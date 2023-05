Le panneau a été déplacé vers un panneau latéral normal, ce qui vous permet de garder la liste des résultats visible tout en ouvrant des scripts dans l'éditeur ;

Les résultats des onglets minifiés et joliment imprimés, ainsi que les résultats du dossier node_modules, sont affichés ;

Les résultats des fichiers ignorés sont cachés ; et

Les motifs globaux et les modificateurs de recherche sont également pris en charge, ce qui permet d'exécuter des recherches sensibles à la casse ou des recherches par expressions rationnelles sur des parties spécifiques de votre projet.

Il s'agit d'une version relativement importante, avec de nombreux renforcements de la sécurité et des améliorations de l'interface utilisateur, en particulier lors de la recherche sur le web dans la barre d'URL et de l'utilisation du lecteur vidéo image dans l'image de Firefox.Le premier changement notable dans Firefox se trouve dans l'utilisation de la barre d'URL pour les recherches. À première vue, il s'agit d'une petite amélioration, mais tous ceux qui ont eu du mal à effectuer des recherches directement dans la barre d'URL apprécieront le fait que les résultats sont désormais affichés dans le moteur de recherche par défaut, mais que les termes de la recherche restent dans la barre d'URL, ce qui les rend beaucoup plus faciles à modifier.Si cette fonctionnalité n'est pas présente, accédez à Paramètres > Recherche et cochez la case "".Un changement connexe consiste en l'ajout d'un nouveau menu de résultats où les utilisateurs pourront plus facilement supprimer les résultats de l'historique de Firefox Suggest ainsi que les entrées de Firefox Sponsored Suggest. Il suffit de passer la souris sur une entrée pour faire apparaître un bouton ... avec une option " Supprimer de l'historique ".Par ailleurs, le pop-up Picture-in-Picture de Firefox, qui permet aux utilisateurs de regarder une vidéo tout en continuant à naviguer, bénéficie également de trois améliorations : la prise en charge du plein écran sur les sites Web pris en charge comme YouTube, ainsi que des boutons pour sauter en arrière et en avant et une barre de durée de la vidéo.D'autres améliorations portent sur la sécurité et la confidentialité. Les fenêtres privées bloquent désormais les cookies tiers et le stockage des traqueurs de contenu, tandis que les mots de passe générés automatiquement à l'aide du gestionnaire de mots de passe de Firefox contiennent des caractères spéciaux par défaut et que le bac à sable du GPU Windows - introduit dans Firefox 110 - a été renforcé pour une plus grande sécurité.Firefox 113 dévoile également un moteur d'accessibilité redessiné qui, selon Mozilla, permettra une utilisation plus rapide, plus réactive et plus stable des lecteurs d'écran et de diverses autres applications qui utilisent des cadres d'accessibilité pour interagir avec Firefox.Par ailleurs, le support des fichiers d'images animées AV1 a été ajouté, tandis que les favicons sont désormais inclus lors de l'importation de signets depuis Safari ou les navigateurs basés sur Chrome. Les utilisateurs peuvent également (enfin - après 13 ans d'attente) glisser-déposer des fichiers directement depuis Microsoft Outlook dans le navigateur.La mise à jour est complétée par une poignée d'améliorations spécifiques au système d'exploitation (accès au sous-menu Services directement à partir des menus contextuels dans macOS, prise en charge automatiquement activée de l'effet de défilement élastique dans Windows), des correctifs de sécurité, des mises à jour pour les développeurs et des changements de plateforme web.Firefox 113.0 est disponible dès maintenant en téléchargement gratuit et open-source pour Windows, Mac et Linux. Il est rejoint par Firefox ESR 102.10.1 pour ceux qui ont choisi de ne pas participer au cycle de publication rapide.Firefox 113.0 pour Android est également disponible, avec le décodage vidéo AV1 accéléré par le matériel et Canvas2D accéléré par le GPU activés par défaut, ainsi que des améliorations de l'interface utilisateur de la visionneuse PDF et un bug corrigé lors de la lecture d'une vidéo en orientation paysage.De nombreuses améliorations ont été apportées à la fonction "Recherche dans les fichiers" du débogueur (également connue sous le nom de "Recherche de projet") :D'autres fonctionnalités incluent la prise en charge de l'impression des scripts en ligne dans les fichiers HTML et des points d'arrêt en colonne dans les sources imprimées.Il est désormais possible de remplacer un fichier JavaScript dans le débogueur. Dans le débogueur, sous l'arbre des sources, vous pouvez utiliser l'entrée de menu contextuel "". Cette action téléchargera le fichier sur votre machine, ce qui vous permettra de l'éditer. Après avoir rechargé la page, le fichier local sera chargé à la place du script original (indiqué par une icône violette lorsqu'un fichier est remplacé).Source : Firefox Que pensez-vous de Firefox 113.0 ?