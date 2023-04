Cela représente environ 30 % du temps dont les gens disposent pendant la journée, soit presque autant d'heures que celles recommandées pour le sommeil. Malgré cela, les citoyens de nombreux pays vont plus loin que cela, en tenant compte de tous les éléments.En Afrique du Sud, par exemple, les gens passent souvent 578 minutes à utiliser Internet chaque jour. Cela représente plus de 9,5 heures par jour, ou environ 144 jours consécutifs d'utilisation d'Internet au cours d'une année.Certains pays d'Amérique du Sud arrivent en deuxième position. Le Brésil est en tête, arrivant en deuxième position sur cette liste, avec une utilisation annuelle agrégée d'Internet d'environ 572 minutes par jour. L'Argentine et la Colombie arrivent respectivement en quatrième et cinquième position, les citoyens de ces pays utilisant Internet pendant 541 minutes chacun.À l'autre bout du spectre, les pays d'Asie de l'Est semblent utiliser Internet beaucoup moins longtemps que leurs homologues d'Amérique du Sud. En bas de la liste, on trouve le Japon, avec seulement 225 minutes par jour. Aucun autre pays ne s'en rapproche, bien que le Danemark, avec une moyenne quotidienne de 298 minutes, se retrouve à l'avant-dernière place de cette liste.La Corée du Sud et la Chine affichent également des chiffres étonnamment bas, avec respectivement 321 et 325 minutes. Pourtant, ces pays disposent de vitesses d'accès à Internet parmi les plus rapides au monde. Que ce soit en raison de différences culturelles ou de modes de vie, les pays d'Asie de l'Est ont tendance à utiliser Internet moins longtemps que les autres pays.Sources : Meltwater, We Are SocialQuelle lecture en faites-vous ?Trouvez-vous que les résultats de cette enquête sont pertinents, voir utile ?