Un nouveau rapport du New York Times a donné la parole aux compagnons de Meta qui ont réussi à échapper à la vague de licenciements et à décrocher un poste chez le géant de la technologie, afin qu'ils disent ce qu'ils pensent vraiment de l'entreprise.N'oublions pas que 26 000 personnes, c'est un chiffre énorme et que beaucoup d'entre elles ont du mal à s'y retrouver dans une culture professionnelle toxique où les licenciements occupent le devant de la scène, sans parler des nombreuses mesures prises pour réduire les coûts, et où elles doivent en plus composer avec des patrons qui sont pour la plupart absents.Mais comment les employés se sentent-ils chez Facebook, c'est une question qui préoccupe beaucoup de monde.La réponse est simple : ils se trouvent actuellement au cœur d'une énorme incertitude. Dans un entretien récent avec le New York Times, beaucoup affirment que la situation ressemble à une combinaison de Hunger Games et de Lord of the Flies (Le seigneur des mouches). Ici, tout le monde souhaite faire de la lèche à la direction et prouver sa valeur.Mais le fait de voir la Silicon Valley bombardée de licenciements massifs met Meta dans une position très difficile. La société mère de Facebook n'est pas au mieux de sa forme et avec des actions qui ont chuté de près de 43 % par rapport à ce qu'elles étaient il y a 19 mois, c'est vraiment une grosse affaire.Si l'on fait abstraction de tous ces problèmes, le PDG Mark Zuckerberg est dans une toute autre catégorie. Nous l'avons vu s'éloigner de son idée très appréciée de Metaverse et se concentrer davantage sur le monde de l'IA générative. Mais il envisage l'année 2023 avec plus d'optimisme et la qualifie d'année de l'efficacité de l'entreprise.La taille des équipes diminue et la réduction des coûts s'intensifie certainement aussi. Mais dans l'ensemble, les opérations de l'entreprise sont tournées en dérision et les gens se sentent perdus, n'ayant personne à qui rendre des comptes.De nouveaux rapports du New York Times ont tellement effrayé les travailleurs qu'ils ne sont plus en mesure de justifier les rôles qu'ils assument pour donner l'impression d'être occupés ou pour naviguer d'un employé à l'autre. Il s'agit d'un environnement très compétitif dans lequel personne ne souhaite se trouver.Il n'est pas faux de dire que les gens ont peur que leur tête soit bientôt sur le billot et c'est maintenant une réalité à laquelle tant de travailleurs sont forcés de faire face.D'autres mesures prises pour réduire les coûts inquiètent également d'autres employés. De nombreux forums de discussion internes ont été mis en lumière et nous avons vu des travailleurs du NYT frustrés par le manque de nourriture à la cafétéria et les options limitées dans les cuisines. Mais l'un des principaux griefs que la plupart des travailleurs ont du mal à supporter est le fait que les principaux dirigeants auxquels ils sont censés rendre compte ne se trouvent même pas dans le pays.Ils vivent aux quatre coins du monde, mais vous ne verrez jamais leur visage au bureau.Il est clair que les problèmes sont nombreux et que les fissures apparaissent au grand jour. Il sera intéressant de voir comment le PDG Mark Zuckerberg compte gérer la situation, car il vaut mieux s'en occuper le plus tôt possible.À en juger par l'apparence, travailler chez Meta n'est plus un fantasme, grâce à de telles expériences qui ont été révélées au grand jour. Qu'en pensez-vous ?Source : Un nouveau rapport du New York TimesQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Pensez-vous que l'avenir de ce réseau social est compromis ?