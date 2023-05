La génération automatique de code à partir d’une description textuelle ou vocale

La traduction instantanée du langage des signes en texte ou en parole

La synthèse vocale personnalisée à partir d’un échantillon vocal

La reconnaissance faciale améliorée pour les personnes portant des masques

La création d’images réalistes à partir d’un croquis ou d’une description

La modélisation tridimensionnelle d’objets à partir d’une seule photo

La détection des maladies oculaires à partir d’une simple prise de vue du fond d’œil

Comment Google compte faire évoluer son outil de recherche

Côté cloud

Google booste ses applications Docs, Sheets et Slides à l'IA générative

Gain de temps : au lieu de passer des heures à écrire du contenu à partir de zéro, vous pouvez utiliser l’IA pour générer du contenu en quelques secondes ou minutes.

au lieu de passer des heures à écrire du contenu à partir de zéro, vous pouvez utiliser l’IA pour générer du contenu en quelques secondes ou minutes. Amélioration de la qualité : l’IA peut vous aider à éviter les fautes d’orthographe, de grammaire ou de syntaxe, ainsi qu’à optimiser votre contenu pour le SEO et la lisibilité.

l’IA peut vous aider à éviter les fautes d’orthographe, de grammaire ou de syntaxe, ainsi qu’à optimiser votre contenu pour le SEO et la lisibilité. Stimulation de la créativité : l’IA peut vous aider à trouver des idées originales et pertinentes pour votre contenu, ainsi qu’à varier votre ton et votre vocabulaire.

: l’IA peut vous aider à trouver des idées originales et pertinentes pour votre contenu, ainsi qu’à varier votre ton et votre vocabulaire. Réduction des coûts : au lieu d’embaucher des rédacteurs externes ou internes, vous pouvez utiliser l’IA pour créer du contenu à moindre coût.

Manque d’humanité : l’IA ne peut pas capturer les nuances émotionnelles et culturelles qui font le charme d’un contenu humain. Elle peut aussi manquer de logique ou de cohérence dans certains cas.

l’IA ne peut pas capturer les nuances émotionnelles et culturelles qui font le charme d’un contenu humain. Elle peut aussi manquer de logique ou de cohérence dans certains cas. Risque de plagiat : l’IA peut générer du contenu qui ressemble trop à celui d’autres sources, ce qui peut entraîner des problèmes juridiques ou éthiques. Il faut donc toujours vérifier l’originalité du contenu généré par l’IA et le citer correctement si nécessaire.

l’IA peut générer du contenu qui ressemble trop à celui d’autres sources, ce qui peut entraîner des problèmes juridiques ou éthiques. Il faut donc toujours vérifier l’originalité du contenu généré par l’IA et le citer correctement si nécessaire. Perte de contrôle : l’IA peut générer du contenu qui ne correspond pas à vos attentes ou à vos objectifs. Il faut donc toujours relire et modifier le contenu généré par l’IA avant de le publier ou de le partager.

