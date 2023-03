Envoyé par Paul Barker Envoyé par Ainsi, suite aux changements récents chez Gandi, je viens d’obtenir quelques informations supplémentaires du support que j’ai incluses ci-dessous. J’ai acheté des domaines auprès de Gandi, en prépayant plusieurs années de service, de sorte que certains de mes domaines n’ont pas besoin d’être renouvelés avant 2027. Lorsque j’ai acheté ce service, l’offre comprenait 2 boîtes électroniques pour la durée du contrat, et maintenant, ils prévoient de supprimer ces boîtes aux lettres inclusives et de commencer à me facturer un supplément à partir du mois prochain.



Pour moi, cela ressemble à une rupture de contrat planifiée et pleinement intentionnelle.



« Nous commencerons à facturer les boîtes électroniques à partir du mois prochain.

Notre offre mail actuelle prendra fin et sera remplacée par notre nouvelle offre : [...]



Que va-t-il se passer à l’avenir ?



À partir du 6 avril, vous aurez le choix entre :

– Garder votre boîte électronique et payer en conséquence sur une base mensuelle.

– Refuser l’offre et vous aurez le choix de supprimer la boîte électronique ou de migrer votre boîte électronique vers un autre fournisseur. Dans ce cas, vous disposez d’un délai de deux mois pour migrer avant la suppression de votre boîte mail.

– L’adresse de réexpédition reste libre



Comment ?

– Vous recevrez le 6 avril un mail avec un lien pour faire votre choix.



Combien cela me coûtera-t-il ?

– Cela dépendra du nombre de boîtes électroniques actives que vous possédez. Une boîte mail coûte 2,99 £. Donc si vous avez 2 boîtes, vous serez facturé 5,98 £ par mois ».

Gandi (Gestion et Attribution des Noms de Domaine sur Internet) a été fondé en 2000 par Pierre Beyssac, Laurent Chemla, Valentin Lacambre et David Nahmias. En 2022, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros. Avant sa fusion, elle comptait à son actif 150 employés répartis dans trois pays et plus de 350 000 clients. TWS de son côté est une entreprise néerlandaise plutôt récente sur la scène de l’hébergement. Elle a été fondée en 2017. Cependant, au cours de sa courte histoire, elle s’est développée assez rapidement pour racheter plusieurs marques à travers l’Europe, notamment Yourhosting, Versio, RealHosting et Reviced Cloud Services. En somme, Gandi et TWS sont toutes deux des sociétés leaders dans le domaine des noms de domaine et de l’hébergement web, desservant ensemble plus d’un million de clients en Europe et aux États-Unis.Depuis quatre ans, Gandi était contrôlée par le fonds Montefiore Investment, un fond de premier plan pour les entreprises à moyenne capitalisation. Sur conseil de McDermott Will & Emery, Montefiore Investment a vendu sa participation dans Gandi à TWS, ce qui a finalement donné la nouvelle entreprise Your.Online. Apparemment, cette fusion semble ravir les deux parties. Stéphane Ramoin, Fondateur de Gandi, déclara à la suite de la fusion qu’en». Abe Bakker, le PDG de Your.Online, avançait lors de la présentation de la nouvelle entreprise «».Pour ce qui concerne la nouvelle entreprise Your.Online née de la fusion Gandi et TWS, ses dirigeants annoncent que cette nouvelle plateforme européenne aidera «». Sur son site, l’entreprise annonce qu’elle».Si les orientations stratégiques de Your.Online n’ont pas été détaillées, certains utilisateurs commencent déjà à sentir les effets collatéraux de cette fusion. En effet, Paul Barker, un internaute a réagi à la suite de l’annonce de la fusion en expliquant ceci :Bien évidemment, de nombreux clients de Gandi ont réagi négativement face à ces changements qui s’apparentent pour plusieurs à une rupture de contrat. Toutefois, selon l’article 15 de Gandi Mail Service qui aborde les changements et la fin de contrat, il est stipulé que « Conformément à Nos Conditions générales de services, vous reconnaissez et acceptez que nous nous réservons le droit de changer, modifier ou cesser de fournir à tout moment, temporairement ou définitivement, tout ou partie du service Gandi Mail. Vous serez informé, le cas échéant, au moyen d’une notification par e-mail ou d’un avertissement sur Notre Site dans les meilleurs délais, sauf en cas d’urgence mettant en péril la stabilité et/ou la sécurité de nos systèmes et/ou de nos services, ne permettant pas ainsi de respecter le temps ».Si ces changements rentrent effectivement en vigueur, plusieurs internautes promettent de se tourner vers d’autres services d’hébergement.Source : Plainte de Paul Barker Avez-vous déjà utilisé les services de Gandi ? En avez-vous été satisfaits ?Quels commentaires faites-vous de la fin de l’offre gratuite des boîtes électroniques rapportée par les internautes ?Avez-vous des recommandations d’autres services d’hébergement qui offrent de meilleurs services que ceux de Gandi ?