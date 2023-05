Le mois de mars dernier, l'État du Montana est devenu la première nation à accepter d'interdire complètement TikTok. Cette décision a été prise alors que le gouvernement fédéral poursuivait une démarche similaire et que différents législateurs et fonctionnaires avaient fait part de leurs inquiétudes au sujet des problèmes de sécurité nationale que peuvent poser les applications basées dans des pays considérés comme hostiles aux États-Unis.Alors que cette question occupait le devant de la scène, de nombreux Américains se sont prononcé pour l'interdiction de diverses applications de médias sociaux au niveau des États ou au niveau fédéral. Mais ces mêmes personnes sont beaucoup plus disposées à soutenir des restrictions sur les plateformes appartenant aux pays considérés comme hostiles aux États-Unis, selon la dernière étude de Morning Consult.Moins de 3 personnes sur 10 ont déclaré soutenir les interdictions des plateformes de médias sociaux mises en place au niveau fédéral. En revanche, 50 % de la majorité des personnes interrogées ont déclaré qu'elles soutenaient les restrictions imposées à toutes les plateformes hostiles aux États-Unis.Par ailleurs, une personne sur quatre a indiqué qu'elle soutenait les lois d'un autre État interdisant aux résidents d'utiliser les services de médias sociaux, tandis que 30 % d'entre elles soutenaient un type d'interdiction similaire dans leur propre nation ou dans l'État où elles résident.Il est intéressant de noter que le soutien a doublé pour les applications appartenant à une entreprise jugée hostile aux États-Unis, ce qui inclut les pays qui, selon eux, ont un gouvernement étranger hostile.Aujourd'hui, près de 50 % des adultes renonceraient à prendre des mesures au niveau de l'État contre l'application américaine si les propriétaires étaient considérés comme hostiles aux États-Unis. Et il ne faut pas oublier que la plupart des personnes issues de la génération Z qui avaient des comptes TikTok sont moins susceptibles de soutenir une telle interdiction des applications que toutes les autres.D'autre part, l'enquête montre que 2 personnes sur 5 appartenant à la génération Z et au groupe des milléniaux envisageraient de déménager si l'État interdisait les applications qu'elles utilisent régulièrement. Cela inclut ceux qui ont des comptes TikTok, car ce sont eux qui envisageraient une éventuelle interdiction et ils constituent 37 % d'entre eux.Mais dans l'ensemble, si les applications sont interdites, la plupart des gens pensent que les magasins d'applications devraient être tenus responsables de la mise en œuvre de ces restrictions. Par ailleurs, 52 % des personnes interrogées sont favorables à l'imposition d'une amende aux magasins d'applications qui ont permis le téléchargement du service ou de l'application en question.Aujourd'hui, de nombreux habitants de l'État du Montana utilisent TikTok et ne seront pas affectés par cette pratique en vertu de la loi de l'État du Montana. Toutefois, il semble que l'opinion publique soit très favorable à l'imposition d'amendes.Ainsi, environ 42 % des personnes interrogées sont favorables à l'imposition d'amendes à ceux qui ne respectent pas les règles établies par l'État.Source : Morning Consult Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que cette étude de Morning Consult est pertinente ?Selon vous, les magasins d'applications devraient-ils être tenus responsables de la mise en œuvre des restrictions sur les applications de médias sociaux interdites ?