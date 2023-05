WordPress lâche Twitter: la faute à l'API hors de prix d'Elon Musk. Twitter continue de perdre le soutien vital des grandes entreprises

Gratuit : accès en écriture seule avec la possibilité de publier 1 500 tweets par mois sans frais ;

Jetpack Social n'offrira plus la possibilité de faire des partages automatiques sur Twitter

Début avril, nous avons connu une suspension inattendue de notre accès à l'API Twitter. Cet accès est ce qui alimente Jetpack Social, qui à son tour vous aide à partager automatiquement vos articles de blog sur Twitter. Bien que le service ait été rétabli le même jour, il s'avère que de plus grands changements se profilent à l'horizon.



Twitter a décidé, à court préavis, de modifier radicalement les conditions et les prix de l'API Twitter. Nous avons tenté de travailler de bonne foi avec Twitter pour négocier de nouvelles conditions, mais nous n'avons pas été en mesure de parvenir à un accord. Par conséquent, la connexion Twitter sur Jetpack Social cessera de fonctionner et vos articles de blog ne seront plus partagés automatiquement sur Twitter.



Vous pourrez toujours partager manuellement vos messages sur Twitter en collant le lien de publication dans le corps de votre tweet.



Perdre WordPress est un coup dur pour Twitter

La saga API de Twitter a commencé lorsque la société a annoncé en février qu'elle mettait fin à l'accès gratuit à l'API en quelques jours seulement. Après de vives critiques, Elon Musk a déclaré que la société fournirait un niveau gratuit aux bots fournissant du « bon contenu ». Plus tard, il a déclaré que le niveau de base commencerait à 100 $ par mois sans donner de détails sur le niveau d'accès. Le 13 février, la société a déclaré avoir retardé le lancement de « quelques jours de plus ». Plus de 45 jours plus tard, la société a finalement fourni des informations sur les nouvelles API.Fin mars, Twitter a annoncé ses nouvelles structures de prix API. Ces trois niveaux incluent un niveau gratuit principalement destiné aux robots de publication de contenu, un niveau de base de 100 $ par mois et un niveau d'entreprise plus onéreux. La société a déclaré que l'abonnement à n'importe quel niveau permet d'accéder gratuitement à l'API Ads.Twitter a mentionné qu'elle allait supprimer les anciens niveaux d'accès, notamment Standard (pour la v1.1), Essential et Elevated (pour la v2) et Premium en fin avril. Les utilisateurs disposaient donc d'une période de grâce de 30 jours.Voici un résumé des trois remplaçants :La nouvelle offre d'API ressemble à une ponction d'argent. Le niveau gratuit ne fournit que 1 500 demandes de publication par mois ainsi qu'un accès à la connexion avec Twitter. Le niveau de base (qui est considéré comme ciblant « les amateurs ou les étudiants ») fournit 50 000 demandes de publication et 10 000 demandes de lecture par application et par mois. Les développeurs qui souhaitent accéder à plus de données devront demander un accès d'entreprise, qui coûterait 42 000 dollars par mois.Auparavant, avec l'introduction de la v2 en 2020, Twitter offrait plusieurs niveaux d'accès aux développeurs comme Essential et Elevated qui pouvaient leur donner accès à 500 000 à 2 millions de tweets par mois. Désormais, les créateurs d'applications qui entrent dans cette catégorie d'utilisation devront souscrire au plan d'entreprise.Certains développeurs qui ont essayé de s'abonner au nouveau niveau de base ont découvert qu'ils avaient déjà atteint la limite. C'est le cas de celui-ci qui déclare : « J'étais prêt à payer 100 $/mois pour l'API Twitter. Mais ce ne sont que 10 000 tweets qui ne peuvent pas prendre en charge Tweet HP. C'est peut-être la fin de la route ».En réponse à l'annonce de Twitter, certains développeurs ont déclaré qu'ils devraient tuer leurs projets ou répercuter les frais sur les utilisateurs. Le développeur de l'analyse comptable Luca Hammer a déclaré qu'il devrait fermer son outil conçu pour aider les journalistes et les universitaires à analyser les comptes Twitter. Daniel Nguyen, dont le logiciel Ktool envoie des fils Twitter à lire sur Kindle, a déclaré que les