Côté smartphone

Google a tenu sa conférence annuelle Google I/O 2023 le 10 mai, où l'entreprise a présenté ses dernières innovations en matière de technologie, d’intelligence artificielle, de cloud computing et de divertissement.Google a profité de sa conférence pour mettre en avant ses innovations en matière d’intelligence artificielle. Parmi les exemples présentés, on peut citer :Google a également annoncé la disponibilité prochaine de son service Google Cloud AI Platform, qui permettra aux développeurs et aux entreprises de créer et déployer facilement des applications basées sur l’intelligence artificielle.Ci-dessous les propos de Google.Grâce aux nouvelles capacités d'IA génératives dans la recherche, nous simplifions désormais davantage la recherche. Vous pourrez ainsi comprendre un sujet plus rapidement, découvrir de nouveaux points de vue et informations et faire avancer les choses plus facilement.Prenons une question comme « ce qui est mieux pour une famille avec des enfants de moins de 3 ans et un chien, le Bryce Canyon ou des arches ». Normalement, vous pourriez décomposer cette question en plus petites, trier les vastes informations disponibles et commencer à reconstituer les choses vous-même. Grâce à l'IA générative, la recherche peut faire une partie de ce gros travail pour vous.Vous verrez un snapshot alimenté par l'IA des informations clés à prendre en compte, avec des liens pour approfondir.Sous ce snapshot, vous verrez les étapes suivantes suggérées, y compris la possibilité de poser des questions de suivi, telles que « Combien de temps passer au Bryce Canyon avec des enfants*? » Lorsque vous appuyez dessus, cela vous amène à un nouveau mode de conversation, où vous pouvez demander à Google plus sur le sujet que vous explorez.Le contexte sera reporté de question en question, pour vous aider à poursuivre plus naturellement votre exploration. Vous trouverez également des points de départ utiles vers le contenu Web et une gamme de perspectives que vous pouvez approfondir.Grâce à l'IA générative dans la recherche, nous pouvons vous aider à avoir une vue d'ensemble lorsque vous faites vos courses, ce qui rend même les décisions d'achat les plus réfléchies et les plus complexes plus rapides et beaucoup plus faciles.Lors de la recherche d'un produit, vous obtiendrez un aperçu des facteurs remarquables à prendre en compte et des produits qui correspondent à la facture. Vous obtiendrez également des descriptions de produits comprenant des critiques, des évaluations, des prix et des images de produits pertinents et à jour. En effet, cette nouvelle expérience d'achat basée sur l'IA générative est basée sur le Shopping Graph de Google, qui compte plus de 35 milliards de listes de produits, ce qui en fait l'ensemble de données le plus complet au monde sur les produits, les vendeurs, les marques, les avis et les stocks en constante évolution. En fait, chaque heure, plus de 1,8 milliard d'annonces sont actualisées dans notre Shopping Graph pour donner aux utilisateurs des résultats récents et fiables.Google a consacré une partie de sa conférence des développeurs, Google I/O, au cloud computing. La filiale d'Alphabet a présenté ses dernières innovations et solutions pour simplifier et accélérer le développement d’applications et de services dans le cloud. Voici les principales annonces à retenir.Google a annoncé la disponibilité prochaine de sa plateforme Google Cloud AI Platform, qui vise à faciliter la création et le déploiement d’applications basées sur l’intelligence artificielle. Cette plateforme unifiée permet aux développeurs et aux entreprises de bénéficier des outils et des services de Google en matière de machine learning, de traitement du langage naturel, de vision par ordinateur, de synthèse vocale, etc. Elle offre également des fonctionnalités de gestion du cycle de vie des modèles, de collaboration, de sécurité et de scalabilité.Google a également présenté son service Google Cloud Run, qui permet d’exécuter des conteneurs sans avoir à gérer des serveurs. Il s’agit d’une solution qui combine les avantages du cloud natif et du serverless, en offrant aux développeurs la possibilité de déployer leurs applications dans le cloud avec une grande flexibilité et une faible latence. Google Cloud Run prend en charge tous les langages et les frameworks compatibles avec les conteneurs Docker, et s’adapte automatiquement à la demande.Google a également dévoilé son ensemble d’outils Google Cloud Code, qui vise à simplifier le développement dans le cloud. Il s’agit d’une suite d’extensions pour les environnements de développement intégrés (EDI) comme Visual Studio Code ou IntelliJ IDEA, qui permettent aux développeurs de créer, tester et déboguer leurs applications dans le cloud. Google Cloud Code intègre également des outils comme Skaffold, Jib ou Tekton, qui facilitent le processus de livraison continue (CI/CD).Google a annoncé que son produit Workspace (anciennement G Suite) intégrera bientôt l’IA générative dans ses applications Docs, Sheets et Slides. Cela signifie que les utilisateurs pourront créer du contenu à partir de simples invites, comme « écris un résumé de ce rapport » ou « crée une présentation sur ce sujet ». Google affirme que cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de gagner du temps, d’améliorer la qualité de leur contenu et de stimuler leur créativité.Cela a des implications énormes pour les créateurs de contenu, qu’ils soient des rédacteurs professionnels, des blogueurs, des étudiants ou des amateurs. Il sera désormais possible de créer du contenu rapidement et facilement, sans avoir besoin de compétences particulières en rédaction ou en recherche. Il suffira de laisser l’IA faire le gros du travail, tout en gardant le contrôle sur le résultat final.Bien sûr, cela ne signifie pas que l’IA remplacera les humains dans la création de contenu. Comme nous l’avons déjà mentionné, l’IA générative n’est pas parfaite et nécessite une supervision humaine pour s’assurer que le contenu est pertinent, précis et original. De plus, l’IA ne peut pas reproduire le style et la voix uniques qu’un rédacteur humain peut apporter. Cependant, l’IA peut être un outil puissant pour aider les humains à créer du contenu plus efficacement.Les avantages potentiels de l’utilisation de l’IA pour la création de contenu sont nombreux :Les inconvénients potentiels de l’utilisation de l’IA pour la création de contenu sont les suivants :Google a surpris tout le monde en présentant son premier smartphone pliable, le Pixel Fold. Il s’agit d’un appareil qui se plie en deux pour passer d’un écran de 6,4 pouces à un écran de 7,6 pouces. Le Pixel Fold est doté du processeur Tensor G2, développé par Google, qui lui permet de bénéficier des dernières avancées en matière d’intelligence artificielle. Il dispose également d’un appareil photo arrière de 64 mégapixels et d’un appareil photo avant de 12 mégapixels. Le Pixel Fold coûte 1 799 dollars et sera disponible en juin.Google a également dévoilé sa première tablette, la Pixel Tablet. Il s’agit d’une tablette de 10 pouces qui se pose sur un socle magnétique qui fait office de haut-parleur et de chargeur sans fil. La Pixel Tablet fonctionne comme une enceinte connectée Google Nest Hub quand elle est sur le socle, et comme une tablette Android classique quand on la détache. Elle est également équipée du processeur Tensor G2 et de nombreuses applications optimisées pour le grand écran. La Pixel Tablet coûte 499 dollars et sera disponible le 20 juin.Google a poursuivi sa tradition de proposer des smartphones à prix réduit avec le Pixel 7A. Il s’agit d’une version allégée du Pixel 7 sorti l’an dernier, mais qui conserve certaines caractéristiques haut de gamme comme un écran OLED de 6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et la recharge sans fil. Le Pixel 7A embarque également un appareil photo arrière de 64 mégapixels et un appareil photo avant de 12 mégapixels. Il est vendu à 499 dollars.Source : Google