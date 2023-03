Newest in the gauntlet of questionable upcoming Microsoft Edge features, a crypto wallet 💸

Not really sure how to feel about this kind of thing being baked into the default browser, what are your thoughts?

More screenshots of the UI in the next tweet ➡️ pic.twitter.com/GAUPiZGLIY — Albacore (@thebookisclosed) March 17, 2023

La fonctionnalité, dont les captures d'écran indiquent qu'elle est strictement réservée aux tests internes, aurait été découverte par l'utilisateur de Twitter @thebookisclosed, qui a l'habitude de révéler des fonctionnalités présentes mais désactivées dans tous les domaines, des nouvelles versions de Windows 11 aux anciennes versions bêta de Windows Vista.Les clés publiques peuvent être partagées avec d'autres personnes pour recevoir des paiements, tandis que les clés privées doivent être gardées secrètes et peuvent être utilisées pour autoriser les transactions lorsque l’utilisateur souhaite dépenser ses cryptomonnaies. Albacore, le spécialiste de Microsoft qui a repéré le nouveau Edge Crypto Wallet, a tweeté quelques captures d'écran et exprimé sa perplexité quant à la possibilité qu'il devienne une nouvelle fonctionnalité de Microsoft Edge.Elle n'est pas encore déployée pour les Insiders et n'est probablement disponible que pour les utilisateurs de Microsoft Edge Dev Channel dans le cadre d'une phase de test très limitée.Il s'agirait d'un portefeuille sans obligation de conservation, ce qui signifie que les utilisateurs pourraient avoir le contrôle total de leurs fonds. « Nous n'aurons pas accès à votre mot de passe ni à votre clé de récupération. Il est intégré à Edge, ce qui permet de l'utiliser facilement sans avoir à installer d'extension », explique Microsoft.Il ne s'agit que de l'une des nombreuses fonctionnalités liées à l'argent et aux achats que Microsoft a intégrées à Edge depuis sa renaissance en tant que navigateur basé sur Chromium il y a quelques années. Fin 2021, l'entreprise a dû faire face à des réactions négatives après avoir ajouté à Edge une fonction de financement à court terme « acheter maintenant, payer plus tard ».La formule « Achetez maintenant, payez plus tard » (BNPL) permet aux acheteurs de fractionner leurs achats en versements égaux, souvent sans intérêt, ce qui leur permet d'obtenir leur achat à l'avance, au lieu d'avoir à attendre qu'il soit payé en totalité.Habituellement, le BNPL est proposé sur des sites de commerce électronique spécifiques tels que Target ou Walmart. Désormais, Microsoft s'associe à Zip (anciennement Quadpay) pour offrir une option de paiement BNPL au niveau du navigateur. Cela signifie que tout achat d'un montant compris entre 35 et 1 000 dollars effectué via Microsoft Edge peut être fractionné en 4 versements sur une période de 6 semaines.Lorsque vous êtes sur la page de paiement, vous pouvez trouver l'option BNPL juste au moment où vous entrez votre numéro de carte de crédit.De nombreux paramètres sont automatiquement synchronisés entre les navigateurs Edge lorsque vous vous connectez avec un compte Microsoft ; le moteur de recherche par défaut et tous ces modules complémentaires d'achat doivent être modifiés manuellement à chaque fois.Certains analystes ont testé la nouvelle fonctionnalité et, lors de l'inscription, les testeurs seraient invités à générer un mot de passe pour sécuriser leurs actifs et une phrase de récupération de 12 mots pour récupérer leur portefeuille de cryptomonnaie s'ils oublient le mot de passe.Une fois le processus d'intégration terminé, le portefeuille génère une adresse Ethereum pour permettre aux utilisateurs de recevoir des fonds par l'intermédiaire du réseau Ethereum.