changements signifient qu'il devra soit cesser de prendre en charge Twitter, soit augmenter les prix.Un autre développeur a qualifié le niveau gratuit de « nul » en raison du plafond de publication limité et de l'apparente incapacité à lire des informations simples comme les tweets, les likes et les suivis de la plateforme.Cependant, d'autres développeurs, tels que l'équipe derrière le service de planification de tweets Typefully, ont déclaré qu'ils pouvaient se permettre le nouveau prix et continueraient donc à prendre en charge la plateforme. « Mais cela nous aurait totalement tués il y a 1 an ou à l'époque où nous avons commencé », a tweeté Francesco Di Lorenzo, cofondateur de Typefully.WordPress, quant à lui, fait partie de ceux qui ont claqué la porte à Twitter.Selon une déclaration publiée par la société mère de WordPress.com, Automattic, la plateforme supprime Twitter de Jetpack, un plugin WordPress officiel géré par la société. Parmi ses nombreuses offres de sécurité et de marketing, Jetpack Social offre aux utilisateurs la possibilité de partager automatiquement du contenu directement sur un éventail de plateformes de médias sociaux à partir de leurs sites WordPress.WordPress.com est clair dans sa déclaration, intitulée « La fin du partage automatique de Twitter », que la suppression de Twitter de Jetpack est due à la hausse des prix de l'API.En supprimant Twitter, Automattic rejoint les rangs d'autres grandes entreprises pour abandonner Twitter ces dernières semaines. Microsoft, a récemment supprimé Twitter de son service Microsoft Ads et la console de jeu Xbox et Intercom, une plateforme de service client populaire, a également supprimé la plateforme appartenant à Musk de ses outils.WordPress est le système de gestion de contenu le plus populaire sur Internet. Environ 43 % de l'ensemble du Web est alimenté par WordPress. Cela représente des centaines de millions de sites Web, de blogs et de sites de commerce électronique.Alors que WordPress est une plateforme open source qui peut être autohébergée par les utilisateurs de WordPress.org, Automattic possède et exploite une version hébergée sur WordPress.com avec des options d'abonnement gratuites et payantes.Jetpack est un plugin gratuit de sécurité, de performance et de marketing fourni par la société mère de WordPress.com, Automattic. Il existe également des plans d'abonnement payants pour les fonctionnalités premium.Jetpack est répertorié dans le répertoire officiel des plugins WordPress, ce qui montre qu'il existe plus de 5 millions d'installations actives de Jetpack sur des sites Web basés sur WordPress. Selon le répertoire, il y a moins d'une douzaine de plugins avec autant d'installations actives. Il convient également de noter que l'étiquette d'installation active "5+ millions" sur Jetpack est l'étiquette la plus élevée fournie par WordPress dans le répertoire.Automattic a indiqué que parmi ces installations, 1,2 million de sites ont activé Jetpack Social. En ce qui concerne spécifiquement Twitter, 120 000 sites Web actifs ont partagé plus de 4,3 millions d'articles de blog sur Twitter chaque mois via Jetpack Social avant la mise en œuvre du changement d'API.« Nous sommes déçus que Twitter ait choisi cette voie, qui va à l’encontre de l’esprit d’ouverture et de collaboration qui caractérise le Web », a déclaré Matt Mullenweg, le fondateur de WordPress. « Nous espérons que Twitter reviendra sur sa décision et qu’il continuera à soutenir les développeurs et les créateurs qui font vivre sa plateforme ».Au cours des derniers mois, les démarches de Twitter ont ostracisé la communauté des développeurs. L'année dernière, la société a fermé plusieurs projets liés aux développeurs, notamment Twitter Toolbox pour la découverte d'applications et plusieurs autres sont en sommeil. En janvier, la société a exclu des clients tiers sans aucune communication claire. Plus tard, elle a modifié silencieusement ses conditions de développement pour bloquer les applications Twitter alternatives.Sources : communiqué Automattic Et vous, que pensez-vous de cette situation ?Êtes-vous affecté par la suppression du partage automatique sur Twitter ? Quelles sont vos alternatives préférées ?