pour publier ses données sur le nombre d'utilisateurs mensuels de sa plateforme. Ceux qui font partie de la catégorie des très gros utilisateurs disposent désormais d'une période de quatre mois pour se conformer à ces règles, faute de quoi ils s'exposent à des risques immédiats liés à de lourdes amendes.Dans le même temps, Twitter a indiqué qu'il comptait 100 millions d'utilisateurs par mois dans l'UE, sur la base d'estimations réalisées au cours des 45 derniers jours. D'autre part, Google a mentionné ses chiffres fixes en fonction de deux données distinctes. L'une était liée aux comptes connectés et l'autre était liée à ceux qui ont été déconnectés. Et ils affirment qu'en moyenne, le chiffre s'élève à près de 278 millions pour Google Maps.Pour Google Play, le chiffre calculé était de 274 millions et pour Google Search, il était de 332 millions. Google Shopping en compte 74 millions et YouTube 401 millions.En début de semaine, Meta Platforms a expliqué en détail que son application Facebook comptait 255 millions d'utilisateurs en moyenne chaque mois dans l'Union européenne. Instagram, quant à lui, compte 250 millions d'utilisateurs, selon une étude réalisée au cours des six derniers mois de l'année dernière.Sources : Commission européenne, Digital Services ActQu'en pensez-vous ?