1. Soutien institutionnel

2. Gouvernance

3. Culture et contenu partagés

Depuis l'avènement des plateformes en ligne, qui permettent aux utilisateurs de partager ouvertement des contenus, la structure de la sphère publique a été transformée. Il y a encore quelques décennies, nous étions habitués à ce qu'une grande partie du discours public se déroule dans des espaces appartenant à l'État et contrôlés par lui, qu'il s'agisse de places publiques, de parcs, de mairies, d'établissements culturels ou de radiodiffuseurs publics. Dans le monde numérique, ce que nous considérons comme des espaces publics sont en réalité des plateformes et des services privés, à but lucratif et/ou gourmands en données. La seule grande plateforme en ligne qui n'est pas à but lucratif et qui est gérée par une communauté d'utilisateurs prospère est Wikipédia. Cela permet aux internautes d'agir et de s'émanciper.Nous pensons que l'énorme domination du modèle à but lucratif et axé sur les données est l'une des principales raisons de la plus grande vulnérabilité de nos sociétés en termes de polarisation, de désinformation et de haine. Nous sommes convaincus que l'utilisation de modèles polyvalents et diversifiés d'exploitation des services en ligne et de leur infrastructure sous-jacente rendra la société plus résiliente. Les sociétés démocratiques et inclusives deviendront ainsi une cible plus difficile à atteindre. Pour ces raisons, nous souhaitons qu'une part importante du discours public en ligne se déroule sur des plateformes, des services et des infrastructures publics ou à but non lucratif.Pour atteindre l'objectif susmentionné, nous proposons trois domaines d'action.Assurer le financement d'un réseau de plateformes publiques pouvant accueillir le patrimoine culturel numérique et les débats publics.Qu'il s'agisse d'un musée régional, d'une petite municipalité ou d'une école publique, chaque fois que ces institutions et communautés souhaitent mener un projet en ligne ou partager des informations, elles s'appuient sur quelques services dominants de monétisation des données, même pour l'action la plus élémentaire d'hébergement de contenu.L'infrastructure européenne d'hébergement numérique pour les services publics et les institutions culturelles est importante pour la souveraineté et la résilience. Avec le système actuel, ni les droits fondamentaux, ni le contrôle, ni l'hébergement à long terme ne sont garantis.Actuellement, la question de l'hébergement indépendant, sécurisé et à long terme est un problème à la fois pour les petites institutions culturelles et pour les réseaux sociaux alternatifs.L'Union européenne (UE) devrait envisager de financer un réseau de plateformes publiques permettant aux institutions culturelles, aux établissements d'enseignement, voire aux collectivités locales, d'héberger et de partager des informations, des projets, des initiatives et des échanges en ligne. En outre, l'UE devrait envisager de financer des organisations à but non lucratif qui gèrent des serveurs décentralisés pouvant héberger des services alternatifs, tels que des instances de réseaux sociaux.Garantir le financement de la modération des contenus par les institutions culturelles, les radiodiffuseurs publics et les organisations à but non lucratif.Pour qu'un débat public florissant puisse avoir lieu, nous ne pouvons pas compter uniquement sur les plateformes à but lucratif et axées sur la publicité, ni sur les systèmes de modération de contenu que ces plateformes proposent. Nous avons besoin d'une concurrence entre les espaces publics qui sont détenus et gérés de différentes manières : publics, associatifs, à but non lucratif. Tous ces espaces publics numériques doivent être dotés de règles applicables et appliquées protégeant la liberté d'expression et de participation.Ce n'est pas une utopie. Au cours des dernières décennies, de nombreux projets ont été menés par des radiodiffuseurs publics, des institutions culturelles et éducatives et même des initiatives citoyennes qui ont contribué à créer des espaces de conversation en ligne. Malheureusement, la plupart d'entre eux ont été interrompus en raison du manque de financement pour la modération du contenu, de considérations politiques et juridiques et de la concurrence des plateformes de médias sociaux à but lucratif.Les espaces de conversation alternatifs en ligne mentionnés ci-dessus sont un investissement nécessaire pour la démocratie et une société de l'information moderne. Nous avons besoin d'un financement et d'un système qui permette la modération du contenu par les institutions de service public, ce qui leur donnera la possibilité de co-animer le discours public.Rendre les travaux publics disponibles et réutilisables, et assurer le financement de la numérisation pour rendre le patrimoine culturel largement accessible.La culture et les arts alimentent le discours public. L'accès sans entrave à une partie au moins de notre patrimoine culturel est une condition préalable à la participation aux débats de société.Nous aimerions encourager l'Europe à financer davantage les institutions culturelles afin qu'elles numérisent et hébergent leurs objets, projets, initiatives et échanges en ligne. Idéalement, cela se ferait sur le réseau de serveurs publics décrit dans le premier domaine d'action.En règle générale, les contenus financés par des fonds publics devraient être réutilisables, car cela permet une participation plus active de tous les membres de la société au discours public.Nous pensons également que toutes les institutions de l'UE devraient suivre l'exemple de la Commission européenne en autorisant par défaut la réutilisation de leur contenu. Un accord interinstitutionnel pourrait constituer une première étape bienvenue.