", explique Markus Schade, Teamlead for Cloud Platform chez Hetzner.Il y a plus d'un an, Hetzner annonçait un nouveau partenariat avec Ampere et présentait un serveur dédié basé sur Arm64. "", a déclaré Jeff Wittich, Chief Product Officer chez Ampere. "La nouvelle gamme de plans de serveurs cloud " CAX " de Hetzner est livrée avec jusqu'à 32 Go de RAM ECC et jusqu'à 320 Go de stockage basé sur des disques SSD NVMe. Grâce à leurs excellentes performances, les plans cloud sont idéaux pour les serveurs web qui reçoivent beaucoup de visiteurs, pour les serveurs utilisés pour exécuter diverses applications et pour d'autres charges de travail exigeantes. Si les utilisateurs ont besoin d'évoluer ultérieurement, il est facile d'ajouter des ressources supplémentaires à tout moment pour répondre à un cas d'utilisation croissant, par exemple en ajoutant plus de stockage SSD à leur serveur cloud. Toutes les images des systèmes d'exploitation et les applications en 1 clic de Hetzner Cloud sont compatibles avec le vaste écosystème ARM - les clients peuvent les utiliser comme ils le feraient avec n'importe quel autre serveur de Hetzner Cloud. L'architecture de la nouvelle ligne CAX permettra aux utilisateurs de construire nativement des applications et des conteneurs cloud basés sur ARM64.Pour administrer leur serveur cloud, les clients ont accès à la console cloud intuitive et conviviale de Hetzner, qui comprend de nombreuses fonctionnalités impressionnantes et utiles, telles que la fonction Load Balancer, qui permet aux utilisateurs de diriger leur trafic vers une infrastructure préconfigurée, et la fonction Networks, qui permet de construire des réseaux privés sécurisés. Grâce à l'API REST et à l'outil CLI de Hetzner, faciles à programmer, les clients peuvent automatiser les processus et intégrer des outils de tierces parties. Et bien sûr, Hetzner fournit une documentation complète et des exemples de programmation pour faciliter la prise en main.Les nouveaux plans de serveur démarrent au prix imbattable de 3,79 € par mois, ce qui inclut une adresse IPv4, et il n'y a pas de frais d'installation ni de durée minimale de contrat. Si les serveurs des utilisateurs n'existent qu'une partie du mois, ils ne paieront que les heures pendant lesquelles les serveurs ont existé. Cette option de facturation à l'heure donne aux clients encore plus de flexibilité et permet de maintenir les coûts à un niveau bas.Hetzner a lancé les quatre nouveaux modèles de serveurs en nuage dans son parc de centres de données certifié ISO 27001 à Falkenstein, en Allemagne, et les ajoutera progressivement à d'autres sites.Hetzner a la réputation de fournir des produits et des services performants, et les développeurs de sites web, d'applications et de jeux, les entreprises clientes et les utilisateurs individuels lui font confiance depuis des années. Il n'est donc pas surprenant que Hetzner Cloud ait déjà remporté de nombreux prix lors des Service Provider Awards. Des milliers de lecteurs de divers portails informatiques sont d'accord et ont choisi Hetzner comme lauréat de ces prix.Vous pouvez consulter l'aperçu complet de tous les plans et prix des serveurs cloud ici : https://www.hetzner.com/cloud Hetzner Online, avec des centaines de milliers de serveurs en service, est l'un des plus grands opérateurs de centres de données en Europe. Depuis sa création en 1997, Hetzner fournit aux particuliers et aux entreprises des produits d'hébergement performants et une infrastructure informatique fiable. En combinant ses forces en matière de technologie innovante, de prix attractifs, d'assistance experte et de service à la clientèle flexible, Hetzner a étendu son marché à l'intérieur et à l'extérieur de l'Allemagne et de l'Europe. Hetzner, une entreprise allemande, possède et exploite ses propres centres de données de haute technologie à Nuremberg et Falkenstein (tous deux en Allemagne) et à Helsinki, en Finlande, et a récemment ajouté un nouveau site à Ashburn, en Virginie, aux États-Unis.Source : Hetzner Que pensez-vous de cette initiative ?Pensez-vous que les serveurs basés sur ARM sont l'avenir du marché des serveurs cloud ?