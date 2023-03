La plainte rendue publique lundi par plusieurs fonds de pension et d'investissement qui détiennent des actions Meta affirme que les dirigeants et le conseil d'administration de Meta n'ont pas protégé les intérêts de l'entreprise et des actionnaires en fermant les yeux sur des « preuves systémiques » d'activités criminelles.Étant donné que le conseil d'administration n'explique pas comment il tente d'éradiquer le problème, « la seule conclusion logique est que le conseil d'administration a consciemment décidé d'autoriser les plates-formes de Meta à promouvoir et à faciliter la traite des êtres humains et le trafic sexuel », selon la plainte.Meta a rejeté le fondement de l'action en justice, qui a été déposée devant le tribunal de la chancellerie du Delaware. « Nous interdisons l'exploitation humaine et l'exploitation sexuelle des enfants en termes clairs. Les affirmations contenues dans ce procès dénaturent nos efforts pour lutter contre ce type d'activité. Notre objectif est d'empêcher les personnes qui cherchent à exploiter les autres d'utiliser notre plateforme », a déclaré la société dans un communiqué mardi.Zuckerberg, cofondateur milliardaire et directeur général de Meta, a déclaré au Congrès en 2019 que l'exploitation des enfants était "l'une des menaces les plus graves sur lesquelles nous nous concentrons."Meta, basée à Menlo Park, en Californie, est depuis longtemps confrontée à des accusations selon lesquelles ses plateformes sont un refuge pour l'inconduite sexuelle.En juin 2021, la Cour suprême du Texas a autorisé trois personnes qui s'étaient retrouvées mêlées à leurs agresseurs par l'intermédiaire de Facebook à engager des poursuites, déclarant que Facebook n'était pas un "no man's land" sans foi ni loi, à l'abri de toute responsabilité en matière de trafic d'êtres humains.Meta fait face à des centaines de poursuites de la part de familles d'adolescents et de jeunes enfants qui affirment avoir souffert de problèmes de santé mentale en devenant dépendants de Facebook et d'Instagram. Certains districts scolaires ont également intenté des actions en justice pour ce problème. Le procès de lundi est une affaire dérivée, dans laquelle les actionnaires poursuivent les dirigeants et les administrateurs qui auraient manqué à leurs devoirs.Les dommages-intérêts sont versés à l'entreprise, souvent par les assureurs des dirigeants et des administrateurs, plutôt qu'aux actionnaires. L'affaire est la suivante : Employees' Retirement System of the State of Rhode Island et al v Zuckerberg et al, Delaware Chancery Court, No. 2023-0304.Source : les fonds de pension et d'investissement qui détiennent des actions MetaQuel est votre avis sur le sujet ?