L'entreprise a été accusée de négligence grave en ce qui concerne ses applications Facebook et Instagram, car elle n'aurait rien fait pour tenter d'enrayer ce problème qui ne cesse de s'aggraver.Le conseil d'administration a également affirmé que des entreprises technologiques autres que Meta, notamment Snap, Google et TikTok, étaient également responsables des dommages causés à l'esprit des jeunes enfants en les exposant autant aux médias sociaux et en n'exerçant aucun contrôle sur la question.Cette action en justice a été intentée il y a quelques mois et sa description est très longue. Le conseil d'administration estime que les applications de Meta ont constitué une nuisance pour le grand public et qu'elles continuent à se livrer à des pratiques comme le racket simplement parce qu'elles sont dominantes et qu'elles peuvent le faire.Le conseil a ensuite mentionné les ressources supplémentaires qui doivent être allouées aux enfants par le conseil pour essayer d'inverser les dommages qui ont déjà été faits. En effet, les effets d'un temps d'écran trop long sont plus que négatifs et liés à des problèmes mentaux.Étant donné que davantage de ressources sont allouées à cette fin et pour inverser la tendance, les sources ont expliqué qu'elles sont maintenant obligées de tirer le meilleur parti de budgets plus restreints pour d'autres objectifs cruciaux tels que l'enseignement et l'apprentissage.Ce procès met en évidence le nombre croissant de jeunes qui s'automutilent et souligne également que de tels cas étaient rarement observés avant l'avènement des médias sociaux à l'époque actuelle.Aujourd'hui, l'objectif final semble être d'inciter les jeunes publics à rester collés aux plateformes pendant longtemps. En effet, les entreprises ont ainsi plus de chances de les cibler à des fins publicitaires.De nombreuses entreprises ont appris qu'il est plus facile de réaliser ce genre de choses en diffusant du contenu toxique qui devient facilement viral.À l'heure actuelle, Meta n'a pas commenté l'affaire, mais dans un procès intenté par le passé, elle a révélé que plus de 30 outils permettant aux parents de mieux contrôler les comptes de leurs enfants étaient en jeu.Ils ont également souligné la nécessité d'une supervision parentale lorsque les enfants utilisent des applications de médias sociaux à l'heure actuelle.Source : Le conseil de l'éducation du comté de San Mateo, en CalifornieQu'en pensez-vous ?Etes-vous également d'avis que les entreprises technologiques font tout pour rendre les jeunes dépendants des médias sociaux ?En tant que parents, mettez-vous en place des dispositifs pour contrôler le temps d'écran de vos enfants ?