« Cette adresse alphanumérique identifie votre portefeuille et est utilisée pour les transactions telles que l'achat ou la réception de cryptomonnaie. Vous pouvez également utiliser le code QR pour partager votre adresse publique », explique Microsoft.Comme d'autres portefeuilles de cryptomonnaies, le Crypto Wallet de Microsoft Edge prend en charge plusieurs comptes Ethereum, ce qui permet de passer de l'un à l'autre en fonction des besoins de l’utilisateur. Les utilisateurs testés peuvent définir leur portefeuille de cryptomonnaies par défaut sur celui intégré à Edge ou sur un portefeuille d'extension, en fonction de la manière dont ils souhaitent gérer leurs actifs.Le portefeuille cryptographique Edge peut également se connecter à des applications décentralisées (dApps) et dispose d'une section d'actualités pour suivre les derniers développements en matière de cryptomonnaies. Microsoft s'est associé à Consensys pour offrir une fonction intégrée d'échange de cryptomonnaies entre Ethereum, Dai Stablecoin, Uniswap, USD Coin et Tether Coin.Tout cela semble extrêmement inutile pour une expérience de navigation, a déclaré un utilisateur. Il a poursuivi :« Je n'en veux pas. Je ne veux même pas des fonctions d'achat et de découverte que vous avez mise en place. Ce genre de choses devrait être séparé dans des extensions. Je suis bien plus intéressé par un navigateur rapide comme l'éclair qui utilise un minimum de ressources tout en étant sécurisé. Edge sur Mac devient de plus en plus lourd.« Il faut arrêter d'activer toutes ces choses par défaut, ou au moins nous donner une option pour une expérience "Core" qui est la navigation de base plus les améliorations de sécurité. Dans l'état actuel des choses, je passe environ 5-6 minutes à m'assurer que toutes les choses supplémentaires sont désactivées chaque fois que je configure Edge sur un nouvel ordinateur ou que je passe d'un canal à l'autre. »Selon les captures d'écran, le portefeuille de cryptomonnaies est « intégré à Edge, ce qui permet de l'utiliser facilement sans installer d'extension », et il peut gérer plusieurs types de crypto-monnaies. Il peut gérer plusieurs types de crypto-monnaies. Il enregistre également les transactions et la valeur des différentes devises à mesure qu'elles fluctuent. Un onglet "explorer" propose des articles d'actualité sur les cryptomonnaies, tandis qu'un onglet "actifs" vous permet de contempler vos NFT avec amour.Le portefeuille est « non dépositaire » (également appelé "autodépositaire"), ce qui signifie que vous êtes le seul propriétaire et responsable des mots de passe et des clés de récupération qui vous permettent d'accéder à vos fonds. L'utilité, l'agacement ou la prédation de ce type de modules complémentaires est une question de point de vue.Compte tenu de la prévalence des escroqueries liées aux cryptomonnaies, il peut être intéressant de disposer d'une option intégrée « digne de confiance » qui ne nécessite pas l'installation d'extensions tierces et douteuses. Mais cette fonctionnalité pourrait également encourager les utilisateurs non avertis à commencer à explorer le monde des cryptomonnaies.Il s'agit également d'un nouvel exemple de Microsoft qui intègre à son navigateur web une fonction qui n'est pas strictement liée à la navigation. Bon nombre de ces fonctionnalités peuvent être désactivées, et les navigateurs concurrents tels que Chrome et Firefox tentent tous d'apporter une valeur ajoutée et de gagner de l'argent en intégrant l'accès à de nouvelles fonctionnalités de niche et à des services tiers.Edge est un composant installé par défaut et inamovible de tous les ordinateurs Windows 10 et Windows 11, et le système d'exploitation vous pousse régulièrement à basculer vers Edge. Et une fois dans Edge, le navigateur vous pousse à utiliser Bing et d'autres services Microsoft. BNPL est actuellement disponible dans les modules Microsoft Edge Canary et Dev et sera disponible par défaut pour tous les utilisateurs dans la version 96 de Microsoft Edge.Source : Albacore's tweetAccordez-vous du crédit au Tweet d'Albacore ?Êtes-vous pour ou contre l'intégration d'un portefeuille de cryptomonnaies au navigateur ?Que pensez-vous de l'initiative de Microsoft qui travaillerait sur l'intégration d'un portefeuille de cryptomonnaies à son navigateur Edge ?Depuis les récentes MAJ apportées au navigateur Edge de Microsoft, l'avez-vous testé ?Quel navigateur utilisez-vous ? Pourquoi ?