Évolution de l'Internet

1989 a été une année de révolutions. Alors qu'en Allemagne, le mur tombait, un autre développement historique se déroulait dans l'esprit d'un homme appelé Tim Berners-Lee. L'Internet est constitué d'un grand nombre de réseaux exploités de manière indépendante. Il est entièrement distribué, sans contrôle central. Chaque système exploité indépendamment est motivé pour garantir la connectivité de bout en bout de chaque partie du réseau.Tim Berners-Lee, physicien britannique, qui travaille au célèbre institut de recherche CERN à Genève, en Suisse, est gêné par le fameux chaos des communications entre les différents instituts et projets du CERN. Le jeune homme de 34 ans a rédigé un résumé de son idée de solution. « Vague, mais passionnante », lui répond son patron de l'époque.Trop vague, apparemment, et il ne s'est donc rien passé dans un premier temps. Mais Berners-Lee a continué à travailler sur son idée. Et peu à peu, les différents éléments de ce qui allait devenir le World Wide Web ont pris forme : Il fallait créer des URL pour les adresses web, du HTML pour décrire les pages ainsi que le premier navigateur web.Le résultat a été révélé au monde il y a exactement 30 ans : le 30 avril 1993, les chercheurs du CERN lançaient le World Wide Web et c'était le début de l'ascension fulgurante de l'Internet.Tim Berners-Lee est l'homme qui a dirigé le développement du World Wide Web, la définition du HTTP (HyperText Transfer Protocol), du HTML (hypertext markup language) utilisé pour créer des pages web, et des URL (Universal Resource Locators). Le développement du WWW, du HTTP, du HTML et des URL s'est déroulé entre 1989 et 1991. Tim Berners-Lee est actuellement directeur du World Wide Web Consortium, le groupe qui définit les normes techniques pour le web.Bien que l'Internet ait été développé bien plus tôt, il n'est devenu populaire dans les ménages que dans les années 1990. L'émergence de l'Internet peut être retracée par le nombre d'entreprises et de foyers qui ont commencé à changer leur façon de travailler et à connecter leurs ordinateurs portables et autres appareils à l'Internet. Toutefois, le concept de protocole de transfert hypertexte (HTTP) tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a été créé qu'à cette époque. Cela signifiait que les gens pouvaient désormais accéder aux pages web sur leurs appareils et partager des informations.Le nombre d'utilisateurs de l'Internet a connu une croissance spectaculaire depuis sa création. Par conséquent, le nombre de réseaux informatiques connectés a également connu une croissance exponentielle. Au départ, moins de dix ordinateurs étaient connectés.Aujourd'hui, 440 millions d'ordinateurs peuvent être connectés directement, ce qui facilite la vie des gens dans le monde entier. Le partage d'informations et de connaissances est devenu extrêmement facile pour ceux qui ont accès à l'internet. Le pays qui compte le plus grand nombre d'utilisateurs de l'Internet est la Chine, avec 1,4 milliard d'utilisateurs, suivie de l'Inde avec 1,3 milliard et des États-Unis d'Amérique avec un peu plus de 0,3 milliard d'utilisateurs.Pendant un certain temps, au début des années 90, le web a été en concurrence avec Gopher, un protocole alternatif soutenu par l'Internet, développé à l'université du Minnesota et nommé d'après la mascotte de l'école. Gopher partageait certaines préférences philosophiques avec le web, mais dans la pratique, il s'agissait de quelque chose d'entièrement différent.Gopher était hiérarchique de par sa conception, ce qui contrastait fortement avec l'hyperlien tentaculaire et non hiérarchique du web. Gopher a également consacré des ressources à la recherche et à la conception de sites des années avant que des technologies comme Google et des navigateurs comme Netscape ne fassent de même pour le web. C'est pourquoi il était très populaire. Peut-être plus que le web. Mais il y a une raison pour laquelle nous n'entendons plus beaucoup parler de Gopher de nos jours.En février 1993, l'université du Minnesota a fait une annonce. En cas d'utilisation commerciale spécifique du protocole, elle percevrait des droits de licence. Ces droits ne sont pas très élevés et ne s'appliquent pas à tous les cas. Mais, d'une manière ou d'une autre, elle restreindrait l'accès.Du jour au lendemain, les sentiments ont changé. Les utilisateurs de l'Internet se sont rendus sur les forums et les listes de diffusion pour exprimer leur indignation face à la décision de Gopher. IBM a déclaré qu'elle ne soutiendrait pas en interne un protocole dont les licences sont restrictives. Le monde entier se met à chercher des alternatives.De retour au CERN, Berners-Lee a ce qu'il faut. Il avait déjà entamé des conversations avec le CERN au sujet d'une licence libre pour la plateforme. Mais après l'annonce de Gopher, il a modifié sa demande. Il ne voulait aucune restriction, aucun droit ou attachement. Le web devait être libre. Vraiment libre.Le CERN avait quelques avantages que l'Université du Minnesota n'avait pas. Financièrement, il n'y avait pas grand-chose à gagner à maintenir une technologie aussi massive, si loin de ses compétences de base (il s'agit d'un laboratoire de physique des particules, après tout). Et en termes d'échelle, ils opèrent un ordre de grandeur ou deux au-dessus de n'importe quelle aile de recherche d'une université. Par conséquent, une technologie comme le web, aussi importante qu'elle puisse devenir, n'était pas aussi importante pour leur organisation ou leur mission.L'idée derrière Internet est que, du moins en principe, tout le monde peut faire de la publicité et publier ses opinions, ses idées, ses produits, ses biens et ses visions. Les moteurs de recherche comme Google et DuckDuckGo aident à séparer le bon grain de l'ivraie dans le flot apparemment sans fin de données et d'informations.Mais les acteurs qui se cachent derrière les grandes entreprises numériques telles que Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft poursuivent avant tout des intérêts lucratifs. Et ils le font en contrôlant la structure de l'internet.C’est connu de tous, les géants du web collectent et exploitent les données des utilisateurs à des fins commerciales ou politiques. C'est une chose que Berners-Lee n'a jamais voulue. Il aurait pu breveter sa technologie World Wide Web, mais il a délibérément choisi de ne pas le faire. La recherche du profit allait à l'encontre de sa vision d'un échange libre d'informations.Source : Internet society À partir de votre propre expérience, quels sont les avantages et les inconvénients de l’Internet pour la société ?Quels sont, selon vous, les risques liés à l’intelligence artificielle sur l’Internet ?Quel est le rôle des acteurs politiques et économiques dans le développement et la régulation de l’Internet ?Quelles sont les perspectives de l’Internet et du World Wide Web ?