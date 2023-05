Google a annoncé en novembre 2022 que le nombre d'abonnés à YouTube Premium a franchi la barre des 80 millions. L'entreprise a ajouté qu'elle investirait désormais davantage dans ses offres d'abonnement, mais ce que nous n'avions pas réalisé à l'époque, c'est que cela pouvait signifier handicaper ses offres gratuites pour inciter davantage de personnes à payer pour regarder des vidéos sur la plateforme. Comme l'ont repéré certains utilisateurs de Reddit cette semaine, YouTube a commencé par afficher une fenêtre contextuelle avertissant certains utilisateurs que "les bloqueurs de publicité ne sont pas autorisés sur la plateforme de partage de vidéo".La fenêtre contextuelle comporte le message suivant : « désactivez votre bloqueur de publicités ou abonnez-vous à YouTube Premium ». Les utilisateurs de bloqueurs de publicités qui n'optent pas pour l'une ou l'autre de ces options ne pourront plus du tout regarder de vidéos sur YouTube. Il propose un bouton pour "Autoriser les publicités YouTube" dans le logiciel de blocage des publicités de la personne et continuait en expliquant que les publicités rendent le service gratuit pour des milliards d'utilisateurs et que YouTube Premium offre une expérience sans publicité. Il propose même un bouton permettant de s'abonner facilement à YouTube Premium.Un porte-parole de YouTube a confirmé cette expérience et a déclaré que l'entreprise encourage vivement les utilisateurs à essayer YouTube Premium ou à autoriser les publicités sur la plateforme. « Nous menons une petite expérience à l'échelle mondiale pour inciter les spectateurs dont les bloqueurs de publicité sont activés à autoriser les publicités sur YouTube ou à essayer YouTube Premium. La détection des bloqueurs de publicité n'est pas nouvelle, et d'autres éditeurs demandent régulièrement aux spectateurs de désactiver les bloqueurs de publicité », a déclaré le porte-parole. On ne sait pas dans combien de régions YouTube affiche ces avertissements.L'on ignore également si l'entreprise prévoit d'empêcher les utilisateurs de bloqueurs de publicité d'accéder à la plateforme. Google a longtemps été en désaccord avec les bloqueurs de publicité, interdisant les applications de blocage de publicité sur le Play Store en 2016 et mettant en œuvre des changements très controversés dans Chrome qui pourraient sonner le glas des extensions de blocage de publicité dans un avenir proche. Toutefois, les bloqueurs de publicité ont été largement inefficaces avec les publicités intégrées de YouTube, de sorte que ce test semble moins viser à bloquer les bloqueurs de publicité qu'à promouvoir YouTube Premium.L'année dernière, Google a finalement réussi à tuer YouTube Vanced, une application YouTube tierce très populaire qui bloquait les publicités intégrées sans abonnement à YouTube Premium. Même si cette expérience n'est pas généralisée, il semble que l'entreprise soit attachée à son modèle de revenus basé sur la publicité et qu'elle veuille s'assurer que la seule façon de ne pas voir de publicités est de débourser 12 dollars par mois pour YouTube Premium. Par ailleurs, Alphabet, propriétaire de YouTube, a indiqué que la plateforme de partage de vidéos avait enregistré fin avril sa troisième baisse trimestrielle consécutive des recettes publicitaires.Alphabet a mis en cause la volatilité du marché de la publicité numérique et l'incertitude économique générale. Par conséquent, le fait d'inciter les utilisateurs à se tourner vers YouTube Premium permettra à la société d'engranger plus de revenus et contribuera certainement à maintenir le taux de croissance accéléré du nombre d'abonnés. En septembre 2021, YouTube a fait état de 50 millions d'abonnés aux services Music et Premium ( et 80 millions en novembre 2022 ). Cette augmentation de 30 millions d'une année sur l'autre est remarquable et place l'entreprise en bonne voie pour devenir l'un des principaux fournisseurs de musique en streaming.L'abonnement à YouTube Premium permet aux utilisateurs de suivre des vidéos sans publicité, de lire des vidéos en arrière-plan tout en utilisant d'autres applications, d'effectuer des téléchargements hors ligne et d'accéder à YouTube Music. Les utilisateurs se sont plaints de ce test de blocage sur Twitter, où le terme "adblock" était l'un des sujets brulants jeudi matin. « Arrêtez de me faire avaler des publicités et peut-être que j'arrêter d'utiliser un bloqueur de publicités. Comment se fait-il que les sites aient autant de mal à comprendre cela ? », a écrit un critique sur Twitter. Ils se sont également plaints de l'augmentation de la longueur et du nombre de publicités « Une publicité avant chaque vidéo, c'était bien, mais ils sont devenus trop gourmands et ont commencé à diffuser de multiples publicités de 30 secondes que l'on ne pouvait pas interrompre, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'installer un bloqueur de publicités. Il n'y a aucune chance que je le désactive ou que je paie le service Premium maintenant, ce bateau a coulé », a déclaré un internaute. Un autre a été plus direct : « ils doivent avoir perdu la tête s'ils pensent que cela incitera moins de gens à ne pas utiliser de bloqueurs de publicité ». Pour une grande majorité des critiques, YouTube n'a pas fait le bon choix avec ce changement.Pour rappel, les conditions d'utilisation de YouTube, dont la dernière mise à jour remonte à janvier 2022, n'interdisent pas explicitement les bloqueurs de publicité et ne les mentionnent même pas. Elles contiennent des dispositions générales interdisant, par exemple, la modification du contenu vidéo et le contournement de certaines parties du service, ce qui, nous le supposons, pourrait couvrir les extensions de navigateur et d'autres outils qui suppriment les publicités des pages. Ainsi, la plateforme de partage de vidéos aura mis assez de temps pour se lancer ouvertement dans une guerre contre les bloqueurs de publicités et leurs utilisateurs.Certes, les créateurs de vidéos devraient être payés pour réaliser des vidéos décentes, mais selon les critiques, l'infrastructure de YouTube est ridicule par sa taille, son coût et sa complexité. Et ce n'est pas comme si YouTube manquait d'abonnements. Peut-être qu'avec de plus en plus de personnes prêtes à souscrire un abonnement, l'entreprise pense que le moment est venu d'en finir avec les réfractaires qui refusent de voir les publicités. Enfin, Google tente de faire passer les extensions de Chrome à une nouvelle API (avec le Manifest V3) qui protège les utilisateurs contre les modules complémentaires malveillants, mais pourrait limiter l'efficacité des bloqueurs de publicités.Le porte-parole de Google n'a pas évoqué la durée de l'expérience et a refusé de répondre à la question de savoir si l'inscription à YouTube Premium ou l'autorisation des publicités est ou deviendra obligatoire à un moment ou à un autre.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du blocage des bloqueurs de publicités par YouTube ?En avez-vous fait l'expérience ? Sur quel navigateur ?Quels pourraient être les impacts d'un tel changement sur la plateforme ?Seriez-vous prêt à payer pour accéder aux vidéos YouTube si le changement est effectif ?