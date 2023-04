« Vous avez brisé le moral et la confiance dans le leadership de nombreuses personnes très performantes qui travaillent avec intensité. Pourquoi devrions-nous rester chez Meta ? », peut-on lire dans l'une des questions les plus populaires posées par les employés sur le tableau d'affichage interne de l'entreprise. D'autres questions populaires sur le tableau d'affichage comprenaient : « Y aura-t-il d'autres licenciements ? et Avons-nous 'coupé dans le vif' cette fois-ci ? ».Les réductions de mercredi, bien qu'attendues, ont suscité l'expression de la frustration des employés de Meta. Les licenciements ont été le sujet des questions les plus populaires postées sur un forum interne de l'entreprise, en prévision d'une prochaine réunion publique des employés. La question fait référence aux commentaires que Zuckerberg a faits l'année dernière, exhortant les employés à travailler avec plus d'"intensité" pour relever les défis commerciaux de la société mère de Facebook et d'Instagram.Dans un post publié sur sa page facebook, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta (anciennement Facebook), annonce des changements organisationnels et des réductions d’effectifs dans son entreprise pour améliorer son efficacité et sa performance financière. Il explique que les objectifs de ce travail sont de faire de Meta une meilleure entreprise technologique et de réaliser sa vision à long terme de construire le futur de la connexion humaine dans le métavers.Mark Zuckerberg décrit les différentes initiatives en cours pour améliorer l’efficacité organisationnelle, augmenter la productivité et les outils des développeurs, optimiser le travail distribué, éliminer les processus inutiles, etc. Il reconnaît que ces changements créent de l’incertitude et du stress pour les employés, et il espère les réaliser le plus rapidement possible dans l’année pour se concentrer sur la partie critique du travail à venir.Au cours des deux prochains mois, les responsables des différents départements annonceront des plans de restructuration visant à assainir les structures hiérarchiques, annuler les projets de moindre priorité, et réduire les taux d’embauche. Avec moins d’embauches, Zuckerberg a pris la décision difficile de réduire encore la taille de ses équipes.Il prévoit d’annoncer des restructurations et des licenciements dans les groupes technologiques fin avril, puis dans les groupes commerciaux fin mai. Dans un petit nombre de cas, il faudra attendre la fin de l’année pour achever ces licenciements. Les délais pour les équipes internationales seront également différents, et les responsables locaux donneront plus de détails. Au total, Zuckerberg s’attend à réduire la taille de son équipe de 10 000 personnes et à fermer environ 5 000 postes vacants qu’il n’a pas encore pourvus.Mark Zuckerberg admet que dire au revoir à des collègues talentueux et passionnés qui ont contribué au succès de Meta sera difficile et qu’il n’y a pas d’échappatoire. Il termine en rappelant la mission de Meta : rapprocher les gens au quotidien. Il affirme que c’est un moment important pour l’entreprise et qu’il est optimiste quant à l’avenir.Mark Zuckerberg affirme que depuis la réduction des effectifs l’année dernière, de nombreuses choses se sont accélérées. Il conclut qu’une organisation plus légère permettra d’exécuter plus vite les priorités les plus élevées, de rendre les gens plus productifs et heureux, et d’attirer les meilleurs talents. Il souligne que l’entreprise est avant tout une entreprise technologique et que tout ce qu’elle fait doit servir à construire de meilleurs produits pour les gens.« Depuis que nous avons réduit nos effectifs l'année dernière, l'un des résultats surprenants est que beaucoup de choses sont allées plus vite. Rétrospectivement, j'ai sous-estimé les coûts indirects des projets moins prioritaires.« Il est tentant de penser qu'un projet est positif tant qu'il génère plus de valeur que ses coûts directs. Mais ce projet a besoin d'un chef, alors nous prenons peut-être quelqu'un d'excellent dans une autre équipe ou nous prenons un excellent ingénieur et le plaçons dans un rôle de gestion, ce qui a pour effet de diffuser le talent et de créer davantage de niveaux de gestion », écrit Mark Zuckerberg.Source : internal memo posted to a Meta employee, Mark ZuckerbergÀ votre avis, quel serait l’impact des licenciements sur la culture et la stratégie de Meta ?Meta peut-elle restaurer la confiance et la motivation de ses employés ? Comment ?Quelles sont les alternatives aux licenciements pour Meta ?Quelle est la responsabilité de Zuckerberg dans la gestion de la crise chez Meta ?